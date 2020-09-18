人心不可欺 民意不可违（钟声）

历史是由人民创造的，中美关系同样由中美两国人民共同创造。中美人民友谊蕴含了几十年来两国人民的无数心血，两国人民的友好往来不是美国一些政客的政治操弄可以隔断的

发展中美关系，必须维护两国人民根本利益。然而，美国一些政客出于政治偏见和政治私利，大肆渲染所谓“中国威胁”，滥用“国家安全”概念，蓄意阻挠中美正常交往，不断单方面挑起事端、制造冲突。特别是新冠肺炎疫情发生以来，为掩盖自身在疫情应对和国内治理上的严重失败，美国一些政客利用美国民众的焦虑和恐惧，刻意用“政治病毒”误导美国民众，甚至不惜关闭中美两国人民相互沟通的窗口，对中美关系的正常发展和民间友好都造成损害。

中国古人云：“所利不能药其所伤，所获不能补其所亡，岂不哀哉！”必须看到，美国极端反华势力欺骗民众、操弄民意，完全违背两国人民根本利益，其激化中美矛盾、转移国内民众视线的企图只能是自欺欺人。遥想当年，即便是在中美两国民众交流极为有限的时代，受林肯总统派遣出使中国的美国使节蒲安臣，尚且能够深刻体会到融入中华文化血脉的“和合”基因，赞叹中国“不是带着威胁的口吻而来，她是带着两千三百年前的儒家古训‘己所不欲，勿施于人’而来”；而今是全球化时代，越来越多的美国民众更是对中国的和平发展理念早有直观真切的体会。美国一些政客妄图用谎言彻底带偏民众对华整体认知，可能得逞于一时一事，但终将归于失败。

当前，美国新冠肺炎确诊病例和死亡病例均为全球最多。美方公布的数据显示，今年第二季度美国国内生产总值按年率计算下滑31.7%，创20世纪40年代以来最大季度降幅；美国申请失业救济人数超过1400万；截至7月底，美国约有12.1%的成年人家里在近一周有过食物不足的经历……毫无疑问，美国民众迫切需要的是能够真正挽救生命、复苏经济、恢复就业的务实之举。正如美国哈佛大学学者约瑟夫·奈所强调的，当前应对新冠肺炎疫情全球大流行，需要的是美中进行合作，而不是让美国民众受美国一些政客影响，转而支持一种类似冷战的对华关系。

国家关系归根结底是人民之间的关系，需要人民支持，最终也服务于人民。中美两国人民对彼此始终怀有友好的感情，双方寻求友好交往和互利合作的努力从未停息。历史早已证明，跨越太平洋的握手、跨越太平洋的合作，无不是顺应中美两国人民意愿并造福两国人民。新中国成立之初，由于美方对中华人民共和国采取拒绝承认的错误政策，致使中美陷入长期隔绝、彼此敌对的状态。斗转星移，中美两国领导人在历史大势驱动下，终究以卓越政治智慧写下小球转动大球的“乒乓外交”佳话。正是因为中美两国领导人选择顺应历史潮流、尊重民心所向擘画并推动中美关系发展，中美人员往来从每年几千人次增长到超过500万人次，双边贸易额较建交之初增长了250多倍，双向投资从几乎为零攀升到近2400亿美元，中美关系成为世界上相互交融最深、合作领域最广、共同利益最大的双边关系之一。

经济全球化时代，没有哪个国家能成为孤岛。突如其来的新冠肺炎疫情再次提醒世人，应对全球性挑战，中美两国人民是队友不是对手。不久前，一次抗疫物资跨国运输行动受到美国媒体特别关注——120万只口罩在中美各方携手努力下从中国深圳运至美国波士顿，在机场接收口罩的美国马萨诸塞州州长查理·贝克在社交媒体上写道：“在这个充满挑战的时期，合作和伙伴会让我们找到真正的解决方法。”从抗日战争时期见证中美两国战斗友谊的“血幅”，到抗击新冠肺炎疫情期间往来于太平洋的抗疫物资，从2005年卡特里娜飓风灾害到2008年汶川特大地震灾害，历史和现实共同证明，中美两国人民相互支援，便能战胜挑战，给两国和世界带来福祉。

历史是由人民创造的，中美关系同样由中美两国人民共同创造。中美人民友谊蕴含了几十年来两国人民的无数心血，两国人民的友好往来不是美国一些政客的政治操弄可以隔断的。人心不可欺，民意不可违。维护和稳定中美关系是人心所向、大势所趋，美国极端反华势力以谎言欺骗民众，绑架中美人民根本利益，危害中美关系的图谋注定不能得逞。

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 03 版）

(责编：曹昆)