韩国：高龄老人、青少年确诊患者成疫情防控难点

韩国首尔一餐厅工作人员正在为入店顾客进行体温测量。 裴埈基摄

人民网首尔9月18日电 （杨晓娜） 据韩联社9月18日消息，当地时间9月17日零时至18日零时，韩国新增新冠肺炎确诊病例126例，累计2.2783例。

为严控严治首都圈（首尔市、京畿道、仁川市）聚集性感染持续蔓延，韩国政府于8月末紧急下达了2.5级社交距离限制措施的行政命令，后将一周执行期延长至两周。在执行期的最后一日，即9月13日，韩国国务总理丁世均宣布，经综合考虑，韩国政府决定，从14日起，首都圈的社交距离限制措施由2.5级下调至2级，执行两周。

韩国60岁以上高龄新冠肺炎确诊患者占比近40%

韩国防疫部门近日多次宣布，新增确诊患者中，60岁以上高龄人士占比颇高。韩国中央防疫对策本部17日表示，60岁以上高龄确诊患者占比已达39.3%。此外，高龄确诊者在危重患者中的占比也相对较高。近日的新冠肺炎死亡病例中，60岁以上高龄人士居多。

对此，韩国防疫部门表示，将在增加重症床位的同时，加大对疗养院、上门推销企业等老年人日常生活相关的公共设施的防疫管控力度。

韩国青少年新冠肺炎患者恐成“安静的传播者”

韩国18岁以下青少年新冠肺炎确诊者也因确诊难断，被视为韩国疫情防控的又一难题。

据韩联社9月17消息，青少年新冠肺炎确诊者中，无症状感染者不在少数。部分青少年会出现低烧、高烧、咳嗽、流涕等不同程度症状。然而，仅凭这些临床症状，很难迅速判断确诊新冠肺炎与否。据韩国一家医院下属研究机构调查研究结果显示，判断青少年确诊新冠肺炎平均需要17.6日，并且青少年确诊者大多为轻症患者。

该研究团队的一位教授表示，部分青少年感染者很可能在未察觉已感染事实的情况下，进行正常社交活动，从而演变成“安静的传播者”。

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