“为世界经济复苏注入强大信心和力量”（外媒看中国）

中国国家统计局近期公布的数据显示，8月份，多个指标增速出现年内首次转正——8月份社会消费品零售总额增速、1至8月规模以上工业增加值累计增速、1至8月货物出口累计增速3个指标实现年内首次转正，1至8月固定资产投资累计增速也接近转正。中国经济克服不利影响，保持稳定复苏态势，多数主要经济指标表现强于市场预期。多家外国媒体对此积极关注，认为中国经济展现的韧性和活力，为陷入低迷的世界经济注入了宝贵的信心和力量。

“多项指标转正，中国经济继续保持稳定复苏态势”

经合组织日前发布新闻公报说，今年第二季度，大多数二十国集团成员经济都出现前所未有的下降，中国是唯一实现经济正增长的成员。亚洲开发银行的报告认为，中国是亚太地区少数成功摆脱经济低迷的经济体之一。穆迪、惠誉等多家权威评级机构接连大幅上调今年中国经济增长预期。

路透社报道说，8月份中国非制造业表现抢眼，金融行业全面提升实体经济能力。中国的文旅、餐饮业有序恢复经营，市场供求活跃度加大，商务活动指数继续回升。

美国《华尔街日报》报道说，8月份中国经济复苏步伐加快，社会消费品零售总额实现了今年首次月度增长，这得益于全国范围内防控措施已经常态化。消费者再度涌入商场、餐馆和健身房。中国的电影院于7月下旬重新开放。数据显示，8月下旬，中国电影院票房收入的增长接近去年同期水平的90%。当月乘坐火车和飞机出行的人数逐渐接近疫情前的水平。

俄罗斯《专家》周刊网站刊文说，8月中国社会消费品零售总额首次同比正增长，这尤其引人关注，中国正大力拉动对经济复苏十分关键的国内消费市场。“经济学家在8月的零售数据中看到了亮光：中国经济复苏有望加速。”

美国有线电视新闻网报道说，新冠肺炎疫情大流行将全球经济推向低谷，但中国经济正在逆势而上。中国经济已经连续多月处于复苏模式。随着更多消费潜能释放，中国经济在逐步摆脱全球衰退的影响。

“在外界经济环境尚未回暖之际，中国通过扩大内需，助力经济稳定增长。”英国《金融时报》报道指出，在中国政府的支持下，制造业、服务业有序复苏。随着国庆假期即将来临，中国国内将迎来“旅游热”，服务业将带动更多就业，中国经济将实现复苏下的持续增长。

新加坡《商业时报》撰文说：“多项指标转正，中国经济继续保持稳定复苏态势”。中国有效扩大内需，拉动经济反弹，实现出口回升，并进一步扩大制造业对外开放，经济前景向好。

英国《独立报》指出，8月份中国经济多项数据表明，中国金融市场回暖，商业信心走强。中国经济迅速复苏，得益于政府政策和投资推动。报道援引彭博经济研究的分析称：“未来在国内需求增长和国外市场进一步开放的推动下，预计中国经济将继续实现复苏。”

“经济快速恢复，证明了中国产业链供应链的稳定可靠”

中国在有效防控疫情的同时，科学有序推进复工复产。多家外媒认为，中国统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，最大限度保障人民生产生活，成效显著，为国际社会提供了宝贵经验。

“非洲可以向中国学习什么？”卢旺达“中非评论”网站刊文指出，中国共产党和中国政府坚持以人为本，始终把人民生命安全和身体健康放在第一位，统筹疫情防控和经济社会发展工作，取得重大战略成果。中国有坚实的工业基础，坚持改革开放，积极参与全球治理，“这些经验值得非洲国家借鉴”。

欧盟新闻网刊文说，经济学家普遍认为，中国经济快速复苏，主要归功于中国采取了最全面、最严格、最彻底的疫情防控举措，并积极有序推进复工复产复商复市。很多国家都在积极借鉴中国经验。

南非独立传媒网站刊登评论文章说，中国政府为经济发展提供了正确的政策指导，制定健全的法律法规，通过不断改善营商环境、坚定不移扩大开放，为企业发展创造了良好的成长空间。“在后疫情时代，非洲各国应借鉴中国经验，加强与中国合作，促进经济复苏。”

欧盟智库布鲁盖尔研究所在当地媒体刊文称，欧盟国家从中国进口的迅速反弹引人关注，这表明中国对于维护全球产业链供应链稳定发挥了突出作用。“经济快速恢复，证明了中国产业链供应链的稳定可靠，证明了中国经济的强大韧性。”

“坚持开放合作，符合后疫情时代世界各国的发展需求”

中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，坚持对外开放，营造良好营商环境，维护全球产业链供应链稳定畅通。中国利用外资降幅逐月收窄，利用外资形势总体好于预期。多国媒体指出，中国积极拓展同各国的互利合作，有利于推动世界经济早日走上正轨。

英国《金融时报》在报道中注意到：“华尔街一些实力雄厚的金融机构，正在加紧布局中国的基金管理业等金融服务业，以期受益于中国不断走向开放的资本市场。”

布基纳法索《今日法索报》发表评论指出，中国政府公布了一系列继续深化供给侧结构性改革、促进消费、带动市场的举措，互联网、人工智能等新经济、新业态逆势增长。近年来，中国对世界经济增长的贡献率始终保持全球第一，是推动世界经济发展的重要引擎。在当前疫情依然肆虐、经济全球化进程面临巨大考验的背景下，“中国为世界经济复苏注入强大信心和力量”。

利比里亚《非中观察》《每日观察家报》和“环球新闻网”等媒体均刊登了利比里亚大学教授约瑟夫斯·格雷的文章，高度赞赏中国支持多边主义、反对单边主义、推动建设开放型世界经济的立场，认为“坚持开放合作，符合后疫情时代世界各国的发展需求”，并指出非洲各国应拓宽与中方各领域合作，加强宏观经济政策协调，共同维护全球产业链供应链的稳定畅通。

《印度快报》发表印度前外长、政策研究中心高级研究员希亚姆·萨兰的文章，高度评价中国构建新发展格局。文章指出，中国坚持自力更生、艰苦奋斗，进一步扩大对外开放，中国是全球化的坚定支持者，取得了巨大的经济发展成就。

坦桑尼亚《每日新闻报》发表达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西的文章指出，中国克服疫情影响，经济恢复取得令人鼓舞的进展，并进一步加强与各国合作，推动全球经济共同恢复。数据表明，中国与共建“一带一路”沿线合作伙伴的交流合作呈逆势增长，助力基础设施建设和完善，为各国运输医疗物资、抗击疫情发挥了重要作用。“加强互联互通将为推动各国经济复苏、保持产业链供应链安全和稳定发挥基础性作用”。

（本报北京、布鲁塞尔、曼谷、约翰内斯堡9月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月18日 03 版）

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