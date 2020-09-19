英国就“脱欧”协议违约权争取美方理解

英国外交大臣多米尼克·拉布本周访问美国，与美国政界人士会晤。美国媒体报道，拉布力求淡化英国《内部市场法案》引发的美方担忧，称这一法案“适当”，且为“预防性”。

拉布16日与美国国务卿迈克·蓬佩奥一同出席新闻发布会。美联社17日报道，拉布在美期间，会晤了美国众议院议长南希·佩洛西等政界人士，就《内部市场法案》予以说明，力求避免美方反对。

《内部市场法案》本周通过英国议会下院一读。英国政府9日公布这一法案，其中涉及英国北爱尔兰地区的条款被认为凌驾于“脱欧”协议之上，引发争议。

根据《内部市场法案》，如果其条款与“脱欧”协议中的退出协议或有关北爱特殊安排的内容不一致，以法案条款为准。欧盟认为英方试图以国内立法改写“脱欧”协议，要求废除这一法案。

维持英国北爱与欧盟国家爱尔兰间边界开放是“脱欧”协议一个关键部分。

英国前首相托尼·布莱尔1998年促成北爱各方签订北爱和平协定，结束持续30多年的流血冲突。协定签署后，爱尔兰与北爱尔兰之间边界处先前设立的边防站得以取消，边界成为人员物资可以自由流动的“软边界”。

就英国政府推动《内部市场法案》，美国民主党总统候选人乔·拜登在社交媒体推特发文，称美方不能眼看着北爱和平协定因英国“脱欧”受损，美英今后达成任何贸易协定都应以北爱和平协定得到尊重、避免重回硬边界为前提。佩洛西也表达同样立场。

美联社报道，拉布试图向美方保证，《内部市场法案》获得通过不会削弱北爱和平协定。拉布坚称，《内部市场法案》为“预防性”且“适当”。

就拜登推文，英国首相鲍里斯·约翰逊的发言人回应，称约翰逊明确表示将采取一切措施确保北爱和平协定在任何情况下都得到维护。“我们将继续与美方伙伴密切联系，确保我方立场得到理解。”

多名英国前首相反对“改写”“脱欧”协议，英国政府苏格兰地区法务官理查德·基恩等以无法支持《内部市场法案》为由辞职。

在英国国内，政府16日晚些时候作出让步，承诺如果动用《内部市场法案》所赋权力推翻“脱欧”协议部分条款，须经议会表决通过。然而，分析人士认为，这一妥协恐怕只能缓解法案遭英国议会下院阻挠的燃眉之急，距离欧盟废除法案的要求相去甚远。（陈立希）（新华社专特稿）

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