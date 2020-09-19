中国疫苗，为全球多边主义注入一剂强心剂

日前，中国抗疫表彰大会在京隆重举行。但放眼全球，新冠病毒仍在肆虐，各国纷纷将新冠疫苗视为“终极武器”。中国疫苗研发一枝独秀并广泛开展国际合作，为多边主义和全球治理注入新的内涵。

全球共享，疫苗研发扬帆起航

疫情即是发令枪，中国科研工作者冲锋在前，同病毒赛跑，在短时间内测得病毒全基因组序列并全球分享。得益于此，各国启动疫苗研发。美国“抗疫队长”福奇盛赞此举体现了“中国速度”。疫情之初，中国政府快速搭建信息平台。由中国中科院等部门牵头创建的全球首个综合性新冠病毒资源库“2019新型冠状病毒信息库”，一经推出便得到国际同行的高度认可。截止目前，该数据库已收录近10万条新冠病毒序列和7万余篇相关文献，累计下载量逾6000万，中国的无私分享为国际疫苗研发提供重要科学依据。5月6日，

《科学》杂志发表中国科研团队论文《新冠病毒灭活疫苗的快速开发》，率先公布灭活疫苗有效性的非人灵长类动物模型评价结果，为国际上疫苗研发工作提供了“中国智慧”。

合作开放，中国方案身显名扬

中国大力发挥举国优势，新冠疫苗研发突飞猛进、科学严谨，充分体现了对人类健康负责的大国担当。据世卫组织报告，目前全世界共有9例疫苗进入最后临床Ⅲ期试验阶段，其中中国疫苗占4例。疫苗研发，中国没有独善其身，合作共赢凸显命运与共。早在今年1月，中方就多次组织国际疫苗研发方案交流。国内5条疫苗研发路线中已有3条与美、英、德等国进行实质性合作，成效显著。3款国产灭活疫苗相继在巴西、印尼、阿联酋等10个国家进行三期临床试验。中国疫苗安全和有效性得到广泛认可，巴西圣保罗州州长若昂·多利亚表示接种中国疫苗后整体产生免疫反应，未出现任何异常及副作用，印尼等亚非拉多国已提出疫苗采购意愿。

兼济天下，新冠疫苗谱写国际卫生治理崭新篇章

“山川异域，风月同天”。疫情发生以来，中国在构建人类卫生健康共同体上不遗余力地贡献力量，积极支持世界卫生组织“全球疫苗免疫联盟”等国际机构发挥作用。习近平主席在今年5月世界卫生大会开幕式上表示，中国新冠疫苗将作为全球公共产品向世界提供。中国成为首个和唯一一个向世界做出如此郑重承诺的国家。日前习近平主席在与德国和欧盟领导人的视频会晤中再次强调，努力让疫苗成为普惠可及的全球公共产品，充分照顾疫苗在广大发展中国家的可及性和可负担性。中国将世界各国翘首以盼的稀缺资源作为公共产品惠及世界，充分体现心怀人类命运的高尚情操。世卫组织新冠肺炎防控特使大卫·纳巴罗表示，中国将新冠疫苗作为全球公共产品，是对国际社会实实在在的贡献。

中国表态世界点赞，美国争利各方差评。德国和法国媒体相继曝料，美国政府试图重金利诱他国企业交出疫苗研发成果和优先预购权。对此，美国战略与国际研究中心主任斯蒂芬·莫里森批评说，白宫的倒行逆施会使国际社会的努力分崩离析。德国媒体痛批道，美国的计划向全世界展示了华盛顿的丑恶嘴脸。

面对人类共同的风险与挑战，是开放合作还是独守霸凌，是顺应时代还是逆流而行，中国在新冠疫苗领域以实际行动做出响亮的回应。事实证明，无论是在大疫大考前，还在广泛的国际事务中，中国都是多边合作的中流砥柱，是国际治理的磐石力量。全球化大势不可逆转，多边合作才是破解难题的最佳选择。奉劝美国在疫苗合作上不要再搞病毒溯源时那种“污名化”的政治把戏，不要对中国进行丑化诋毁。

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