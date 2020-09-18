人民网>>国际

“为世界经济复苏注入强大信心和力量”（外媒看中国）

本报记者  颜  欢  方莹馨  赵益普  吕  强

2020年09月18日05:09  来源：人民网－人民日报
 

　　中国国家统计局近期公布的数据显示，8月份，多个指标增速出现年内首次转正——8月份社会消费品零售总额增速、1至8月规模以上工业增加值累计增速、1至8月货物出口累计增速3个指标实现年内首次转正，1至8月固定资产投资累计增速也接近转正。中国经济克服不利影响，保持稳定复苏态势，多数主要经济指标表现强于市场预期。多家外国媒体对此积极关注，认为中国经济展现的韧性和活力，为陷入低迷的世界经济注入了宝贵的信心和力量。

　　“多项指标转正，中国经济继续保持稳定复苏态势”

　　经合组织日前发布新闻公报说，今年第二季度，大多数二十国集团成员经济都出现前所未有的下降，中国是唯一实现经济正增长的成员。亚洲开发银行的报告认为，中国是亚太地区少数成功摆脱经济低迷的经济体之一。穆迪、惠誉等多家权威评级机构接连大幅上调今年中国经济增长预期。

　　路透社报道说，8月份中国非制造业表现抢眼，金融行业全面提升实体经济能力。中国的文旅、餐饮业有序恢复经营，市场供求活跃度加大，商务活动指数继续回升。

　　美国《华尔街日报》报道说，8月份中国经济复苏步伐加快，社会消费品零售总额实现了今年首次月度增长，这得益于全国范围内防控措施已经常态化。消费者再度涌入商场、餐馆和健身房。中国的电影院于7月下旬重新开放。数据显示，8月下旬，中国电影院票房收入的增长接近去年同期水平的90%。当月乘坐火车和飞机出行的人数逐渐接近疫情前的水平。

　　俄罗斯《专家》周刊网站刊文说，8月中国社会消费品零售总额首次同比正增长，这尤其引人关注，中国正大力拉动对经济复苏十分关键的国内消费市场。“经济学家在8月的零售数据中看到了亮光：中国经济复苏有望加速。”

　　美国有线电视新闻网报道说，新冠肺炎疫情大流行将全球经济推向低谷，但中国经济正在逆势而上。中国经济已经连续多月处于复苏模式。随着更多消费潜能释放，中国经济在逐步摆脱全球衰退的影响。

　　“在外界经济环境尚未回暖之际，中国通过扩大内需，助力经济稳定增长。”英国《金融时报》报道指出，在中国政府的支持下，制造业、服务业有序复苏。随着国庆假期即将来临，中国国内将迎来“旅游热”，服务业将带动更多就业，中国经济将实现复苏下的持续增长。

　　新加坡《商业时报》撰文说：“多项指标转正，中国经济继续保持稳定复苏态势”。中国有效扩大内需，拉动经济反弹，实现出口回升，并进一步扩大制造业对外开放，经济前景向好。

　　英国《独立报》指出，8月份中国经济多项数据表明，中国金融市场回暖，商业信心走强。中国经济迅速复苏，得益于政府政策和投资推动。报道援引彭博经济研究的分析称：“未来在国内需求增长和国外市场进一步开放的推动下，预计中国经济将继续实现复苏。”

　　“经济快速恢复，证明了中国产业链供应链的稳定可靠”

　　中国在有效防控疫情的同时，科学有序推进复工复产。多家外媒认为，中国统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，最大限度保障人民生产生活，成效显著，为国际社会提供了宝贵经验。

　　“非洲可以向中国学习什么？”卢旺达“中非评论”网站刊文指出，中国共产党和中国政府坚持以人为本，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹疫情防控和经济社会发展工作，取得重大战略成果。中国有坚实的工业基础，坚持改革开放，积极参与全球治理，“这些经验值得非洲国家借鉴”。

　　欧盟新闻网刊文说，经济学家普遍认为，中国经济快速复苏，主要归功于中国采取了最全面、最严格、最彻底的疫情防控举措，并积极有序推进复工复产复商复市。很多国家都在积极借鉴中国经验。

　　南非独立传媒网站刊登评论文章说，中国政府为经济发展提供了正确的政策指导，制定健全的法律法规，通过不断改善营商环境、坚定不移扩大开放，为企业发展创造了良好的成长空间。“在后疫情时代，非洲各国应借鉴中国经验，加强与中国合作，促进经济复苏。”

　　欧盟智库布鲁盖尔研究所在当地媒体刊文称，欧盟国家从中国进口的迅速反弹引人关注，这表明中国对于维护全球产业链供应链稳定发挥了突出作用。“经济快速恢复，证明了中国产业链供应链的稳定可靠，证明了中国经济的强大韧性。”

　　“坚持开放合作，符合后疫情时代世界各国的发展需求”

　　中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持对外开放，营造良好营商环境，维护全球产业链供应链稳定畅通。中国利用外资降幅逐月收窄，利用外资形势总体好于预期。多国媒体指出，中国积极拓展同各国的互利合作，有利于推动世界经济早日走上正轨。

　　英国《金融时报》在报道中注意到：“华尔街一些实力雄厚的金融机构，正在加紧布局中国的基金管理业等金融服务业，以期受益于中国不断走向开放的资本市场。”

　　布基纳法索《今日法索报》发表评论指出，中国政府公布了一系列继续深化供给侧结构性改革、促进消费、带动市场的举措，互联网、人工智能等新经济、新业态逆势增长。近年来，中国对世界经济增长的贡献率始终保持全球第一，是推动世界经济发展的重要引擎。在当前疫情依然肆虐、经济全球化进程面临巨大考验的背景下，“中国为世界经济复苏注入强大信心和力量”。

　　利比里亚《非中观察》《每日观察家报》和“环球新闻网”等媒体均刊登了利比里亚大学教授约瑟夫斯·格雷的文章，高度赞赏中国支持多边主义、反对单边主义、推动建设开放型世界经济的立场，认为“坚持开放合作，符合后疫情时代世界各国的发展需求”，并指出非洲各国应拓宽与中方各领域合作，加强宏观经济政策协调，共同维护全球产业链供应链的稳定畅通。

　　《印度快报》发表印度前外长、政策研究中心高级研究员希亚姆·萨兰的文章，高度评价中国构建新发展格局。文章指出，中国坚持自力更生、艰苦奋斗，进一步扩大对外开放，中国是全球化的坚定支持者，取得了巨大的经济发展成就。

　　坦桑尼亚《每日新闻报》发表达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西的文章指出，中国克服疫情影响，经济恢复取得令人鼓舞的进展，并进一步加强与各国合作，推动全球经济共同恢复。数据表明，中国与共建“一带一路”沿线合作伙伴的交流合作呈逆势增长，助力基础设施建设和完善，为各国运输医疗物资、抗击疫情发挥了重要作用。“加强互联互通将为推动各国经济复苏、保持产业链供应链安全和稳定发挥基础性作用”。

　　（本报北京、布鲁塞尔、曼谷、约翰内斯堡9月17日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月18日 03 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved