全球累计新冠确诊病例超3000万例 欧盟多国疫情出现反弹 

人民网北京9月18日电 过去一周，全球疫情要览如下：全球累计新冠确诊病例超3000万例。美国新冠肺炎确诊666万，已有近55万儿童感染。法国疫情反弹，两大城市收紧管控措施。德国单日新增创四月以来新高，将欧洲多地列为高风险地区。印度累计确诊突破500万。英国将试验吸入式新冠疫苗，俄罗斯预计11-12月启动大范围疫苗接种。

全球累计新冠确诊病例超3000万例

美国约翰斯·霍普金斯大学17日发布的新冠疫情最新统计数据显示，截至美国东部时间17日18时22分（北京时间18日6时22分），全球累计新冠确诊病例突破3000万例，达30003378例，累计死亡病例943203例。

美国是确诊病例和死亡病例最多的国家。统计数据中累计确诊病例较多的国家还有印度、巴西、俄罗斯、秘鲁等，累计死亡病例较多的国家还有巴西、印度、墨西哥、英国等。

全球新冠确诊病例数仍在快速攀升。约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊病例6月28日超过1000万例，8月10日超过2000万例，从1000万例升至2000万例耗时43天，从2000万例升至3000万例仅耗时38天。

美国新冠肺炎确诊666万 已有近55万儿童感染

据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间9月17日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊6664021例，死亡197447例。过去24小时，美国新增确诊42498例，新增死亡962例。

美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有近55万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。

近期，随着美国复学季到来，部分学校开始恢复面对面授课，导致一些学校新冠病例激增，许多学校决定继续线上教学。《纽约时报》的美国高校疫情追踪数据显示，目前美国有超过1190所高校报告了超过8.8万例新冠确诊病例。

英国将试验吸入式新冠疫苗

英国将以向呼吸道喷射的方式对两种在研新冠疫苗作临床试验，以期验证这种施用方式的安全性和有效性。

这两种疫苗分别由英国帝国理工学院和牛津大学研发，现阶段正在做肌肉注射临床试验。帝国理工学院14日在声明中说，试验人员将把疫苗用喷雾器喷进受试者口中，直接作用于呼吸道，检验安全性和有效性。

主持吸入式临床试验的帝国理工学院传染病系专家克里斯托弗·邱说，从鼻腔喷入流感疫苗被证实可以有效免疫，需要研究新冠疫苗直接作用于呼吸道是否也能起效。

声明说，相比肌肉注射引发的系统性免疫反应，向呼吸道喷射新冠疫苗可能引发局部和更特别的免疫反应。另外，依据先前的研究，就引发免疫反应所需疫苗剂量而言，吸入式比肌肉注射式更小。

疫情反弹 法国两大城市收紧管控措施

法国两大城市马赛和波尔多14日收紧新冠疫情管控措施，限制民众聚集，以遏制疫情反弹势头。

法国是欧洲疫情最严重的国家之一。过去几周，法国疫情发生反弹，重症监护室病人数量和死亡人数均在攀升，养老院聚集性感染也在增多。

法国14日新增新冠病例6158例；因新冠入院人数增加251人，为4月14日以来单日入院人数最高值；重症监护室病人数量达到712人，自6月22日以来首次突破700人。

德国单日新增创四月以来新高 将欧洲多地列为高风险地区

德国联邦疾控机构17日公布的疫情数据显示，当日新增确诊感染新冠病毒2194人，创下今年4月疫情从高峰期趋稳以来的新高。为应对部分欧盟国家疫情反弹，德国已将法国、荷兰、奥地利等国部分地区列为高风险地区，从相关地区返回德国的人士需要自行在家隔离14天。

德国著名病毒学家、柏林夏里特医学院病毒研究所所长德罗斯滕当天表示，德国疫情目前已再度处于“上升阶段”。他指出，与8月以返程的输入性病例为主不同，当前新确诊的病例则源自德国境内的感染事件，这表明德国可能存在尚未查明的聚集性感染人群。

