印尼新冠疫情肆虐  民调显示民众期望推迟地方选举

人民网雅加达9月17日电（记者 张杰）印尼一家名为“Polmatrix Indonesia”的民调机构16日发表最新的民调数据，显示超过半数被调查民众担心2020年同步地方首长选举可能引发新的新冠肺炎群体性感染，因而希望予以延后举行。自印尼3月出现疫情之后，国会已经批准原定于本年中举行的地方首长选举延后至本年12月9日举行。根据印尼普选委员会（普委会）14日的数据显示，共有739对候选人组合注册参选，他们将于9月26日至12月5日进入为期71天竞选阶段，最终投票和计票阶段于12月9日当日进行。

该民调机构在9月16日的新闻发布会上表示，72.4%的受访者因担心投票时会出现群体性感染而建议推迟所有地方首长选举，另12.1%受访者认为只需要推迟属于红色疫区（感染人数较多的地区）的地方首长选举即可，另10.6%希望地方首长选举如期进行，而其余的4.9%不表态。

该民调机构负责人表示，在目前地方首长选举起步、候选人登记阶段，就已经出现人群聚集，更何况进入竞选造势阶段。目前已经至少有63名候选人确诊感染新冠肺炎，今后有可能继续增加。此外普委会、普选监督委员会（普监委）等负责选举的部门也出现感染新冠肺炎的员工，民众不仅对这些部门是否能在选举过程中执行卫生防疫规定表示怀疑，更担心这些部门本身就成为感染源。

该民调机构认为，即使没有选举，印尼疫情就已经肆虐，如果选举如期举行，很可能加重现有的疫情状况，相关地区可能被迫重新执行大规模社会限制措施，此举最终将对当地经济和百姓生活造成损害。

针对民众的这种担忧，佐科总统及内阁相关部委、国会、主要党派负责人均多次表示支持地方选举如期举行，并表示将采取不需要人群聚集的造势活动，防止出现群体性感染，同时加强竞选和选举阶段卫生监管，如果出现违规现象立即进行处理。

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