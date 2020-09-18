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美国西部山火持续蔓延

本报驻美国记者  王如君

2020年09月18日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　连日来，美国西部地区山火持续蔓延，特别是加利福尼亚、俄勒冈和华盛顿等州遭遇了历史上最为严重的山火。截至当地时间9月15日，美国西部仍有上百处山火在燃烧，已造成至少36人死亡，数十人下落不明，数千栋建筑被烧毁，数以万计的人员被迫撤离。

　　加州林业和消防局官员表示，当地目前有超过20处大规模山火，320多万英亩（1英亩约合4047平方米）的土地被大火吞噬，大约是去年同时期全州火灾面积的26倍，约1.5万名消防员参与灭火行动。俄勒冈州州长布朗表示，该州山火过火面积已超过100万英亩，至少4万人被疏散。当地政府已向联邦政府和其他州提出援助请求。

　　由于山火持续不断，美国西部的空气污染严重。连日来，加州最大城市洛杉矶烟雾弥漫，旧金山大湾区也被山火产生的烟尘笼罩，天空一度呈现橘红色，车辆、房屋和庭院布满灰烬。目前，烟雾正在向美国东海岸移动，纽约、波士顿等地已出现雾霾天气。

　　创纪录的山火灾害引发美国各界讨论。一些美国媒体认为，气候变化是山火频发的主要原因。当地干旱少雨的气候特点近年来越发明显，森林中的树木缺乏水分，一旦发生火灾极易蔓延。加州州长纽瑟姆表示，创纪录的山火和高温要求人们必须加紧行动，应对全球气候变化带来的自然灾害。

　　政府对森林管理不善也是山火频发的一大原因。以加州为例，上世纪90年代以来，大规模森林砍伐破坏了当地由多种林木组成的自然生态系统，重新种植的树种相对单一，起不到延缓火灾蔓延的效果。另外，美国专业林业管理人员近10多年来相对短缺，很多从业者护林防火经验不足。

　　分析认为，往年10月、11月才是美国真正的“山火季”，未来几个月美国西部仍面临严峻考验，山火造成的损失很可能会继续扩大。

　　（本报洛杉矶9月17日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 16 版）
(责编：曹昆)
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