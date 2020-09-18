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杨洁篪出席第十次金砖国家安全事务高级代表视频会议

2020年09月18日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京9月17日电  中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪17日在北京出席第十次金砖国家安全事务高级代表视频会议。

　　杨洁篪表示，面对新冠肺炎疫情挑战，金砖国家展现团结协作、共渡难关的坚定决心。要巩固金砖合作“三轮驱动”，将领导人重要共识转化为实际行动，进一步深化战略互信和团结合作，加强同其他新兴市场和发展中国家对话合作，为维护世界和平发展作出更大贡献。

　　杨洁篪指出，单边主义、保护主义、霸凌行径严重冲击国际关系和国际安全秩序。要以联合国成立75周年为契机，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，共同发出坚持多边主义强有力的金砖声音。要就重大国际问题加强协调，反对冷战思维和意识形态对抗，捍卫金砖国家共同利益和发展中国家正当权益。要致力于以平等求安全、以发展促安全、以合作谋安全，共同推动热点问题政治解决，就应对非传统安全问题加强全球合作。

　　各方就国际和地区热点问题、生物安全、反恐和网络安全等深入交换意见，一致同意加强沟通协调合作，共同维护国际法、国际规则和多边主义。各方表示要继续支持世界卫生组织发挥领导作用，加强金砖国家生物安全治理和疫苗研发合作。各方一致同意继续共同努力推动金砖国家领导人会晤取得丰硕成果。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 03 版）
(责编：曹昆)
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