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外交部：坚决反对任何形式的美台官方往来

2020年09月17日19:01  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月17日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持17日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：9月15日，李克强总理出席了世界经济论坛全球企业家视频特别对话会。你能否介绍会议有关情况？中方领导人向国际社会特别是国际工商界人士释放了什么信号？

汪文斌：9月15日晚，李克强总理应邀出席世界经济论坛全球企业家视频特别对话会，发表致辞并同企业家代表互动交流。世界经济论坛主席施瓦布主持对话，全球近600位企业家参加。李克强总理还就国际治理、全球产业链、对外经济贸易合作等问题回答了各国企业家代表的提问。

李克强总理在致辞中强调，面对全球性挑战，国际社会需要广泛凝聚共识，协同推进疫情防控和经济发展，尽早战胜疫情并推动世界经济重现繁荣。各方要共同承担责任，支持多边主义，维护国际秩序，给世界人民以希望和信心。要共同维护贸易和投资自由化便利化，尽快恢复全球产业链供应链，让世界经济“活”起来。

李克强总理表示，中国经济发展可以实现年度主要预期目标，强调中国经济已经深入融入世界，无论外部环境如何变化，中国都会坚定不移深化改革扩大开放。构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。中国将继续放宽市场准入，保障外资合法权益，营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境。中国将在有效防控疫情前提下，开辟更多人员往来的“快捷通道”和货物通关的“绿色通道”，为企业的跨国经营提供便利。

NHK记者：美国副国务卿克拉奇将到访台湾，参加李登辉的纪念活动和“美台经济与商业对话”，中方对此有何评论？

汪文斌：中方坚决反对任何形式的美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。美方执意安排克拉奇副国务卿访台，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，助长“台独”分裂势力嚣张气焰，破坏中美关系和台海和平稳定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉。

我们敦促美方充分认清台湾问题的高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止美台官方往来和提升实质关系，慎重处理涉台问题。中方将根据形势发展作出必要反应。

印度报业托拉斯记者：上周中印外长会晤期间，双方就缓和当前边境局势达成五点共识。按照共识精神，两国军事和外交部门接下去应该继续举行会晤，尽快脱离接触。你能否提供有关会晤的具体时间表？

汪文斌：我昨天在回答印方记者的提问时已经说过，中方的边防部队一贯严格遵守两国间的协定和协议，致力于维护中国领土主权，维护边境地区的和平与安宁。当务之急是印方立即纠正错误做法，尽快在现地脱离接触，以实际行动推动边境局势缓和降温。

法新社记者：美国司法部日前指控五名中国公民涉嫌参与跨国黑客攻击，中方对此有何评论？

汪文斌：中国政府是网络安全的坚定维护者，历来坚决反对并依法打击一切形式的网络攻击和网络犯罪。

在打击跨国网络犯罪方面，中方通过司法协助等渠道，与许多国家开展了卓有成效的合作。令人遗憾的是，美方长期以来将网络安全问题作为污名化的工具，进行政治操弄，散布虚假信息。我们敦促美方以客观理性态度对待网络安全问题，在相互尊重基础上，通过对话合作共同应对黑客攻击挑战。

路透社记者：字节跳动公司刚刚宣布，TikTok的有关交易需要中美两国政府批准，请问外交部发言人对此有何评论？

汪文斌：这几天以来，我和我的同事已经多次就有关问题表明立场。

我们敦促美方尊重市场经济和公平竞争原则，遵守国际经贸规则，停止将正常经贸合作政治化，为外国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

深圳卫视记者：据报道，15日，中国发布了2020版30米全球地表覆盖数据并捐赠给联合国。我们知道，2014年中方曾向联合国捐赠过相关数据，那么这次捐赠又有什么特殊意义？

汪文斌：正如你刚才提到的那样，2014年，中方向联合国捐赠并与国际社会共享了2000版和2010版30米全球地表覆盖数据。这是中方向联合国提供的首个高科技公共产品，取得了显著的应用效果。

全球地表覆盖分布及其变化是生态环境监测、气候变化研究、可持续发展规划的重要基础信息。这次发布并捐赠的2020版数据，是中方在联合国成立75周年之际提供的又一个全球公共产品，是中方践行多边主义、推动构建人类命运共同体的具体体现。和此前两版数据不同之处在于，这次首次生成了完整的南极洲30米地表覆盖数据，并填补了北纬高纬度区域地表覆盖的信息空白，真正实现了对全球陆地表面的全覆盖。此外，影像数据源也更加丰富，数据质量得到进一步提升。这三版的数据形成了本世纪以来全球陆地表面每隔10年一次的“快照”，有效反映了这20年间全球土地利用和景观格局的总体变化状况，将为深入开展全球变化研究、落实可持续发展议程、改善全球治理体系等提供支撑，对于人类应对资源环境生态领域的全球性挑战也将发挥重要作用。

中方将在联合国框架下，继续同各方加强相关领域的交流合作，特别是为发展中国家提供力所能及的支持和帮助，为实现2030年可持续发展议程目标、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

彭博社记者：据日本NHK报道，一些日本自民党议员呼吁日本新政府加强对钓鱼岛的控制。中方希望日本新一届政府如何处理钓鱼岛问题？

汪文斌：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土。我们敦促日方切实按照四点原则共识精神，同中方一道，以实际行动维护中日关系改善发展大局。

(责编：于洋、杨牧)
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