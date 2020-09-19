人民网>>国际

印尼欧盟加强抗击疫情和经济绿色复苏合作

2020年09月19日14:00  来源：人民网-国际频道
 

人民网雅加达9月19日电（记者张杰）欧盟与印尼国家建设规划部9月17日通过线上举行《欧盟印尼合作2020：绿色增长能力建设》图书发布会，由欧盟驻印尼和文莱大使文森特·皮克特与印尼国家建设规划部长苏哈尔梭分别主持。

《欧盟印尼合作2020》一书记录了欧盟与印尼双方就促进绿色可持续发展、为减轻气候变化影响所作出的努力，重点描述了由欧盟成员国资助、支持的印尼建设项目所取得的成就。苏哈尔梭在发布会上表示：“疫情之后，经济复苏将面临许多挑战，如何确保经济可以在绿色可持续的状态下复苏便是挑战之一，可持续发展是各经济领域的重要目标。”文森特大使在发布会上表示：“欧盟成员国愿同印尼一起面对挑战。通过双方共同努力，一定可以解决面临的疫情危机，并确保绿色可持续的经济复苏。”

欧盟与印尼的合作伙伴关系持续了40多年，双方的合作覆盖经济增长、卫生制度、教育、社会包容、环境保护等领域，合作目的旨在交流知识，发展技能和提高能力。近期欧盟还启动了“欧盟团队”行动计划，以支持印尼克服新冠肺炎疫情，并为此拨出2亿欧元（约合3.4万亿印尼盾）预算，用于提供防护设备、投资卫生健康等领域。根据《欧盟印尼合作2020》介绍，未来欧盟与印尼的合作还将包括城市建设、可持续自然资源开发等多个领域。

(责编：徐祥丽、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved