中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使：“中国坚定支持联合国在维护世界和平、促进全球发展中发挥更大作用”

人民网布鲁塞尔9月17日电（记者 方莹馨）9月16日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使就联合国成立75周年接受媒体采访。陈大使介绍过去75年联合国在国际和地区事务中发挥的作用、中国对联合国的贡献，阐述在当前形势下联合国如何更好地发挥作用，中国如何在联合国发挥更大作用。

陈大使表示，联合国的成立开启了世界和平与发展事业的新篇章。75年来，联合国作为最具普遍性、代表性、权威性的国际组织，在国际关系中发挥着不可替代的作用。《联合国宪章》的宗旨和原则已成为国际社会的根本遵循。联合国以和平为己任、以发展为目标、以公平为要义，有效维护世界和平与稳定，帮助一大批发展中国家发展，推进和完善全球治理。世界卫生组织、世界知识产权组织、国际电信联盟等联合国专门机构开展了大量专业性工作，为各国实现共同、高质量发展提供重要助力。

陈大使指出，中国是联合国创始会员国，自1971年恢复在联合国的合法席位以来，不断全面、深入参与联合国各领域的工作，在构建和平、促进发展、国际合作等方面做出重要贡献。中国是安理会常任理事国中派出维和士兵最多、维和待命部队数量最多且分队种类最齐全的国家，已成为联合国会费和维和摊款第二大出资国。中国以自身的发展促进全球发展，对世界经济增长、全球减贫、全球科技进步做出重要贡献。中国在抗疫取得重大成果的同时，积极响应联合国发起的全球人道应对计划，向150多个国家，以及世界卫生组织等国际组织提供援助，并充分利用率先复工复产的契机，发展更高水平的开放型经济，助力全球经济复苏。过几天，习近平主席将应邀以视频方式出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表重要讲话。中国将继续与各国一道，坚定支持联合国在维护世界和平、促进全球发展中发挥更大作用。

陈大使强调，当前形势下，国际社会应以联合国成立75周年为重要契机，以应对新冠疫情为新的出发点，重温联合国的初心使命，凝聚世界各国共识，共同构建人类命运共同体。联合国应为和平解决争端、缓解地区冲突发挥更加积极有效的作用，应超越种族制度文化差异、促进和谐共处，应倡导以人民为中心、以发展为优先的理念，将发展置于全球宏观政策框架的核心位置，应坚持共商共建共享的全球治理观，更加平衡地反映大多数国家特别是新兴市场国家和发展中国家的意愿和利益。中国将继续全力支持联合国开展工作，在“后疫情时代”同各方一道，共同构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界。

陈大使表示，日内瓦是新中国多边外交的发祥地，是全球最活跃的多边外交中心之一。随着中国日益走近世界舞台的中央，更加深入地参与联合国事务和全球治理，中国多边外交面临的机遇和挑战并存。针对一些西方国家多次在人权理事会等平台利用涉疆、涉港、涉藏等问题对中国进行无端指责，我们坚决反对干预中国内政。我们邀请外交官、国际组织和媒体代表访问新疆、西藏，亲身了解中国人权取得的巨大成就，邀请国内政府官员、专家学者和社会组织代表同外国朋友交流，増信释疑。在今年6月举行的人权理事会第44届会议上，54国和46国分别就涉港问题和涉疆问题做共同发言，支持中国政府的立场。新冠肺炎疫情发生后，个别国家为服务国内选举政治需要，转嫁疫情防控不力责任，频频借疫情对中国、对世卫组织进行污名、指责。对此，我们摆事实，讲道理，予以有力回击。我们通过邀请世卫组织专家考察、接受媒体采访、发表声明、在报刊上撰文等方式揭露其政治图谋，让事实说话。

陈大使指出，近年来，个别国家不断“退群”“毁约”，单边主义和保护主义严重冲击国际多边秩序和全球治理体系。面对个别国家在单边主义歧路上越走越远，一些极端政治势力重拾“冷战思维”，试图把世界推向分裂和对抗的危险境地，我们比以往任何时候都更需要坚持多边主义。中国将同广大会员国一道，维护联合国在国际事务中的核心作用，践行合作共赢的理念。中国支持联合国通过改革与时俱进，提高应对挑战、促进合作的能力和效率，顺应当前面临的新形势、新任务，凝聚各方对多边主义的共识。

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