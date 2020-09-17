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破坏中美人文交流损人不利己（观象台）

贾平凡

2020年09月17日08:43  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　继8月中旬要求将孔子学院美国中心（CIUS）登记为“外国使团”后，最近，美国国务卿蓬佩奥又将枪口对准在美孔子学院，扬言将在2020年底前关闭全部在美孔子学院。理由还是很俗套：孔子学院在美国招募“间谍和合作者”。在没有任何可靠证据的情况下，美国政府这种无端抹黑打压孔子学院的言行，严重阻碍中美两国正常的人文交流。

　　抹黑打压孔子学院只是美国政府妖魔化、污名化中美正常合作项目和人文交流活动的一个例证。

　　蛮横吊销1000余名中国留学生和研究人员的签证，无故叫停拥有70多年历史的中美高水平国际学术项目，迫使美国大学切断同中国国家留学基金管理委员会的合作关系，肆意监控、滋扰、盘查、驱逐甚至公然罗织罪名逮捕在美中国留学人员……种种迹象表明，美方在破坏中美人文交流方面正变本加厉，其恶劣行径将导致严重后果。

　　美方一意孤行破坏中美人文交流，严重损害中美关系的根基。如果连汉语教学都被贴上意识形态标签，美国民众将失去了解真实中国的重要窗口；如果人文交流长期遭遇阻碍，两国民众心理上的距离势必会越来越疏远，而这种疏远也必将作用于双边关系未来走向。

　　众所周知，国与国之间的人文交流是促进双边关系、增进民心相通和推动世界和平的重要推动力。中美建交40多年来，两国人文交往广泛深入，每年人员往来达500多万人次。教育科研交流合作更是成果丰硕，双方都从中受益。既然如此，某些美国政客为何要挖空心思不择手段地破坏两国人文交流？

　　其实，答案并不难寻。美国某些政客为获取政治私利，不惜剑走偏锋，竭力塑造自身的强硬反华形象，无所不用其极地打压中国企业、机构和个人。他们将中美之间的经贸往来、媒体传播、人文交流统统政治化，鼓吹“脱钩”论，重拾“冷战”思维，已到了歇斯底里的地步。在此背景下，中美人文交流必然难逃厄运。

　　若往深了看，美国某些政客的险恶用心昭然若揭。始终抱持意识形态偏见和冷战思维，美国一些反华政治势力逆潮流而动，执意把中国视为竞争对手，认为中国对美国霸权构成威胁。因此，美国对中国展开全方位抹黑打压。在中美科技、教育和文化交流领域，他们炮制出“美国吃亏论”，并据此认为美国不应再对中国开放包容，应该不断加强防范，极力遏制中国文化软实力发展。其用意只有一个：遏制中国崛起，维护美国霸权。

　　算盘打得很响，但美国真能如愿吗？这样的逻辑显然站不住脚。事实上，美方此举损人不利己。对此，美国国内不少清醒人士发出警告。哈佛大学贝尔弗中心的博士后研究员塞西莉亚·汉斯普林格在社交媒体上发文说：“人与人之间的交流是高层外交政策的基础。如果没有了解，就几乎没有进步的希望。”美国《华盛顿邮报》坦率指出，把中国人变成敌人，不符合美国利益。

　　当前，疫情的阴霾依然笼罩全球，中美保持合作和交流对全球疫情防控的重要性不言而喻。美国国内呼吁中美合作的声音不绝于耳。美国乔治·布什美中关系基金会总裁兼首席执行官方大为发出呼吁：“面对包括新冠肺炎疫情在内的重大全球性挑战，如果没有美中两国的合作，这些挑战几乎不可能得到解决。美中两国关系重回正轨，对美国有利、对中国有利、对世界有利。”

　　毁桥容易架桥难。美国政客们应该倾听这些理性且公正的声音，改弦更张。

(责编：高歌、燕勐)
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