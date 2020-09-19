尊重主权和领土完整是国际关系基本准则

本报北京9月18日电 2020年9月18日，国务委员兼外长王毅应约同马拉维外长姆卡卡通电话。

王毅祝贺马拉维顺利举行总统选举并组建新政府。王毅表示，中非人民是兄弟姐妹，传统友谊历久弥坚。马拉维成立新政府是双边关系的新起点，中方将继续坚定支持马方自主探索符合本国国情的发展道路，同马方深化在发展援助、投融资、医疗卫生、教育文化等领域合作。中马同属发展中国家，要更加紧密地团结起来，坚定捍卫多边主义，维护好发展中国家共同利益。

王毅说，中方赞赏马方始终坚定履行在台湾问题上所作承诺，相信马方会继续恪守一个中国原则，以实际行动支持两岸关系和平发展和中国和平统一大业。

王毅表示，中国和非洲国家都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。中国将继续把支持非洲摆在抗疫国际合作的优先位置，加快落实中非团结抗疫特别峰会成果，同国际社会一道帮助非洲战胜疫情。中方将继续向马拉维提供抗疫物资援助，并积极开展诊疗、疫苗合作。中马应加快合作项目复工复产步伐，助力马拉维疫后经济重建和社会发展。

姆卡卡感谢中方为马拉维经济社会发展及抗击疫情提供的支持和帮助。姆卡卡表示，马方2007年作出了同中国建交的正确选择，掀开了双边关系的新篇章。马拉维新政府珍视同中国的关系，将坚定奉行对华友好政策。无论面临什么样的国际形势，马方都将继续坚定支持一个中国原则，因为尊重主权和领土完整是国际关系的基本准则。马方期待同中方深化各领域务实合作，推动马中关系不断向前发展。

《 人民日报 》（ 2020年09月19日 03 版）

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