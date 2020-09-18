“这里将成为曼谷的新地标”（患难见真情 共同抗疫情）

走进泰国曼谷东郊的素万那普机场新候机楼建设现场，工地上一派繁忙，施工人员正在进行候机楼内部的水电铺设及装修。现场的泰国工人威拉告诉记者，虽然天气炎热，但大家干劲十足，都希望候机楼早日投入使用，“未来，这里将成为曼谷的新地标”。

新候机楼项目由中国建筑集团有限公司承建，是素万那普机场二期工程的重要组成部分。新候机楼总建筑面积为21.6万平方米。项目于2018年开工，目前土建、钢结构、幕墙、金属面等已基本完工，工程整体完成95%以上，计划年内竣工，明年投入使用。泰国机场公司总裁尼迪奈·诗丽玛塔甘表示：“新候机楼将为曼谷未来发展插上‘新翅膀’。”

素万那普机场是东南亚主要航空枢纽之一，对泰国经济社会发展十分重要。据泰国交通部部长萨撒扬介绍，去年泰国航空业共运送旅客1.65亿人次，但泰国全国机场可容纳客流量仅为1.5亿人次。新候机楼建成后，素万那普机场可容纳客流量将从每年4500万人次提升至6000万人次，有助于解决泰国机场容量不足问题。

项目部采取了多项严格防控措施，如建立工人电子健康档案、不同区域分开施工、错峰就餐等，确保防疫施工两不误。据了解，施工高峰期现场有4000多名工人，项目建设所需物资和设备均在当地采购，整个项目前后带动就业超过1.5万人。泰国机场管理公司副总裁兼项目建设总指挥阿内表示，项目经济社会效益明显，中国企业在施工进度、技术质量控制、安全管理等方面都做得很出色。

泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，新候机楼项目是“泰国4.0”战略重要民生工程之一，也是共建“一带一路”的成果体现。“一带一路”倡议与“泰国4.0”战略高度契合，将推动泰中两国在更多领域开展互利合作。

（本报曼谷9月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 16 版）

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