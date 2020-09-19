人民网>>国际

单日新增确诊破万　法国收紧防疫措施

2020年09月19日08:49  来源：新华社
 

法国卫生部长奥利维耶·韦朗17日说，法国政府打算收紧防疫限制措施，以遏制法国多地新冠疫情反弹。

最新疫情数据显示，法国17日新增确诊病例超过1万例。

【检测现乱象】

法国卫生部17日说，法国过去24小时新增10593例新冠确诊病例，创疫情暴发以来新高。前一个单日新增确诊病例峰值出现在9月12日，为10561例。

卫生部17日数据显示，法国累计确诊病例超过41.5万例；死亡病例累计31095例，新增50例，为两个月以来单日死亡病例数第二多。

法国政府免费为民众做新冠病毒检测，首都巴黎等大城市多个检测点出现混乱。法国媒体播出的电视画面显示，民众为做检测排队数小时，排队等候过程中出现推搡。

第一波疫情暴发以来，法国新冠病毒检测量增加了6倍。法国卫生部说，过去一周已经检测大约120万份样本，阳性率达5.4%。

路透社以多名医生为消息源报道，许多检测没有意义，因为一些民众没有症状、没有接触确诊病例，却多次检测。

巴黎笛卡尔大学公共卫生政策讲师、医生让-雅克·赞布罗夫斯基说：“一周检测三次真是疯了，任何人都可以出现（在检测点），说他有症状。”

由于检测量加大，检测机构承受压力。数以百计实验室工作人员17日继续示威，抗议工作条件恶劣。

【防控升级别】

法国卫生部长韦朗17日说，政府准备收紧防疫限制措施以遏制疫情反弹。继法国西南部城市波尔多、南部城市马赛本周起限制聚集，政府打算19日以前宣布中部城市里昂和南部城市尼斯新的防疫限制措施。

韦朗说，如果疫情没有缓和迹象，马赛可能施行更严格的防疫限制措施，比如关闭酒吧或禁止人员聚集。

里昂和尼斯每10万人中有大约200人确诊感染新冠病毒。韦朗说，这两地新冠发病率是警戒水平的4倍。

随着大批病人转入重症监护病房，医院和医护人员可能再度承受重压。韦朗说：“我们的战役是施行（防疫限制）措施，将避免大批病人涌入医院，这是与时间赛跑。”

就检测方面的问题，韦朗说，只有出现症状或持有医生处方的民众才能要求做检测，从而避免检测需求激增让实验室不堪重负。

法国政府已经采购500万个抗原检测试剂盒，预期10月初投入使用。这种检测方法可在30分钟内检测是否感染新冠病毒并得出初步结果。同时，政府监管机构预期“紧急”批准利用唾液检测新冠病毒。

法国内政部长热拉尔德·达尔马宁17日告诉参议院方面，法国5月中旬“解封”以来，政府对民众不戴口罩的情况已经处罚接近4.5万次，每次罚款135欧元（约合1082元人民币）。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：徐祥丽、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved