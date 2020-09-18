中国向南苏丹提供紧急粮食援助

新华社内罗毕9月17日电（记者 杨臻）朱巴消息：中国向南苏丹提供紧急粮食援助物资交接仪式17日在南苏丹首都朱巴举行。

交接仪式上，南苏丹人道主义事务和灾害管理部长马琼迪特代表南苏丹政府和人民感谢中国政府及时向南提供宝贵的粮食援助。他说，中方多年来一直向南提供人道主义援助，还积极帮助南方建设基础设施、提供医疗援助，以实际行动支持南和平与发展。期待南中两国今后进一步加强友好合作，增进人民福祉。

南苏丹救灾和重建委员会主席罗摩勒表示，中方此次援助可谓雪中送炭，将有力帮助南民众渡过难关。中方及时有力的援助再次彰显了南中两国间牢固的友谊和深厚的兄弟情谊。相信在两国领导人指引下，南中友谊定能更加牢固、两国合作定能更加紧密，两国人民友谊将不断续写新的历史。

中国驻南苏丹大使华宁指出，当前受国际油价下跌、新冠肺炎疫情和各种自然灾害影响，南人道主义危机加剧，超过一半人口面临严重粮食危机，中国政府和人民对此高度关注，感同身受，愿在力所能及的范围内提供帮助，以解当地民众燃眉之急。

华宁强调，缓解粮食危机和人道主义灾难最根本的途径是实现永久和平和经济发展。希望南尽早彻底消除冲突，消弭枪声，实现百姓安居乐业。中国致力于同南各方和国际社会一道，推进和巩固南和平进程。

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