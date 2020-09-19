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“关爱互助”显真情（海外纪闻）

王若冰（寄自加拿大）

2020年09月19日06:29  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　疫情暴发后，人们纷纷关门闭户，保持社交距离，人与人之间的关系也似乎变得疏远了。疫情影响了一些人的收入，导致生活困难。我所在城市的“克尔街社区会”门前，每天都有领取食物者在此排起长队。我的几个华人朋友也积极参与到志愿者行列中，为需要帮助的人义卖筹款、发放食品、制作口罩等。

　　奥克维尔美术馆与克街社区通过组织“T恤筹款活动”，为低收入和穷困家庭，尤其是家中的青少年成员提供帮助。得知这一消息后，奥克维尔美术馆的志愿者桦，立即邀请加拿大著名华人艺术家阎威老师参与，希望他设计出印有中文字样的T恤，售卖后筹得善款。

　　阎威老师第一时间就接受了邀请，并创意性地提出：要以古老的中文象形文字为基础，用美术的手法表达出来，从而引起不同族裔人们情感和精神上的共鸣。最终确定将“关爱互助”4个字印制在T恤上，表达在这个特殊时期，我们没有失去信心，而是选择伸手相助，彼此援助。

　　阎老师说，象形文字不需要懂中文，通过字的形状就能一目了然地猜出字义，感受到满满的正能量，这就是汉字的魅力。

　　参与创作的学生来自奥克维尔和伯灵顿的4所高中，他们把自己的心声通过美术创作表达出来。这几名学生的中文基础不是很好，在设计之初，他们投入大量时间去了解中国文化，了解汉字悠久绵长的历史，并从中得到了启发和创作灵感。

　　Karen 同学负责设计“关”字，她以隶书为基础，设计了美术字“关”。她说：“在这艰难时刻，我希望彼此的支持将打开超越困境的生活之门。”

　　“爱”字的设计者是Andrew，当她了解到繁体字“爱”有一个“心”字部首时，就用“三颗心”代替了简体“爱”字的“三个点”。

　　“‘互’这个字让我想起了握在一起的两只手，给予彼此希望、支持和爱。”Tian说，她设计“互”字时，极力表达其丰富的内涵。

　　金文中的“助”字，下半部分是一个手的形状，意思是用手去帮助别人。Alex在设计时，把“助”放入圆中，因为圆不仅是传统中国画的元素之一，也象征互帮、互助、互爱的社区。

　　写有“关爱互助”字样的T恤从问世到网络宣传、义卖筹款，各个环节都得到了众多华人的支持。同时，小镇上其他族裔的商店主人也非常喜欢这个创意，积极帮助推进售卖筹款活动。

　　奥克维尔美术馆的董事会主席和艺术家理事们，看到阎老师和孩子们设计的T恤后特别激动，他们表示，“中国象形文字”这个设计理念非常好，会让不同文化背景的人们都能感受到，疫情期间被迫关在家里的时候，我们彼此之间还能心手相连。

　　阎老师告诉我，从画廊展卖到美术课学习，都受到了疫情的影响。然而，在这个特殊时期，艺术不能缺席，应该起到振奋和鼓舞人心的作用。这次参与T恤筹款活动，让他感到特别开心和骄傲。

　　是啊，“关爱互助”这4个中文汉字的表达，足以让我们看到华人群体对当地社会奉献的浓浓的情、满满的爱。

(责编：白宇)
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