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中国在国际秩序中发挥重要作用（国际论坛）

郑永年

2020年09月18日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　世界正遭遇二战结束以来最严重的全球公共卫生危机，不稳定性不确定性明显增强。中国作为负责任大国积极维护和完善国际多边体系，已成为维护战后国际秩序的重要力量。

　　现有国际秩序来之不易。近代之前，没有国际组织，国家与国家之间经常发生冲突和战争。一战后国际联盟成立，成为第一个以维护世界和平为主要任务的国际组织，但二战的爆发宣告国际联盟失败。二战后，联合国取代了国际联盟。此后，虽然局部战争和零星冲突一直存在，但再没有发生世界大战。以联合国为核心的国际体系，在维护世界和平与发展方面起到了重要作用。

　　中国等发展中国家已成为维护战后国际秩序的重要力量。改革开放后，中国进一步融入现行国际体系。例如，在加入世界贸易组织前后，中国修改和调整国内法律、法规和政策进而与国际规则加快“接轨”。实际上，中国的快速发展和中国融入经济全球化进程是同步的。今天的中国是现行国际体系的重要一员。无论出于什么原因与中国强行“脱钩”，都会付出巨大代价。

　　当前，美国接连“退群”，不断减少对现行国际体系的承诺。美国越来越远离这个体系，给国际体系造成巨大伤害。美国退出在抗击新冠肺炎疫情期间发挥领导作用的世界卫生组织，其传统盟友和大多数西方国家都不支持。

　　中国正在国际秩序中发挥越来越重要的作用，也具备对现行国际体系进行补充和完善的能力。近年来，中国提出共建“一带一路”倡议，倡导建立亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行等。中国这样做，不是要另起炉灶，建立以自己为中心的国际秩序，更不会像某些大国那样，构建针对他国的“团团伙伙”。中国提倡对现行国际秩序进行改革和完善。中国倡导成立的国际多边机构，是对现有国际多边机构的“补充”而非“替代”。中国倡导成立的国际多边机构具有开放性，欢迎各方共同参与；具有多边性，相关国家都有权利参与决策和执行决策。

　　新冠肺炎疫情、气候变化等人类共同面临的全球性难题，不可能单独靠任何一个国家的力量解决。这些挑战更加凸显维护多边主义的重要性和紧迫性。正当国际社会需要多边主义发挥作用之时，西方个别国家却大搞单边主义，企图凌驾于国际规则之上，这破坏了国际公平正义，也给现行国际体系带来巨大破坏。

　　通过国际合作促成国际社会更加开放是更好的选择。正如中国提出的构建人类命运共同体理念，整个国际社会形成一个利益共同体，每个国家都是利益相关者，都应该出一份力，共同提供公共产品，共同维护国际体系，共同解决问题。一个多极、多元、开放的国际秩序，才更加公正合理有效、更可持续。

　　（作者为香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 03 版）
(责编：曹昆)
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