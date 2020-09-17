印尼设定2021年GDP增长目标 对未来经济增长保持乐观

人民网雅加达9月14日电（记者 张杰）印尼政府和国会预算委员会批准2021年国内生产总值（GDP）增长目标为5%，而财政部提出的建议值为4.5%-5.5%。9月11日，财政部长斯莉·穆莉娅尼在与国会预算委员会召开的会议上表示，将经济增长目标设定在中点是正确的决定：“根据新冠肺炎疫情形势，尤其是最近的疫情进展，我们已经看到2020年不确定性升级，并且仍将在2021年持续。

因此，我们应该保持警惕，但同时不要失去面对问题的乐观态度”，她说。除GDP外，其他基本宏观经济预期仍与《2021年国家预算法案》中提出的相同，如通货膨胀目标维持在3%的范围。

尽管疫情期间印尼的经济陷入技术性衰退，但佐科政府依然有信心在疫情后促使本国经济强势复苏，能够在2021年实现5%的经济增长。印尼国营企业部部长埃里克·托希尔表示，国际主要金融机构如国际货币基金组织、世界银行、亚洲开发银行和经济合作与发展组织（OECD）都预测2021年印尼经济将增长4.5%至5%，这与本国的预期相一致。

他表示：“国际货币基金组织和经济合作与发展组织预测，我国经济达4.5%-5%，这些使人感到乐观。”埃里克还表示，当今年3月印尼开始出现新冠肺炎疫情时佐科总统用大规模社交隔离代替封城的措施是正确的，到2020年底，预计印尼年度经济增长可能在0%左右。”

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