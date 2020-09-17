独家专访欧盟议会议员：中欧不应是竞争对手，而是朋友

今年是中欧建交45周年。不久前举行的中德欧最高领导人的重要会晤，是在百年未有之大变局和新冠肺炎疫情交织的背景下，中欧之间又一次重要的战略沟通。正如习近平主席所言，中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。

欧洲议会议员马努·皮内达近日在接受人民网独家专访时指出，中欧之间建立以互尊互信为出发点，以共同利益为基础的国际关系是完全可能的，欧洲应更加积极地加入到“一带一路”共建中来，与中国成为朋友。

以下为采访全文：

人民网：您可以谈谈您对中国的了解和您与中国的渊源吗？

马努·皮内达：1949年新中国成立，是二十世纪最重大的历史事件之一。自此，中国开始对国际共产主义运动产生影响。中国的逐步强大、中国在国际事务中发挥日益的重要的作用、为促进社会发展和捍卫世界和平所作出的努力，以及作为世界上最大的政治组织的中国共产党的重要性作用，都使中国成为全世界共产党以及进步和左派政治力量的重要典范。历史上，建设社会主义在任何一个国家都是极其复杂的过程，但是毫无疑问，中国为这一进程奉献了巨大的力量。

我一直密切关注着中国的发展和进步，特别是自从我当选为西班牙共产党国际关系处负责人以来，我对中国的兴趣更加浓烈了。

人民网：您曾说“因为欧洲议会关于香港问题做出的决议，欧盟会再次处于美国的阴影之下”，这种情况会导致什么样的结果呢？如何避免国际冲突中大国可能在欧盟寻求的“木偶效应”呢？

马努·皮内达：欧盟必须一次性摆脱美国政府直接制造并且正在流传的谎言，必须对美国右翼势力及其想要在中美间挑起事端的企图进行果断全面的分析判断，坚决说不。

近几个月来，在外交事务委员会和在欧盟议会进行的讨论，都集中在对中国采取反对态度，站在中国对立面的立场上。看到欧盟以“中国不顾人权强制镇压香港暴乱”为由，做出一项关于香港问题的决议，这实在令我感到羞耻。我对该决议投了反对票，并且在讨论中再次谴责了参会议员撒谎和进行不诚实政治宣传的行为。

幸运的是，欧盟知道与中国的关系对于欧元区是至关重要的，只要看看贸易数据就明白，因此欧盟对美国对华政策的支持没有像美国盟友那般达到制裁的地步。

当今世界是一个多极化的世界，美国的霸主地位已经一去不复返了。欧盟必须做出决定是继续附庸于美国特朗普当局重返冷战策略的倾向，还是敢于独立、捍卫世界未来的和平和全人类的进步。

人民网：您认为欧盟当前就与中国的贸易和政治关系采取的立场适宜吗?

马努·皮内达: 欧盟必须重新考虑与中国的关系，可以说欧盟应该尝试将中国视为一个合作伙伴，而不是像特朗普总统那样继续视中国为竞争对手。

欧盟必须明白，与中国建立以互尊互信为出发点，以共同利益为基础的国际关系是完全可能的，这也是我希望欧盟采取的方向。因此，我曾正式建议欧洲议会与中华人民共和国驻欧盟使团共同努力，研究出平等、没有秘密条款、没有避税地、保护环境的条件，在这些条件下加入到“一带一路”倡议的方案。不幸的是，我们没有得到回应，但是我们会继续坚持。

人民网：中国特色社会主义市场经济制度已经被证明是促进中国同时也推动世界经济健康发展的有效方式……您认为这种制度中哪些因素对于欧盟，特别是西班牙是有价值的?

马努·皮内达: 中国成功地建立了实力雄厚的国有企业，中国人民不用再遭受失业的痛苦，而在地球上其他地区仍然还有亿万失业人口。中国将国家发展了起来，并且创造了成为世界榜样的现代化城市，在提高了14亿居民的生活水平的同时，也更加重视自然保护和气候变化带来的风险。我认为，对于欧盟和西班牙而言，拥有强大的国有企业，确保人民的福祉是非常重要的。

资本主义已经显示出它在面对人类问题时的无能为力。因此我们非常关注中国的发展和倡议，以及其具有中国特色的社会主义。另外，我认为西班牙和欧盟需要一种新的发展模式，一种摆脱资本主义的脆弱和不公正、走向社会主义的发展模式。

人民网：据外媒报道，美国政府威胁正在考虑对所有中国共产党员及其家属实行旅行限制。您如何看待美国动辄威胁制裁的做法同其一贯鼓吹并推动的“民主外交”之间的关系？

马努·皮内达：这完全是无稽之谈，是典型的特朗普政府。当今美国政府除了把国际局势复杂化之外，别无贡献。他们破坏那些给世界带来稳定的国际条约，哪怕本就是勉强维系的条约。美国总是喜欢自称为“世界上最民主的国家”，但我们知道，这纯属空谈，以掩盖其现实和行动，无论是在国内，如我们看到的令人作呕的种族主义和对工人的可怕剥削，还是在其外交政策中，美国随意利用“捍卫民主”来为其推动的政变或其领导的战争和军事入侵、以及其实施的制裁辩护，无耻地违反国际法，而这一切对世界各国造成了巨大的痛苦，并且仍在继续制造痛苦。

