中国驻法使馆批驳法媒涉台文章：是中国的领土，我们一寸也不放弃

人民网巴黎9月18日电（记者葛文博）9月18日，中国驻法国使馆发言人致函法媒《世界报》，批评该报近日发表涉台湾文章与事实严重不符，通过列举政策、事实与数据对文中偏颇观点进行逐一批驳，强调了中国人民维护国家主权、领土完整的坚定决心，“是中国的领土，我们一寸也不放弃；不是中国的领土，我们一寸也不要”。该函全文如下：

驻法国使馆发言人就部分欧洲议员学者涉台文章致《世界报》的函

中国驻法国使馆注意到《世界报》9月15日刊登欧洲议会议员鲁瓦佐、法国蒙田研究院学者顾德明等议员学者联署的文章《欧盟应当支持台湾》，其中表述与事实严重不符。根据法国1881年《新闻自由法》第13条，使馆要求行使答辩权，要求《世界报》在下期报纸上完整刊登以下内容：

中国驻法国使馆注意到《世界报》9月15日“观点”版块刊登部分议员和学者联署的文章《欧盟应当支持台湾》。该文观点偏颇，与事实严重不符。

一、文中质疑中国破坏了“和平统一、一国两制”方针。“和平统一、一国两制”是中国政府解决台湾问题的基本方针。“和平统一”是目标，“一国两制”是方法和手段。1979年元旦，全国人大常委会发表《告台湾同胞书》，宣布关于台湾回归祖国、实现国家统一的大政方针。大陆还陆续出台“31条”“26条”惠台措施，充分展现对台善意。几十年来，大陆已成为台湾贸易顺差最大来源地，也是台湾第一大出口市场和台商投资最多的地区。

然而，民进党当局上台后拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，单方面破坏两岸关系和平发展的政治基础，试图把“和平统一”变为“和平分裂”。我们愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，因为以和平方式实现统一，对两岸同胞和全民族最有利。但我们从未承诺放弃使用武力，这一点针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。实际上，试图改变现状的是民进党当局。指责中国政府改变现有政策与事实严重不符。

“一国两制”构想是邓小平先生首先提出的，最早为解决台湾问题，最先在香港进行实践。中国中央政府本着最大的善意，要求香港特区按照基本法规定落实“一国两制”原则，实行“港人治港”和高度自治。但香港回归23年以来，“港独”组织和本土激进分离势力在外国反华势力支持下，打着民主自由的旗号，暴力对抗基本法，破坏国家主权和统一，试图将香港分裂出去，还想以香港为“桥头堡”向中国内地引入“颜色革命”。这是涉港问题的实质。

有些西方人指责香港国安法会破坏“一国两制”和香港高度自治，损害香港居民的权利和自由。中国驻法国使馆已多次发表声明，介绍有关情况，阐述原则立场。事实上，中国中央政府制定香港国安法就是为了填补香港国家安全的法律漏洞。香港国安法针对的是分裂国家罪、颠覆国家政权罪、恐怖活动罪、勾结外国或者境外势力危害国家安全罪四类犯罪行为。这些并不属于香港居民权利和自由的范畴。世界各国都不会允许公民拥有从事上述四种行为的权利和自由。中国作为主权国家，有权制定覆盖本国领土的国家安全法。香港国安法的制定和实施，没有破坏“一国两制”，反而有利于“一国两制”行稳致远。

有些人担心香港国安法会损害投资者利益。这种担心毫无必要。香港国安法不涉及投资等商业领域，不影响香港的投资环境和外国投资者在港正当权益。相反，香港国安法会使香港拥有更加完备的法律体系、更加稳定的社会秩序，为外国投资者营造更加安全可靠的营商环境。

文章提到“台湾民众对‘一国两制’的排斥”。事实上，中国政府一直希望按照“一国两制”方针解决台湾问题。这体现了对台湾民众的最大善意。蔡英文当局煽动台湾民众反对“一国两制”，其真正目的是搞“台独”，是为个人政治私利绑架民意，为服务美国战略利益而损害中华民族利益，最终损害的是台湾民众的利益。试想，不要“一国两制”，难道要“一国一制”吗？

二、文章指责，“中国共产党自称是中国的代表，自己制定国界，自己决定哪些地方属于中国”。中华人民共和国是中国共产党领导下的国家。联合国2758号决议明文规定：“中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表”。这是国际法条款。这些欧洲议员、学者公然挑战联合国决议，这不符合他们的身份。

三、文章声称“中国人民解放军在台湾周边不断升级军事行动”，这是无端指责。台湾是中国领土。中国在自己领土、领海、领空范围内进行军事演习，是行使国家的主权权利，任何人不得说三道四。事实上，说到升级军事行动，应该指责的是某个域外大国，它打着“航行自由”旗号频繁地派舰机到南海地区挑衅生事，制造紧张，通过大规模联合军演炫耀武力，甚至公然闯入他国领海。据统计，仅今年上半年，这个域外大国的军机进入南海上空活动近3000架次。如果这些欧洲议员学者想主持国际正义，应该去批评谴责这个域外大国。

四、文章认为，“欧洲不应采取修正主义战略，要支持维持现状。但因为中国近期行动严重破坏了现状，欧洲应当调整在台湾问题上的政策”。这是虚伪的做法。正如本文开头所说，中国对台湾政策从未改变。如果欧洲想改变对台政策，不要拿中国做借口。改变现状的不是中国政府，而是台湾民进党当局。如果欧洲国家听从了这些欧洲议员学者的建议改变对台政策，同台湾发展官方关系，将严重损害中国主权，破坏其“一个中国”承诺，必将造成严重后果。

五、文中还吹捧台湾抗疫成就，称其是“世界上表现最好的‘国家’之一”。首先，台湾不是一个“国家”，只是中国的一个“省”。其次，要说中国各省在此次抗击新冠肺炎疫情过程中的表现，台湾地区还真不能算是优等生。就拿与台湾一海之隔的福建省来做个比较。截止9月13日，拥有2378万人口的台湾地区，确诊499例，死亡7例，每百万人感染20.98人，每百万人死亡0.3人；拥有3856万人口的福建省，确诊390例，死亡1例，每百万人感染10.11人，每百万人死亡0.02人。

六、至于文章最后所说，“欧洲国家要明确告诉中国，如果中国朝着用武力解决的方向前进，会面临严重风险，特别是欧洲民主国家将不会屈服于其‘专制’，将同其切断政治经济联系”。不久前，中国国务委员兼外长王毅谴责了捷克参议院议长访台行径，欧洲媒体、政客对此惊呼“中国外长对欧洲国家进行了威胁”。那么，文章上述表述不是更大的威胁吗？

我们愿重申，中国人民维护国家主权、领土完整的决心坚定不移。是中国的领土，我们一寸也不放弃；不是中国的领土，我们一寸也不要。任何威胁都阻挡不了中华民族实现国家统一的步伐！

(责编：徐祥丽、杨牧)