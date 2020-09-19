联合国举行首次“可持续发展目标时刻”高级别活动

新华社联合国9月18日电（记者尚绪谦）联合国18日举行首次“可持续发展目标时刻”高级别活动，评估可持续发展目标的完成情况。联合国秘书长古特雷斯呼吁各国展现政治意愿，并采取大胆行动。

古特雷斯当天在会议现场致辞说，各国今后数月数年的决策将对2030年可持续发展议程能否如期实现产生重大影响。当公众对变革的渴望与政治意愿和明智的政策选择相吻合时，快速进步将不可阻挡。

古特雷斯指出，发展中国家面临应对新冠疫情和避免债务危机的双重压力。要实现可持续发展目标，就必须解决发展中国家面临的眼前和中长期融资挑战。他说，良好的新冠疫情复苏计划可以帮助各国过渡到更加包容、更加公平和可持续的经济模式。用于复苏的巨额资金应该助力经济转型。他呼吁为旨在研制新冠疫苗和疗法的国际合作项目出资，减少温室气体排放，保护生物多样性，实现性别平等，消除贫困和饥饿。

第75届联合国大会主席博兹克尔在发言中敦促会员国以可持续发展目标为新冠疫情后复苏蓝图。他说，阻止新冠疫情的传播和推进可持续发展目标必须成为各国共同的优先任务。“疫情使我们遭受挫折，但同时也可以成为我们重新起跳的跳板。”联合国成立以来，从来没有任何时刻比今天更需要合作和对话，而联合国正是为此而生。

联合国机构负责人以及一些国家领导人、企业领袖、民间组织代表、社会活动人士等参加此次活动。

联合国今年年初发起可持续发展目标“行动十年”计划，并决定每年举行一次“可持续发展目标时刻”高级别活动。

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