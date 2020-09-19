印尼欧盟加强抗击疫情和经济绿色复苏合作

人民网雅加达9月19日电（记者张杰）欧盟与印尼国家建设规划部9月17日通过线上举行《欧盟印尼合作2020：绿色增长能力建设》图书发布会，由欧盟驻印尼和文莱大使文森特·皮克特与印尼国家建设规划部长苏哈尔梭分别主持。

《欧盟印尼合作2020》一书记录了欧盟与印尼双方就促进绿色可持续发展、为减轻气候变化影响所作出的努力，重点描述了由欧盟成员国资助、支持的印尼建设项目所取得的成就。苏哈尔梭在发布会上表示：“疫情之后，经济复苏将面临许多挑战，如何确保经济可以在绿色可持续的状态下复苏便是挑战之一，可持续发展是各经济领域的重要目标。”文森特大使在发布会上表示：“欧盟成员国愿同印尼一起面对挑战。通过双方共同努力，一定可以解决面临的疫情危机，并确保绿色可持续的经济复苏。”

欧盟与印尼的合作伙伴关系持续了40多年，双方的合作覆盖经济增长、卫生制度、教育、社会包容、环境保护等领域，合作目的旨在交流知识，发展技能和提高能力。近期欧盟还启动了“欧盟团队”行动计划，以支持印尼克服新冠肺炎疫情，并为此拨出2亿欧元（约合3.4万亿印尼盾）预算，用于提供防护设备、投资卫生健康等领域。根据《欧盟印尼合作2020》介绍，未来欧盟与印尼的合作还将包括城市建设、可持续自然资源开发等多个领域。

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