人民网约翰内斯堡9月17日电（记者 吕强） 亚的斯亚贝巴消息：17日，亚吉铁路举办发展战略发布会暨货运产品推介会，向当地社会宣介亚吉铁路近期运营成效，推介亚吉铁路货运服务。本次发布会以“亚吉铁路—繁荣之路”为主题，由埃塞俄比亚-吉布提标准轨合资公司及中土-中国中铁亚吉铁路运营联营体联合举办。埃塞俄比亚铁路公司、船运公司、公路协会以及亚吉铁路货运主要客户代表、埃塞中国商会企业代表等出席会议，100余家亚吉铁路货运客户通过线上视频参加了本次活动。

埃塞交通部长达格莫维蒂表示，亚吉铁路是埃塞、吉布提、中国三国家携手打造的重要基础设施，是埃塞和吉布提两国的伟大投资。作为监管机构，埃塞交通部一直密切关注和支持亚吉铁路的运营，欣喜地看到中方运营团队将运营业绩持续推向新高，并将中国铁路专业技术传授给埃塞、吉布提两国人民，希望本次发布会能够鼓励、吸引更多客户选择亚吉铁路，期待亚吉铁路实现更大的发展。

中国驻埃塞大使谈践表示，亚吉铁路不仅是一条运输线，更是一条经济走廊，是一条繁荣之路，为内陆国家埃塞打通了出海铁路通道，有效带动了沿线工业化和城镇化发展，在疫情期间更是彰显了巨大价值。经过2年的运营，亚吉铁路已经步入到良性循环阶段。

据了解，由中国企业建造的亚吉铁路自2018年1月商业运营，运营成效持续得到改善，2019年的运营收入较2018年增长了45%。2020年以来，亚吉铁路克服新冠疫情带来的困难，运量逆势而上，上半年运营收入较2019年同期增长了51%，尤其协助埃塞抢运了十多万吨的化肥和小麦等急需物资，有效保障了民生物资供应和农业物资运输。8月22日，亚吉铁路开启了冷链运输服务，促进埃塞新鲜农产品的出口。

会上，中方运营联营体还对亚吉铁路货运服务作了推介。埃塞货运代理与航运代理协会总裁伊丽莎白·格达洪表示，亚吉铁路运输运输高效便捷，对提高埃塞国家物流效率有着至关重要的作用，运输能力将有望占到埃塞内陆运输的30%，对亚吉铁路前景充满信心。

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