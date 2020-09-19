单日新增确诊破万　法国收紧防疫措施

法国卫生部长奥利维耶·韦朗17日说，法国政府打算收紧防疫限制措施，以遏制法国多地新冠疫情反弹。

最新疫情数据显示，法国17日新增确诊病例超过1万例。

【检测现乱象】

法国卫生部17日说，法国过去24小时新增10593例新冠确诊病例，创疫情暴发以来新高。前一个单日新增确诊病例峰值出现在9月12日，为10561例。

卫生部17日数据显示，法国累计确诊病例超过41.5万例；死亡病例累计31095例，新增50例，为两个月以来单日死亡病例数第二多。

法国政府免费为民众做新冠病毒检测，首都巴黎等大城市多个检测点出现混乱。法国媒体播出的电视画面显示，民众为做检测排队数小时，排队等候过程中出现推搡。

第一波疫情暴发以来，法国新冠病毒检测量增加了6倍。法国卫生部说，过去一周已经检测大约120万份样本，阳性率达5.4%。

路透社以多名医生为消息源报道，许多检测没有意义，因为一些民众没有症状、没有接触确诊病例，却多次检测。

巴黎笛卡尔大学公共卫生政策讲师、医生让-雅克·赞布罗夫斯基说：“一周检测三次真是疯了，任何人都可以出现（在检测点），说他有症状。”

由于检测量加大，检测机构承受压力。数以百计实验室工作人员17日继续示威，抗议工作条件恶劣。

【防控升级别】

法国卫生部长韦朗17日说，政府准备收紧防疫限制措施以遏制疫情反弹。继法国西南部城市波尔多、南部城市马赛本周起限制聚集，政府打算19日以前宣布中部城市里昂和南部城市尼斯新的防疫限制措施。

韦朗说，如果疫情没有缓和迹象，马赛可能施行更严格的防疫限制措施，比如关闭酒吧或禁止人员聚集。

里昂和尼斯每10万人中有大约200人确诊感染新冠病毒。韦朗说，这两地新冠发病率是警戒水平的4倍。

随着大批病人转入重症监护病房，医院和医护人员可能再度承受重压。韦朗说：“我们的战役是施行（防疫限制）措施，将避免大批病人涌入医院，这是与时间赛跑。”

就检测方面的问题，韦朗说，只有出现症状或持有医生处方的民众才能要求做检测，从而避免检测需求激增让实验室不堪重负。

法国政府已经采购500万个抗原检测试剂盒，预期10月初投入使用。这种检测方法可在30分钟内检测是否感染新冠病毒并得出初步结果。同时，政府监管机构预期“紧急”批准利用唾液检测新冠病毒。

法国内政部长热拉尔德·达尔马宁17日告诉参议院方面，法国5月中旬“解封”以来，政府对民众不戴口罩的情况已经处罚接近4.5万次，每次罚款135欧元（约合1082元人民币）。（包雪琳）（新华社专特稿）

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