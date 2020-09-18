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国际观察：信心和定力是中欧关系的试金石

欧阳绮丽

2020年09月18日16:31  来源：人民网-国际频道
 

近日，中德欧成功举行历史上首次领导人视频会晤，时机关键，意义重大，就中欧关系敲黑板、划重点，引领后疫情时代中欧关系乘风破浪，继往开来。

当今世界正经历百年未有之大变局，当前新冠肺炎疫情全球大流行更是带给人类前所未有的挑战。国家如何发展，人类何去何从，是时代之问，是百姓之忧。在这一重大危机关口，面对人类共同挑战，中国和欧盟不离不弃，在逆境中推进务实友好合作，中欧牵手45年的友谊更加成熟，其真谛是信心和定力，双方用善于发现和欣赏美的眼睛看待彼此，共同按下后疫情时代中欧全方位合作的快进键。

中欧关系大有可为，双方要精心维护。疫情发生以来，中国同欧盟以及成员国领导人互致慰问信40余封，通话20余次，中欧领导人更是在3个月内举行了两次视频会晤，如此高规格、高频度的“云外交”充分显示出双方加强全面战略伙伴关系的意愿和决心。中欧相互援助医疗防疫物资，进一步深化了中欧合作。今年是中国同欧盟建交45周年，中欧携手走过的风雨历程证明，增进战略互信、促进全面合作符合历史潮流，符合时代需要，符合中欧利益。

中欧不愿也不会脱钩，有智慧、有能力在“开门”与“关门”、合作与“脱钩”之间做出正确选择，精心维护来之不易的成果和稳定发展的良好局面。

中欧之间互有需要，双方要相向而行。中欧交往实践充分证明大国关系不是零和博弈，而是互利共赢。即使有竞争，也是伙伴间的友好、公平竞争，推动各自和双边关系实现更快、更高、更强发展。中欧贸易额从最初不足30亿美元发展到2019年达7051亿美元，平均每分钟贸易往来超过134万美元。中欧还互为主要投资目的地，2019年欧盟对华新增投资73.1亿美元，中国对欧盟新增投资75.8亿美元。近来，欧洲有些声音认为中欧在贸易、市场准入等方面不对等、不平衡。事实上，欧洲是中国经济发展的贡献者，更是受益者。中欧产业链具有较强互补性，中国营商环境不断改善，为欧洲企业打开了新的机遇之窗。中国欧盟商会新发布的《商业信心调查2020》报告显示，63%受访者表示中国仍是其前三大投资目的地，90%在华欧企愿继续留华投资。

面对疫情带来的世界经济衰退，中欧没有任何理由不携手共同走向复苏之路。中欧应在市场准入、外资审查、政府采购、竞争政策等方面友好协商，相向而行，妥善解决彼此关切。

中欧合作空间广阔，双方要务实开拓。中欧双方正式签署《中欧地理标志协定》，这是中国对外商签的第一个全面的、高水平的地理标志协定。中国的绍兴酒、六安瓜片、安溪铁观音和法国香槟、爱尔兰威士忌、巴伐利亚啤酒、帕尔玛火腿等各275个优质特色产品将受到高水平保护，首次进入彼此市场，让中欧百姓不出国门就能品尝到舌尖上的美味。中欧建立环境与气候高层对话机制，举行数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系，将成为中欧合作新抓手，释放中欧携手应对气候变化、共同推进数字合作的积极信号。中欧投资协定谈判是双方经贸关系核心议题，将带来更多的投资机会、更好的营商环境、更便利的市场准入以及更优质的商品。中欧领导人确定了年内完成谈判的时间表，充分彰显中欧经贸合作在互利共赢基础上提质升级的雄心和决心。

中德欧领导人视频会晤奏响了中欧大合唱的前奏。中欧关系历久弥坚，面向未来，唯有坚定信心，保持定力，以登高望远的战略眼光，发扬“和”的精神，凝聚“合”的力量，于危机中育新机，在变局中开新局，推动中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系再谱新篇章。

（作者是国际问题观察员 ）

(责编：刘叶婷、燕勐)
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