俄累计确诊新冠感染病例超过108万 预计11-12月启动大范围疫苗接种

俄罗斯消费者权益保护和公益监督局17日发布的数据显示，过去24小时俄罗斯新增确诊新冠感染病例5762例，累计确诊1085281例，累计治愈895868例，死亡19061例。过去24小时单日新增最多的地区分别是莫斯科市730例、圣彼得堡211例、莫斯科州177例。

据《消息报》15日报道，俄罗斯卫生部长穆拉什科表示，在第三阶段临床试验中，超过300名志愿者接种了俄罗斯研制的“卫星V”新冠疫苗，其中14%的志愿者在接种后24小时内出现轻微虚弱和肌肉酸痛的情况，但体温上升的情况极少出现。穆拉什科表示，以上症状均在预测范围内，且全部作为可能出现的副作用标注在了疫苗注射的注意事项中。此外穆拉什科补充道，以上症状将在24至36小时内消失。

俄卫生部长表示，目前“卫星V”疫苗的生产在俄罗斯三家大型企业按照既定速度进行。按照预测，不属于高感染风险群体的普通民众将可在11月末或12月初接种该新冠疫苗。

疫情反弹 以色列将再度全国“封城”

以色列总理内塔尼亚胡13日宣布，该国内阁批准从18日起实施为期三周的全国范围“封城”措施，以减缓新冠病毒传播。

以色列媒体报道说，再度“封城”期间正值以色列犹太新年、赎罪日等节假日，相关措施有助于限制聚集性活动，以免新冠感染率进一步升高。

根据新的“封城”措施，以色列全国将从18日下午2时起关停学校、餐馆、酒店、健身房、电影院、购物中心等，但超市、药店等提供基本服务的场所将保持开放。此外，民众不可离家超过500米，室内场所禁止10人以上的集会，室外场所禁止20人以上的集会，公共部门将以有限能力提供服务。内塔尼亚胡当天还表示，将视感染率决定是否在三周后延长“封城”措施。

累计确诊突破500万 印度防疫形势严峻

印度卫生部16日发布的数据显示，印度累计新冠确诊病例突破500万，达到5020359例，累计死亡病例82066例。

据《印度时报》统计，疫情暴发至今，印度每新增百万病例所用时间不断缩短，达到首个百万病例历时167天，之后每增加100万病例分别历时21天、16天、13天和11天。单日新增病例数也屡创新高，目前维持在9万例以上，已成为全球新冠疫情发展最快的国家之一。9月份以来，印度已有超过1.5万人因感染新冠病毒死亡。

印尼连续10天单日新增新冠病例数超3000例

印度尼西亚国家抗灾署17日发布的新冠疫情数据显示，该国确诊病例比前一天增加3635例，已连续10天单日新增确诊病例超过3000例，累计确诊232628例；累计死亡9222例；累计治愈166686例。

印尼国家抗灾署在官方社交媒体账号上发布的疫情数据显示，雅加达首都特区是报告确诊病例最多的省级行政区，17日新增确诊病例1113例，累计确诊58582例，死亡1495例。东爪哇省是报告死亡病例最多的省级行政区，累计确诊39508例，死亡2896例。数据还显示，印尼自疫情暴发以来已完成279.69万例样本检测。

韩国首尔新增新冠病例数连续两天回升

据韩国中央防疫对策本部17日通报，当地时间16日零时至17日零时，首尔市新增新冠确诊病例63例，连续两天呈现回升趋势。

据中央防疫对策本部统计，这也是首尔市单日新增确诊病例数自11日之后首次超过60例。首尔市政府防疫部门表示，最近新增患者的一大特点是感染路径不明的比例较高，这意味着首尔市社区存在无症状潜伏性感染。

韩国政府13日宣布暂时解除针对首都圈的加强版防疫措施，但继续维持该地区的防疫级别为保持社交距离第二阶段，暂定实施两周。

(责编：张信凤、燕勐)