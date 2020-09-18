德国加快恢复正常社会秩序

德国联邦政府和各州政府日前召开视频会议，决定同意各职业体育联赛主办方在新赛季允许球迷进入赛场观赛，人数上限是赛场容量的20%。这一计划将试行6周，适用于德甲德乙两级足球联赛，以及篮球、手球、排球、冰球等室内项目比赛。

自4月下旬开始逐步“解封”以来，德国各级政府致力于推动经济社会秩序有序恢复。具体制定抗疫措施的各地方政府都在引导民众科学精准抗疫。在首都柏林，市政府推出了类似交通信号灯的疫情预警系统。该系统设有反映7日内新增感染数量、重症监护病床空余比例、人际传播指数值的三组信号灯。如出现两盏及以上黄灯，市政府就必须准备好疫情应对；当出现两盏及以上红灯时，则要采取更多的防控措施。

德国政府、罗伯特·科赫研究所和软件开发商思爱普还开展合作，推出了一款旨在切断新冠病毒感染链的手机应用程序，截至9月15日，已实现约1820万次下载，几乎覆盖了德国总人口的22%。该程序可以通过蓝牙功能，定位两米内的其他用户，通过交换代码的方式匿名记录14天内的密切接触者。如有用户的新冠病毒检测呈阳性，可自愿将该结果输入系统，其他密切接触者都可收到系统警告信息以及防范措施建议。德国卫生部长施潘呼吁尽可能多的人下载使用该程序，指出这一工具可以帮助更快地发现和追踪与病毒感染者有过接触的人。

鉴于疫情有所反弹，德国总理默克尔与各联邦州州长达成一致，加大对不遵守防疫规定者的处罚力度。16个联邦州中有15个决定，对拒不按要求在超市等特定公共场所佩戴口罩者处以至少50欧元罚款，巴伐利亚州则将继续执行早前出台的250欧元罚款标准。政府还出台新政策，规定从高危地区返回的游客，如入境时不接受核酸检测则需自行居家隔离14天，如入境时核酸检测结果为阴性则需居家隔离至少4天。

德国卫生部日前宣布，联邦政府将不断改善整体医疗环境，未来将投入40亿欧元帮助各州卫生部门改善人力资源、推动数字化和组织架构现代化。预计到2022年底前，卫生部门将新增5000个就业岗位。德国还在新冠疫苗研发领域不断加大投资力度。德国政府15日宣布对3家参与疫苗研发的德国公司提供资金支持，并积极推动国际合作，力争尽早推出首批可用疫苗。

（本报柏林9月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 16 版）

(责编：曹昆)