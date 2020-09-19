美国劳工市场冰火两重天

当地时间9月16日，全球最大的互联网线上零售商之一亚马逊举行了虚拟招聘会，提供33,000个在家工作的技术职位。据称社会对此次的虚拟招聘会反映十分热烈，亚马逊目前已经收到了超过25万名求职者的简历，求职者还在不断增加。

自今年3月，疫情开始在美国肆虐，美国就业市场失业率大幅度增加。在4月疫情最严重时期，美国失业率曾高达14.7%。美国劳工部9月17日报告说，上星期有86万员工申请失业救助金，失业率为8.6%，自4月以来首次低于10%。尽管如此，失业率仍然明显高于大流行前的水平。此前的2月美国失业率为3.5%、是半个世纪低点。根据劳工部的数据，在疫情最严重的时候，美国一共失去了2200多万个工作岗位。

美国智库经济政策研究所高级经济学家艾丽斯·古尔德（Elise Gould）表示，9月9日出炉的关于职位空缺和劳动力流动的报告显示，美国企业总体招聘速度已经急剧放缓。“就业市场已进入复苏的第二阶段，速度令人沮丧地放缓。”纽约牛津经济研究院资深美国经济分析师莉迪亚·布索（Lydia Boussour）说，“两个下岗工人中又一个仍处于失业状态，国会无法通过急需的财政援助，令就业增长放缓且更加不稳定，对经济构成重大风险。”

“在客户需求的刺激下，我们有幸继续在美国各地创造就业机会和投资，这使我们宣布了成千上万的工作机会，我们现在想填补这些工作机会。”亚马逊在疫情时期商机不减反增。

自疫情开始以来，亚马逊一直在进行大规模招聘。截至6月30日的三个月中，亚马逊已雇佣3.64万名员工，公司员工总数目前达到87.68万人，同比增长34％。亚马逊劳动力发展副总裁阿丁·威廉姆斯（Ardine Williams）说， “我们知道，无论是否与COVID-19相关，现在都有数百万人需要职业帮助。”亚马逊表示，这些技术工作岗位的平均年薪为15万美元，将为亚马逊的云计算、Alexa和Prime Video团队提供支持。

亚马逊招聘日海报

和亚马逊一样，疫情期间苹果、Facebook、谷歌和微软等科技巨头均表现出了很大的韧性。近几个月来，这几家公司相继扩大公司员工规模，其市值增长了数十亿美元。

从就业网站CareerBuilder和《华尔街日报》对新增岗位的分析来看，大部分公司招聘职位锁定在技术人员，包括软件工程师，数据科学家，软件设计师，系统工程师，Java开发人员和网络安全专家等等。非技术职位中，仅销售主管增长较多。

据悉，美国自5月重启经济以来，就业岗位恢复了大约1070万，其中8月份新增就业人口137万。但来仍然没有能够弥补疫情中失去的2200万个岗位。白宫经济顾问拉里·库德洛（Larry Kudlow）说：“疫情给我们造成的后果还没有消失。我们还有很多工作要做。”

与科技公司的“高歌猛进”不同，传统行业的劳工数据则不容乐观。根据再就业服务机构Challenger， Gray & Christmas此前公布的裁员数据，美国雇主8月宣布裁员115762人，今年的裁员总数已达创纪录的196.3万人。《The Information》调查显示，Uber、Lyft、Workday显示等疫情以来一直显示在缩减人力需求。

职业女性中疫情中成为牺牲品。麦肯锡公司的最新报告显示，由于新冠疫情大流行及其对经济的影响，全球女性失业率为男性的1.8倍。报告发现，女性住宿和食品服务业中占据54%的工作岗位，在零售和批发业中占据43%的工作岗位，这些传统行业特别容易受到疫情冲击，失业问题最为严重。

招聘网站Indeed的经济研究总监尼克·邦克（Nick Bunker）表示，“虽然求职者的前景可能并不像一些统计数据显示的那样严峻，但如果经济不景气持续下去，情况可能恶化。每个空缺职位有2.5名失业者竞争。自2014年初以来，还没出现过那么多失业者竞争一份新工作的情况。”这意味着人力资源市场求人倍率达到了0.4！职位严重供不应求。

随着秋季来临，美国失业率从高峰期的两位数增长下降到了个位数。在主要工人群体中非裔、西裔和亚裔失业率巨高，分别为13%、10.5％、10.7％，女性失业率为8.4%。

9月9日，美国劳工部发布的职位空缺及劳动力流动调查（JOLTS）显示，7月经季调后职位空缺升至661.8万，按月增加61.7万个，高于市场预期。但由于美国失业人口仍然居高不下，失业人口远超职位空缺，就业市场形势仍然严峻。

和2月份疫情前的水平相比，美国目前仍损失了大约1100万个工作岗位。在2007年至2009年的经济衰退期间，美国花了4年多时间（即直到2014年年中）才恢复衰退期间损失的800万个工作岗位。美国经济学家布拉德利·哈迪（Bradley Hardy）表示：“但这次的复苏显然有所不同。失业率已从顶峰回落，但我仍然感到担忧。兼职工人和那些在无人问津的市中心、商场和大学工作的人特别容易受到影响。如果到了流感季节或受到第二波疫情的影响，我会担心就业市场能否持续改善。“

(责编：徐祥丽、杨牧)