究竟谁在推翻现有规则体系（钟声）

美国一些政客将“美国优先”取代全球主义作为信条，其本质是将政治需要与个人私利凌驾于时代共识和公平正义之上，必将自食苦果

观察当今世界，若问究竟谁在推翻现有规则体系、谁在背弃国际承诺和国际义务，明眼人都会有个结论：以美国国务卿蓬佩奥为代表的美国一些政客打着“美国优先”的旗号，已用践踏规则、悖逆道义的行径完美自证。然而，就是这样一些人，现在竟然毫不知耻地跳起来诬称“中国试图推翻现有规则体系”。他们这种以己度人、狂泼脏水的霸道行径，将欺世盗名之丑演绎得淋漓尽致。

美方奉行“美国优先”，把单边主义和霸凌主义推行到极致，对国际规则合则用、不合则弃，这才是对国际规则体系的最大威胁和最大破坏。但凡签署了国际协议，就应该承担相应的国际责任与义务，这是最起码的常识。然而，美国一些政客偏偏刻意选择了太多的“不应该”——美方无视万国邮政联盟1969年以来关于贫困国家和发展中国家可以享受低于发达国家的邮政费率的规定，以“必须自主决定本国邮资”为由宣布启动退出该组织程序；美方无视应对气候变化、帮助发展中国家减排的国际义务，在向联合国交存美国气候变化《巴黎协定》批准文书不到一年即宣布退出；为了推诿自身抗疫不力的责任，美方在今年全球新冠肺炎疫情最吃紧的时刻无理攻击并退出攸关全人类健康福祉和公共卫生安全的世界卫生组织……本届美国政府退出的国际条约数量已经超过美国以往任何一届政府，美方种种行径一再充分暴露其短视和霸道。美国外交学会会长理查德·哈斯近期指出，随着美国退出多边协议并疏远盟国，“这个国家看上去不仅吸引力和实力有所削弱，而且也不再那么可靠”。

美方奉行“美国优先”，已对国际通行商业规则造成了不容忽视的破坏。近年来，美方四处挑起贸易争端，肆意将关税“武器化”，把所谓的“国家安全”当作“全能盾牌”，把贸易伙伴视为“假想敌”，甚至公然违反公平自由竞争的市场原则，极尽明火执仗、巧取豪夺之能事。美方滥用国家安全名义，动用国家资源抹黑攻击、围追堵截包括华为、字节跳动、腾讯在内的中国民营企业，实质是以政府力量霸凌别国企业、践踏商业规则。这种做法是对美国一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的背弃，是对国际规则的践踏。有舆论指出，美方以一纸行政令“封杀”中国科技企业，要求受美国司法管辖的个人和实体不得与相关中国公司及其子公司进行任何“交易”，已涉“四项违宪、三项越权”。

说到底，“美国优先”就是私利优先，是与维持公平正义的国际规则相抵触甚至相对抗的政策取向。美国经济学家保罗·克鲁格曼尖锐评价，美国一些政客“自我毁灭行为”更深层的根源在于他们都是美国自私主义的信徒。美国一些政客将“美国优先”取代全球主义作为信条，其本质是将政治需要与个人私利凌驾于时代共识和公平正义之上，必将自食苦果。今年7月，美国再次阻挠世界贸易组织上诉机构重启并行使其核心职能，令基于规则的全球贸易体系缺乏效力和安全性，为全球贸易体系平添危机，遭到多国抗议。美国已退出伊核问题全面协议，日前却又无理要求启动对伊朗“快速恢复制裁”机制，激起联合国安理会其他成员的反对，甚至连其欧洲盟友也直言美方要求“不合法”。美国外交界人士指出，“美国如今正在对抗全世界”。

大道之行，天下为公。企图用种种逆动推翻现有规则体系的美国一些政客终不能得逞，任何将自身利益凌驾于国际社会共同利益之上的行径终将失败。

《 人民日报 》（ 2020年09月19日 03 版）

(责编：白宇)