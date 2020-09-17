美国学者：美国应为中东动荡负起责任

美国昆西治国方略研究所中东项目研究员安内勒·谢林近日刊文说，美国人不能忽视美国在推动中东地区动荡中的作用。她指出，当前中东地区的局势较过去更为混乱，对此美国要负有责任。美国在中东以军事为导向的行动，让该地区饱受摧残，很多当地民众更是直言，美国的干涉没有带来民主，也没有带来人权。

在Inkstick网刊登的文章中，谢林说，对于许多美国人而言，中东处于功能失调的混乱之中。美国人看到中东惨状时往往“视而不见听而不闻”，一划而过，因为他们心想“无力改变”那里的情况。但是，这种想法忽视了，在中东地区的不稳定、治理混乱之中美国所扮演的角色。

谢林说，她在中东生活多年，在那里当过记者也准备过博士论文写作。“我知道，我（在中东）遇到的很多人都对美国抱有愤世嫉俗的态度。我在开罗和萨那的朋友一眼就看穿了美国吹嘘的自我形象——促进民主、维护人权。因为，他们亲身体验到了，美国的干涉没有带来以上任何一个成果。”

谢林表示，自2001年以来的十多年间，美国对“9·11”事件的回应，让中东许多地区饱受摧残。“美国的回应几乎完全依赖于军事，而不是投资于经济和政治机构来解决导致暴力极端主义的根源。”

谢林回忆说，2010年，她在也门做自由撰稿人时，前往索科特拉岛。她在那里看到一所空荡荡的学校。一名当地人说，这是美国人建造的学校。“我问为什么学校是空的。他开玩笑说，这里的人把它当作美国中央情报局的训练营。人们当然不会把孩子送到那里。”谢林说她对此感到惊讶，因为在当地，学校、医院等基础设施是供不应求的稀缺资源，而“美国如此不被人们信任，以至于美国援助修建的一所学校里空无一人”。

2015年，谢林在约旦进行研究时，当地人在采访中对她说，是美国故意创建和资助了“伊斯兰国”，当地很多人都这么想。2016年，美国驻摩洛哥大使馆的一名工作人员告诉她，美摩开展反恐合作，但“必须秘密地去做”。因为，当人们知道事情与美国有关时，合作项目的“信誉就会受到损害”。

“一位埃及朋友终于让我明白，美国对中东采取以军事行动为导向的姿态，总是会让暴力循环不断持续下去。”谢林说，2016年，她在中东的朋友说，“我们再也无法拿美国对自由的承诺这种‘神话故事’来哄骗自己了”。

谢林和她的同事在一份研究报告中得出结论：只要美国在中东地区的主要目标仍是维持其军事统治力，美国人都无法从中东动荡之中撇清责任。“如果美国继续奉行灾难性的中东政策，那么我们可以预期，中东只会出现更多悲剧。”谢林说。

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