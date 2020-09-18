张明大使：稳健成熟的中欧关系对全球具有重要意义

图片由中国驻欧盟使团提供

人民网9月17日布鲁塞尔（记者 郑彬） 新冠疫情加速了国际格局和秩序的演变，新形势下中欧关系如何定位、走向何方，受到各方高度关注。本周一，中国、欧盟及轮值主席国德国领导人以视频形式举行会晤。这是中欧领导人时隔3个月再次进行的战略沟通，为中欧提升战略合作水平注入了新的政治动力。日前，中国驻欧盟使团团长张明大使在欧洲当地智库欧洲政策中心举办的“中欧关系的前景与挑战”研讨会上，全面介绍了此次领导人会晤的成果，并就如何落实双方共识、推进未来中欧关系发展提出建议。

张明大使表示，总的看，此次领导人会晤取得了重要成果，发出了深化中欧合作、在后疫情时代打造更具世界影响力的全面伙伴关系的积极信号。习近平主席表示“这是一次坦诚、富有成果的会晤”；默克尔总理、冯德莱恩主席称会晤“坦诚、开放且具有建设性”；米歇尔主席则表示“会晤显示中欧关系更进了一步”。

对于此次会晤对中欧关系未来发展的重要意义，张明大使表示，一是增进了政治互信。中欧双方都主张在相互尊重、平等相待的基础上加强接触交往、保持对话沟通；都主张深化开放合作，反对隔绝脱钩；都主张维护多边主义，反对单边行径。二是深化了互利合作。双方宣布正式签署《中欧地理标志协定》，首批两百个地理标志将被纳入保护范围，这意味着中欧贸易在向更高水平迈进。双方重申要加快投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标，推动合作提质升级，助力疫情后世界经济复苏，共同维护开放的贸易和投资环境。双方还同意建立环境与气候高层对话、数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系，进一步拓展中欧合作的维度。三是规划了前进方向。会晤明确了下阶段发展中欧关系的优先领域：中欧要共同抗击疫情，加强抗疫物资供应、疫苗和药物研发等方面合作，支持世界卫生组织，积极开展对非三方抗疫合作。中欧要携手恢复经济，加强宏观政策协调，有序恢复人员往来，便利货物流通，维护中欧和全球产业链供应链稳定。中欧要捍卫公平正义，维护国际秩序和自由贸易制度，就国际和地区热点问题加强沟通协调，将多边主义落到实处。双方还同意继续就《中欧合作2025战略规划》保持沟通，尽早确定未来五年中欧对话合作的蓝图和框架。

对于如何有效落实此次会晤双方领导人达成的共识，妥善应对中欧关系中的复杂因素，将挑战转化为机遇，张明大使给出了建议：第一，要坚持正确的相互认知。中方始终视欧盟为全面战略伙伴，本着最大的善意和诚意发展对欧关系。我们希望欧方也能以客观、理性、开放的态度看待中国的发展，避免从意识形态或地缘博弈的角度来审视中欧互动，更不要误读中国的战略意图。随着中欧关系涉及的面越多、越深入，就越不可避免地会产生不同看法乃至分歧。关键是要求同存异，不因个别分歧而忽视广泛共识，不让整体合作受制于局部分歧。第二，要保持合作的互利开放。深化中欧合作不是权宜之计，而是互利共赢的战略选择。以经贸为例，尽管受疫情影响，今年上半年中欧贸易额仍同比增长2.2%，达到2756亿欧元，对华贸易在欧盟对外贸易中的比重上升至15.6%。我们更应积极有为，不断开拓新的合作领域。双方可以用好绿色、数字高层对话机制，在这两个富有潜力的前沿领域，探索技术、标准、规则等各个层面的对接。更重要的，是要为双方市场主体创造开放、公平、公正、非歧视的制度和市场环境。第三，要秉持开阔的国际视野。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。中欧应当携起手来，共同捍卫国际社会绝大多数成员所珍视的各项原则，坚持多边主义、反对单边主义，维护以联合国为核心的国际秩序和国际体系，推动政治解决国际和地区热点问题。中欧也应当携起手来，真心诚意地为国际社会提供更多公共产品，例如支持医疗系统薄弱的国家加强能力建设，以便他们今后能够更好地低于传染性疾病的冲击；在充分尊重非洲国家意愿基础上，积极开展对非三方合作，帮助他们突破基础设施、人才、资金等发展瓶颈。中方已经就开展三方合作向欧方提出了具体设想，我们也期待有关合作能够尽快落地，早日造福有关国家人民，并在合作中进一步增强中欧关系的战略性和全球意义。

张明大使表示，在后疫情时代，一个更加稳健成熟、迈向更高水平的中欧关系，对双方乃至全球的繁荣稳定都具有重要意义，“我们愿与欧方携手努力，落实好领导人达成的共识，积极推进各项重要政治和经贸议程，把中欧关系提升到更高水平。”

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