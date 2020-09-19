旅欧侨胞致力推进中欧友好关系全面发展

人民网布鲁塞尔9月18日电（记者 郑彬）近期，中国、欧盟及轮值主席国德国领导人以视频形式举行会晤，为中欧提升战略合作水平注入了新的政治动力。与此同时，中欧关系的升温也引发了广大旅欧侨胞的热议，纷纷利用各种机会和场合，表达对推动中欧友好关系全面发展的信心和意愿。日前，在一场辽宁省人民政府外事办公室与欧洲当地华人社团举行的视频会议上，来自欧洲19个国家的华侨代表对中欧关系发展积极建言献策。

欧洲东北同乡会暨商会会长盖琳表示，我们的主要宗旨是充分发挥好侨乡纽带作用，为欧洲各国和国内各地区充分合作创造机会。在当前中欧合作快速发展过程中，来自欧洲多个国家的各界精英、侨领们都希望用实际行动支持中欧关系发展，落实双方合作的具体成果。

来自奥地利的中国和平统一促进会执行会长、欧洲华侨华人社团联合会执委兼科技研发部负责人司良信表示，中欧在经济结构、产业布局等方面有很多优势互补之处，双方在发动机制造、无人机智能系统、量子通信系统、智慧城市、数字经济等领域都有着广阔的合作前景。目前，在奥地利的中国留学生中有很多高端人才，都希望积极投身于中欧经贸、科研合作之中。

比利时泽布鲁日港务局亚太事务总经理、临港海外泽布鲁日现代产业园执行董事王志远表示，虽然受到新冠疫情的影响，但2020年上半年港口业务量依然实现了增长，这主要得益于中欧之间日益紧密的贸易关系。未来随着疫情缓解，贸易量有望进一步提升。未来，中欧在港口通航、物流建设等方面潜力巨大。

芬兰埃博学术大学副教授张宏博则介绍了芬兰与国内大学科技学术交流情况。他说，芬兰埃博学术大学与中科协、上海市科协、这将省科协、南京市科协、河南省科协都建立了合作，双方未来在纳米医学精准医疗等方面的合作潜力巨大。

比利时东北同乡会暨商会秘书长张丹阳则建议辽宁省与比利时布鲁塞尔大区建立友好关系，她愿意帮助双方在教育、文化艺术、医疗等方面建立合作。同时，她还建议双方开展学术交流活动，“比利时生物科技发达，医药技术全球领先，而中国中医技术享誉世界，双方可以就上述层面进行有效对接与有益交流。”

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