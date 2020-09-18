人民网>>国际

“这里将成为曼谷的新地标”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻泰国记者  孙广勇  赵益普

2020年09月18日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　走进泰国曼谷东郊的素万那普机场新候机楼建设现场，工地上一派繁忙，施工人员正在进行候机楼内部的水电铺设及装修。现场的泰国工人威拉告诉记者，虽然天气炎热，但大家干劲十足，都希望候机楼早日投入使用，“未来，这里将成为曼谷的新地标”。

　　新候机楼项目由中国建筑集团有限公司承建，是素万那普机场二期工程的重要组成部分。新候机楼总建筑面积为21.6万平方米。项目于2018年开工，目前土建、钢结构、幕墙、金属面等已基本完工，工程整体完成95%以上，计划年内竣工，明年投入使用。泰国机场公司总裁尼迪奈·诗丽玛塔甘表示：“新候机楼将为曼谷未来发展插上‘新翅膀’。”

　　素万那普机场是东南亚主要航空枢纽之一，对泰国经济社会发展十分重要。据泰国交通部部长萨撒扬介绍，去年泰国航空业共运送旅客1.65亿人次，但泰国全国机场可容纳客流量仅为1.5亿人次。新候机楼建成后，素万那普机场可容纳客流量将从每年4500万人次提升至6000万人次，有助于解决泰国机场容量不足问题。

　　项目部采取了多项严格防控措施，如建立工人电子健康档案、不同区域分开施工、错峰就餐等，确保防疫施工两不误。据了解，施工高峰期现场有4000多名工人，项目建设所需物资和设备均在当地采购，整个项目前后带动就业超过1.5万人。泰国机场管理公司副总裁兼项目建设总指挥阿内表示，项目经济社会效益明显，中国企业在施工进度、技术质量控制、安全管理等方面都做得很出色。

　　泰国泰中“一带一路”合作研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示，新候机楼项目是“泰国4.0”战略重要民生工程之一，也是共建“一带一路”的成果体现。“一带一路”倡议与“泰国4.0”战略高度契合，将推动泰中两国在更多领域开展互利合作。

　　（本报曼谷9月17日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 16 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved