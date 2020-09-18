巴西新卫生部长上任 能否止住疫情步伐？

巴西将军爱德华多·帕祖洛16日正式就任卫生部长一职，结束4个月的“代理”生涯，成为巴西新冠疫情暴发以来第三任卫生部长。

帕祖洛原任巴西卫生部执行秘书，5月16日被总统雅伊尔·博索纳罗提拔为代理卫生部长。本届政府前两任卫生部长均因与总统就国家抗疫策略产生分歧而先后离职。

【半年三任部长】

帕祖洛与总统一样是军人出身，原为部队后勤管理专家，并无医疗卫生专业背景。他16日在首都巴西利亚的总统府就职仪式上开玩笑说：“我不是刚到任，也不是要离任。这是一个前所未有的状况。”

博索纳罗出席当天就职仪式，其间再次推荐抗疟疾常用药羟氯喹对新冠的“疗效”。世界卫生组织及多家医学机构先前认定，“羟氯喹防治新冠”的安全性和有效性迄今没有充分科学证据支持，并且存在严重副作用风险。博索纳罗同时抨击巴西州、市级地方政府为防疫而持续实施的经济活动限制措施。

前两任卫生部长正是在这两方面与总统意见分歧。路易斯·曼代塔2019年1月就任博索纳罗政府首任卫生部长，今年4月16日宣布他被总统解职；内尔松·泰奇当天接任，但一个月不到即宣布辞职，由帕祖洛临时补缺。

帕祖洛5月临时接管卫生部时，这个南美国家累计新冠病亡病例刚超过1.5万例；据巴西卫生部16日发布的数据，病亡人数如今已逾13.4万，总数排世界第二高，仅次于美国；迄今累计确诊新冠病例近442万例，仅少于美国和印度。博索纳罗本人曾感染新冠，经多日隔离治疗后康复。

【为何居高不下】

美联社报道分析，巴西感染和病亡人数居高不下有多重原因。巴西人口大约2.1亿，基数庞大，而且分布在广阔地域；病毒先是席卷东南部和北部区域，等那些地区疫情有所消退后，病毒已开始侵袭中西部和南部地区。

另一方面，按照巴西流行病学家佩德罗·阿拉尔的说法，巴西未实施有效的确诊病例接触者追踪措施。阿拉尔负责协调巴西佩洛塔斯联邦大学一个新冠病毒检测项目，其覆盖面为全巴西迄今最广。

巴西各州、市政府曾各自实施大范围限制民众出行和经济活动的措施，但5月开始逐步放宽。

帕祖洛接管卫生部头三个月内，巴西日均新增新冠死亡病例约1000例，近几周略有下降。“我们终于进入一个定义明确的稳定状态，”帕祖洛当天说，“我们必须就地换车胎。”他意指保持经济持续运行。

【可否扭转形势】

帕祖洛代职卫生部长期间，支持授权全国医生为新冠患者开羟氯喹处方，以及由卫生部向医院分发羟氯喹作为新冠治疗用药的决定。他在16日就职仪式上再次肯定推广羟氯喹的举措：“我祝贺所有医生，尤其那些敢于使用羟氯喹（治疗新冠患者）的医生。”

他最受争议的举措之一是让卫生部网站6月停止公布全国新冠确诊及死亡病例数据，但巴西最高法院随后裁定政府有义务公布完整疫情数据，卫生部才恢复更新数据。

他先前还撤换卫生部不少医疗卫生专业人士，以部队人士代替，称之为“结构重组”。

美联社报道，帕祖洛以现役军人身份出任内阁部长，可能引发部分军方人士质疑，担心招惹“军人干政”非议。

帕祖洛没有说明他是否准备退役。退役陆军将军、曾担任博索纳罗内阁战略事务部长的梅纳德·圣罗莎对美联社说，如果帕祖洛保留现役军人身份，“可能对军队形象不利”。不过他说，帕祖洛已成功打入地方政府圈层，有助于各方协力遏制巴西疫情。（沈敏）（新华社专特稿）

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