推动人类共同发展 携手开创美好未来

“面对重重挑战和道道难关，我们必须攥紧发展这把钥匙。唯有发展，才能消除冲突的根源。唯有发展，才能保障人民的基本权利。唯有发展，才能满足人民对美好生活的热切向往。”5年前，习近平主席在纽约联合国总部出席联合国发展峰会时，深刻阐明全球发展问题的时代要义。

5年来，从共建“一带一路”不断走深走实到亚洲基础设施投资银行（亚投行）日渐根深叶茂，从全面落实中非“十大合作计划”到重点实施“八大行动”，从推动国际减贫交流与合作到推进全球抗疫合作，面对百年未有之大变局，中国以实际行动捍卫多边主义、维护公平正义、谋求合作共赢，为国际和平与发展事业注入新动力，给世界人民带来希望和信心。

夯实基础，推动各国实现共同发展

“2015年后发展议程是一份高标准的任务单，也是一份沉甸甸的承诺书。‘一分部署，九分落实。’我倡议，国际社会加强合作，共同落实2015年后发展议程，努力实现合作共赢。”

中国倡议，凝聚共识。中国行动，展现担当。近年来，中国秉持义利相兼、以义为先的原则，同各国一道为实现2015年后发展议程作出努力。中国同有关各方一道，深入共建“一带一路”，推动亚投行积极发挥作用，补齐制约发展中国家的基础设施瓶颈，为发展中国家经济增长和民生改善贡献力量。

“万物得其本者生，百事得其道者成。”共建“一带一路”，中国始终从发展的视角看问题，将可持续发展理念融入项目选择、实施、管理的方方面面。迄今，中国已同138个国家和30个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，共同展开超过2000个项目，解决了成千上万人的就业。中巴经济走廊建设高质量推进，中俄黑河公路大桥、同江铁路大桥顺利合龙，塞尔维亚E763高速公路、肯尼亚内马铁路一期建成通车，雅万高铁进入全面施工阶段……一大批互联互通项目正在有序推进。

今年以来，虽受到新冠肺炎疫情及全球经济低迷等不利因素影响，共建“一带一路”依然逆势前行，为沿线国家和地区经济发展注入宝贵动力。上半年，中国对共建“一带一路”国家非金融类直接投资同比增长19.4%；中欧班列运送货物同比增长41%，连续4个月创新高……高质量共建“一带一路”，为促进世界的发展与繁荣发挥着越来越重要的作用。

中国提议筹建亚投行，推动亚洲地区基础设施建设和互联互通，深化区域合作，实现共同发展。开业4年多来，亚投行从最初57个创始成员，发展到今天的来自六大洲的103个成员，朋友圈越来越大、好伙伴越来越多、合作质量越来越高。截至目前，亚投行已经为24个成员提供了87个、总额近200亿美元的基础设施项目投资。疫情发生以来，亚投行迅速行动，推出新冠肺炎危机恢复基金，规模现已扩至130亿美元，支持成员应对疫情和恢复经济。

基础设施转型升级，点亮的是沿线国家和地区的发展机遇。南非金砖国家研究学者加亚·乔西表示：“亚投行积极参与共建‘一带一路’，通过加大对有关项目支持力度，促进自由贸易与跨境经济合作，有助于推动全球经济治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展。”

授人以渔，助力南南合作行稳致远

今年9月11日，联合国南南合作办公室与中非发展基金联合发布《南南合作在行动——投资合作促进非洲可持续发展》专刊，展现了由中非发展基金投资的加纳深能安所固电力项目、莫桑比克农业园项目、中非棉业项目等典范项目。这些项目在破解非洲基础设施瓶颈、提升当地制造业水平、改善民生等方面发挥了重要作用。联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任豪尔赫·切迪克充分肯定，“中国对全球消除贫困做出了巨大贡献”。

5年前，在习近平主席倡议下，中国与联合国共同设立了中国—联合国和平与发展基金和南南合作援助基金，建立国际发展知识中心和南南合作与发展学院。这一系列着眼南南合作长远发展的重大倡议和举措已一一得到落实。联合国秘书长古特雷斯赞扬中国是“可持续发展议程的带头人”，是“国际合作和多边主义的支柱”。

授人以鱼，不如授人以渔。蒙内铁路被肯尼亚人亲切称为“世纪铁路”，中国公司在承建铁路过程中，扩建肯尼亚铁路培训学校、建立技术人员培训基地，累计培训当地员工4.5万人次，同时组织大批肯尼亚青年赴中国学习铁路运营，帮助当地女性就业，肯尼亚从此拥有了第一批女火车司机。

新冠肺炎疫情暴发后，中国抗疫医疗专家组应邀先后抵达布基纳法索、埃塞俄比亚、吉布提、科特迪瓦、刚果（金）等非洲国家，向当地医疗机构和专业人士分享中国抗击新冠肺炎疫情的经验，遍布非洲45个国家的46支中国医疗队投身当地抗疫。中国决定提前于今年年内开工建设非洲疾控中心总部，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务。

非盟轮值主席、南非总统拉马福萨代表非洲国家感谢中国政府、中国人民为非洲抗击新冠肺炎疫情提供重要支持。他说，非中团结以及更加良好的多边合作是非洲国家赢得抗疫斗争的关键。

“中国是真心在为非洲着想，真诚帮助非洲。非洲民众看在眼里，记在心上。非中友好关系得到进一步巩固。”尼日利亚体育基金会主席丹尼尔·恩盖莱姆如是说。

共享机遇，推动构建人类命运共同体

“海不辞水，故能成其大。”中国始终做全球发展的贡献者，坚持走共同发展道路，奉行互利共赢的开放战略，将自身发展经验和机遇同世界各国分享。中国欢迎其他国家搭乘中国发展的“快车”“便车”，帮助更多新兴市场国家和发展中国家更好融入全球产业链、供应链、价值链，共享经济全球化红利。

中国的发展不仅造福中国人民，也惠及世界。中国已成为世界上开放程度最高的国家之一，是全球130多个国家和地区的最大贸易伙伴。“过去几十年来，中国改变了自己，也改变了世界，中国经济增长为全球带来巨大机遇。”美国麦肯锡咨询公司在《中国与世界：理解变化中的经济联系》报告中如是表示。

当前，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩。中国用好本土疫情防控取得的重大战略成果和率先复工复产的契机，致力于发展更高水平的开放型世界经济。

金融市场开放、《海南自由贸易港建设总体方案》正式出台、下调关税、2020年版外商投资准入负面清单进一步缩减、成功举办2020年中国国际服务贸易交易会……上海美国商会日前发布报告称，大部分企业持续看好中国市场；中国欧盟商会发布报告称，欧盟企业在华投资情况总体稳定。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐称赞：“中国成为全球经济复苏的重要推动力。”

中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，助力全球经济复苏，给各国发展带来新机遇。英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔表示，中国深入挖掘14亿人口大市场的潜力，将为本国经济重振提供动力，也将为世界经济复苏作出重要贡献。

当今世界正处于百年未有之大变局，突如其来的疫情使变局加速演进。人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。第七十五届联合国大会是在特殊历史节点举行的一届重要联大，中国将继续为世界和平与发展事业贡献智慧和力量，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年09月19日 03 版）

(责编：白宇)