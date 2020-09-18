英国“无协议脱欧”风险增大（国际视点）

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英国与欧盟近日结束新一轮未来关系谈判，双方仍未能弥合在多个关键领域的分歧。外界认为，距离年底“脱欧”过渡期结束仅剩3个多月，“无协议脱欧”风险正不断累积，英欧未来关系谈判面临更大不确定性。

当地时间9月16日，欧盟委员会主席冯德莱恩再次敦促英国不要单方面试图改变、无视或废除业已达成的“脱欧”协议，“谈判进展不如预期，留给双方谈判的时间已经不多了”。

目前，英国议会下院正在审议政府14日提交的内部市场法案，因该法案允许英国对此前与欧盟达成的“脱欧”协议进行修改，引发欧盟强烈反弹，为双方未来关系谈判增添了新的变数。

内部市场法案横生枝节

英国与欧盟第八轮未来关系谈判近日在伦敦结束。英欧双方均展现强硬姿态，试图打破谈判僵局，但双方在公平竞争环境、渔业等关键领域分歧仍未消除。其间，英国政府公布了内部市场法案，因涉及北爱尔兰的条款被认为凌驾于“脱欧”协议之上而引发争议，导致双方互信受损。

英国北爱尔兰与爱尔兰边界和关税安排是英国“脱欧”协议中的关键内容。根据此前公布的内部市场法案，如果涉及北爱尔兰的条款与“脱欧”协议中的退出协议或有关北爱特殊安排的内容不一致，以法案条款为准。

英国政府网站发表声明说，英国仍将致力于执行“脱欧”协议，内部市场法案旨在确保“脱欧”后英国国内贸易顺畅。目前英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰适用的都是欧盟规则，如果不通过紧急立法，今年年底“脱欧”过渡期结束后，上述地区各自制定的规则和监管措施或会成为国内贸易的新障碍。

欧盟质疑该法案违反“脱欧”协议。欧洲理事会主席米歇尔表示，“脱欧”协议是英欧双方达成的协议并经英国议会批准，必须全面实施。冯德莱恩强调，已达成的“脱欧”协议是今后缔结任何伙伴关系的先决条件。欧盟委员会副主席谢夫乔维奇还为此紧急奔赴伦敦与英方高层会晤，表示内部市场法案严重损害欧英互信，呼吁英国尽快、最晚在月底前撤回法案，一旦法案通过，欧盟方面可能会诉诸法律。

英国首相约翰逊表示，欧盟试图设置全面贸易边界向英国施压，迫使英国接受欧盟方面的条件，这是对英国和北爱尔兰和平的威胁。英国最新一期《经济学人》杂志刊文称，英国政府在谈判关键时刻公布内部市场法案，可能是一种谈判策略，以要求欧盟在最后时刻作出让步。

目前，英方已明确表示不会撤回该法案。英国媒体普遍认为，由于保守党在下议院占据多数，正在审议中的内部市场法案近期通过的可能性大。

双方谈判时间所剩无几

英国1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。过渡期内，英欧须通过谈判敲定“后脱欧时代”双边关系。受疫情影响，双方此前展开的多轮磋商大多原地踏步，尽管双方表示在争议解决机制、警察和司法合作等方面开展了良好对话，但始终未能弥合一些关键领域的分歧。

英方首席谈判代表戴维·弗罗斯特说，第八轮谈判进展非常有限，双方进行了有益的交流，但关键领域分歧十分严重。欧盟首席谈判代表巴尼耶表示，在涉及欧盟基本利益方面，双方分歧明显。

据报道，在渔业方面，此前欧盟国家彼此开放海上专属经济区，各国协商捕捞配额，欧盟要求双方继续开放捕捞区域。英国认为，欧盟靠配额获取了过多权益，希望重新控制本国海域渔业资源，给予英国渔船优先准入权。在公民权利、北爱边境检查、英国金融业进入欧盟市场等问题上，英欧双方也是各说各话。

英国广播公司欧洲事务主编卡蒂亚·阿德勒分析称，“脱欧”谈判议题盘根错节，贸易谈判、脱欧程序、渔业权益、金融服务等议题都是联动的，一个领域谈判出现问题会影响到其他谈判的进行。即便双方能够达成一致意见，制定、落实实施细则也是不小的考验。

眼下，留给英欧双方谈判的时间所剩无几。约翰逊表示，如果双方在10月15日之前达不成实质性协议，英国将退出谈判，双方“都应该接受这一事实并向前看”。欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格也警告，英欧双方若想达成协议，最迟必须在10月31日前达成共识。

欧洲媒体普遍认为，英欧双方需要在年底前就贸易、移民、航空、安全、渔业等一系列问题达成协议，并经过双方议会批准。欧盟成员国政府还需就协议文本同本国立法部门磋商，在10月底前达成协议将是一个艰难的任务。

着手准备应对各种可能性

按计划，第九轮谈判将在9月28日到10月2日举行。这也是欧盟要求英国撤销内部市场法案中涉及北爱尔兰条款的最后期限。届时如果英国没有相应行动，谈判很难继续进行。不少分析指出，鉴于双方都不会在一些关键谈判领域轻易做出让步，英欧均已意识到很可能无法在过渡期结束前达成协议，因此都在着手准备应对“无协议脱欧”的局面。

弗罗斯特在本轮谈判后表示，英方仍致力于10月中旬前达成协议，双方已同意按计划在布鲁塞尔继续磋商。英方会全力推进谈判，但不会在谈判中轻易妥协，英国必须为“无协议脱欧”等各种可能性做好准备。

巴尼耶表示，欧盟将为过渡期结束后可能出现的任何场景加紧做准备。欧盟此前发布的政策文件指出，无论谈判结果如何，英欧关系都将发生广泛而深远的变化，各国政府部门、企业、公民都应做好应对准备。

路透社近日报道称，英国政府已经建议药品供应商囤积可供6周使用的药品，以避免过渡期结束后出现“无协议脱欧”局面时，药品进口受到干扰。英国央行也警告各商业银行，要对英国可能无法在年底过渡期结束前与欧盟达成一份贸易协议提前做好准备。

外界普遍担忧，“无协议脱欧”将给英欧市场带来极大不确定性。若无法达成贸易协议，英欧明年开始将遵循世界贸易组织规则，重新实施边检和关税，导致贸易成本增加，这势必令遭受疫情重创的英欧经济雪上加霜，也可能会对地区政治和安全关系造成冲击。

（本报布鲁塞尔9月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 16 版）

(责编：曹昆)