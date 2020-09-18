拉马福萨总统宣布将南非全国“封禁”降为一级

人民网约翰内斯堡9月17日电 （王磊）9月16日晚，南非总统拉马福萨发表全国讲话，宣布从9月20日午夜起将全国“封禁”下调至一级，并逐渐放开经济生活中多项限制。

拉马福萨表示，南非人民团结抗疫取得积极成效，疫情较两个月前有了明显好转，日新增确诊人数已从此前的12000例降至不到2000例，感染率、入院率、死亡率都在稳步下降，对医院床位、呼吸机、制氧机等重要医疗资源的需求都在减少，治愈率上升至89%。南非的抗疫成就获得世卫组织的认可，感谢世卫组织总干事以及非洲疾控中心等机构对南非抗疫的驰援和支持。

拉马福萨表示，当前南非防控重点在于防止“第二波”疫情，将采取以下措施：一是随着卫生系统压力缓解，将继续增加检测数量、扩大检测范围。二是通过运用COVID Alert SA手机客户端加强对密接者的追踪。三是将通过抗体检测对南社会实际感染率进行调查，供专家估算无症状感染和群体免疫比率，研究病毒传播形式。四是加强疫苗合作和研发，南非将通过世卫组织获取有效、可负担的疫苗，作为非盟轮值主席国将争取平等获取疫苗的权利，南非同时正在推动疫苗生产本土化，在拓展疫苗获取渠道方面发挥积极作用。目前南非已参加三种疫苗的试验，充分体现南非的科学实力。

拉马福萨表示，经与社会各界广泛协商，内阁决定将南非全国“封禁”调降至一级，从9月20日午夜开始生效，具体措施包括：允许举行社交、宗教、政治类聚集性活动，但人数不应超过活动场地容纳人数的50%，室内不得超过250人，室外不得超过500人；出席葬礼人数上限从此前50人调高至100人；允许健身、运动、娱乐、影院等场所开放，但上述人数上限应为活动场所可容纳人数的50%；继续保持对体育赛事的限制措施；允许独立选举委员会出于选民登记、选举准备等目的，前往监狱、医院、养老院等机构。上述活动均须严格遵守防控规定，包括严格消杀、保持社交距离、佩戴口罩等。

拉马福萨表示，南非将于10月1日起谨慎有序放松对出入南非的商务、休闲等国际旅行的限制，将对国际旅行做如下规定：继续对往返高风险国家和地区的旅行保持限制，将在科学评估后公布具体国家和地区名单；国际旅客只能从“封禁”期间开放的少数陆路关口以及三个国际空港入出境，即约翰内斯堡奥·坦博国际机场、德班沙卡王国际机场、开普敦国际机场；旅客抵达南非时须出示登机前72小时内有效的核酸检测阴性报告，若出发前未做检测，抵南后须接受强制隔离并自行承担相关费用；所有乘客抵南时均须接受健康筛查，若有疑似症状应接受隔离并进行核酸检测，直至排除感染可能；旅客抵南后须下载安装“南非新冠肺炎预警”客户端（COVID alert SA），以配合密接追踪。

此外，为逐渐恢复正常生活，将对以下规定进行调整：调整宵禁时间为午夜至次日凌晨4点；调整家用酒类零售时间为周一至周五9点至17点；允许在有许可的场所现场消费酒类，但须严格遵守宵禁固定。近期，南政府各主管部长还将进一步介绍主管领域的具体规定。

拉马福萨表示，今年4月政府宣布的5000亿兰特大规模经济救助和社会帮扶计划对缓解疫情对民众生活的冲击发挥了重要作用，为大量企业、家庭和个人提供紧急救助。近期，政府将在此经济救助和社会帮扶计划基础上进一步完善经济恢复计划，着力恢复经济、改善民生，同时还将继续重点打击针对女性和儿童的暴力行为等。

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