我们不应忘记，在过去的20年中，美国参加了30多次战争，这些战争导致数十万人丧生和三千多万难民。与此形成鲜明对比的是，中国这些年从未参加过任何一场战争，并且正在努力地促进世界和平与协作发展。

此外，美国对人权的工具化，编造所谓的人道主义危机，来妖魔化那些不接受成为帝国主义附庸国的主权国家，如委内瑞拉或古巴，并以此为借口来破坏他国稳定，干涉别国内政，这些都揭示了美国的虚伪。这不是民众想要的“民主”。我们也看到有些政府和民众是如何站起来反对这些做法的，其中也包括美国某部门对于不断被杀害的非洲裔群体和美国的结构性种族主义说“够了”。

人民网：尽管有人试图忽视甚至歪曲中国应对新冠肺炎疫情所采取的各种行动，但中国表现出与其他国家的团结互助、命运与共不容被忽视。您认为呢？

马努·皮内达：当然了。可以看到中国除了抗击本国疫情外，还毫不犹豫地向意大利、荷兰、英国等不少国家提供了医疗援助、派遣了医疗专家小组，为他们提供口罩、医疗设备和检测试剂，彰显了这个社会主义国家的国际社会责任感。

中国也为西班牙提供了医疗援助。与其他政府的可耻态度截然不同，中国政府始终将维护人民的健康与福祉作为首要目标，及时共享信息，为战胜疫情而努力。中国对于战胜疫情所作出的贡献是不可估量的，毫无疑问各国人民都会记住中国给予的支持。

人民网：今年中国将全面建成小康社会。对此，您觉得中国社会取得了哪些进步？以及哪些方面还需要再完善？

马努·皮内达：希望中国持续改善民生，工人工资不断增长，卫生体系日益完善，从小学到大学的各级教育体系不断改善，以及增加对退休人员福利的关注，因为他们是中国人民的重要组成部分，为新中国复兴做出了重大贡献。与此同时，还必须努力改善农民的生活，消除仍然存在的小部分贫困，改善城市空气质量，继续发展绿色空间和增加森林面积，始终以实现令人民满意的生活为指引，正如中国共产党经常说的那样：“小康”。

人民网: 您如何看待目前中国的减贫成果？

马努·皮内达: 我们知道中国为世界减贫作出了巨大的努力。在过去的几十年中，中国有近8亿人摆脱了贫困，这足以说明中国脱贫工作的巨大成果，这是世界上开展的最大规模的减贫，而且取得了巨大的成功 。

人民网：如今西班牙面临着一个重要的问题：是否使用华为的技术，西班牙应该听谁的呢？

马努·皮内达：西班牙应该完全摆脱特朗普政府荒谬的胡话，他们在对华经济战中编造了与华为相关的谎言。幸运的是，似乎欧盟和西班牙都没有陷入他们的谎言“游戏”中。不过我们仍不能放松警惕，必须继续揭发美国仅仅以遏制中国经济增长、保护美国腐朽霸权主义而实施的制裁。

人民网：随着中国成功控制住新冠肺炎疫情，国内逐渐恢复生产，中国经济在今年第二季度再次出现增长。您是否认为中国特色社会主义市场经济显示出其韧性？

马努·皮内达：毫无疑问，今天的中国是世界大国，这清楚地表明了怀疑者的断言没有实现。中国已经战胜了新冠疫情，死亡人数明显少于资本主义国家。我们只要记住，美国有逾20万人死于新冠病毒，而中国是四千多人。中国经济正在从新冠疫情的影响中迅速恢复，这是中国社会主义制度能力的体现，该制度引领了历史上最重要的经济转变，在几十年中取得了西方资本主义用两个世纪才达到的发展和变化。

人民网：去年，新中国成立70周年之际，巴塞罗那自治大学的阿联酋东亚研究中心前主任塞恩·格尔登（Seán Golden）曾指出，中国是社会主义国家，却捍卫自由秩序。而许多资本主义国家却在试图重返保护主义。您认为在螺旋发展的基础上实现对立统一是一种中国智慧吗？

马努·皮内达：这明显是一种悖论，因为中国并不是捍卫“自由秩序”，而是捍卫其满足人民需要的社会主义制度。面对美国和其他重返贸易保护主义的资本主义国家，中国主张保持开放，促进贸易往来和人员交流，这仅仅表明资本国家的生产力正在减弱，他们再也无法在同等条件下与中国的工业展开竞争。

实际上，这是历史上经常发生的事情。当美国和英国的工业在世界上占主导地位时，他们曾经也都是自由贸易商，而当他们生产的产品和中国相比起来价格更昂贵且质量较低时，便不再支持自由贸易主义了。

人民网：您认为西班牙加入中国“一带一路”倡议是否有好处？

马努·皮内达：毫无疑问，在我们党内，从欧洲议会到西班牙部长理事会各个领域，我们都在努力地推进西班牙加入“一带一路”倡议。我乐观地认为，我们可以很快在这方面取得进展。但是，不仅在西班牙，而且在其他尚未加入该倡议的欧洲国家中，我希望他们能理解加入“一带一路”倡议的重要性。

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