中国积极践行人类命运共同体理念

近日，中国外交部发布《中国关于联合国成立75周年立场文件》，就联合国作用、国际形势、可持续发展、抗疫合作等问题阐述中方立场和主张。

立场文件指出，各方要着眼“后疫情时代”，厘清人类将面对什么样的世界、世界需要什么样的联合国等重大问题，共同为子孙后代勾画出一幅新的美好蓝图。立场文件提出了一系列中国立场与中国主张，让世界再次看到中国的责任与担当。中国对联合国的贡献以及关于“后疫情时代”世界何去何从的思考，也赢得国际社会的广泛认可。

支持多边主义

捍卫联合国权威

立场文件指出，各国应共同维护世界反法西斯战争胜利成果，反对任何开历史“倒车”行为，抵制单边主义、霸权主义和强权政治，坚定支持多边主义，坚定捍卫联合国宪章宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动国际关系民主化、法治化、合理化。

谈及中国在联合国中发挥的作用，联合国秘书长古特雷斯不吝盛赞之词。在他看来，中国是联合国事业的主要参与者和坚定支持者，也是国际合作和多边主义的支柱，发挥着核心作用。中国和联合国一直在合作应对当前全球性问题。

秘鲁官方媒体《秘鲁人报》时事评论员胡里奥·潘杜罗高度赞扬中国为维护联合国的权威和作用以及捍卫多边主义所作的贡献。他指出，南南合作是多边主义和国际合作的重要组成部分，在联合国的支持、引导下，南南合作蓬勃发展，中国在其中发挥了巨大作用。以中拉合作为例，近10年，在南南合作的框架下，中国和拉美之间的经济合作日益密切。

“中国成为拉美重要的市场和投资来源国，并且致力于加强联合国的作用，推进国际关系民主化，维护发展中国家合法权益。许多拉美国家认为，中拉合作对于增强拉美地区的经济实力和独立性具有重要意义。”胡里奥·潘杜罗说。

俄罗斯科学院远东研究所中俄关系分析与预测中心主任研究员伊莲娜·萨弗洛诺娃指出，二战后成立的联合国在国际多边主义机制中具有核心地位。一直以来，中国坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为核心的国际秩序和国际体系，支持联合国在解决国际问题与冲突时的主导作用。人们看到，中国坚定维护世界和平稳定和国际公平正义，并视世界多极化和多边主义为维护和平的强有力保障。

维护和平发展

应对百年大变局

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，世界进入动荡变革期。保护主义、单边主义和霸凌行径抬头，个别国家和政治势力急于“甩锅”“脱钩”“退群”，破坏国际合作，企图挑起意识形态和社会制度对抗。

但正如立场文件所指出的，和平与发展仍是当今时代主题，新兴市场国家和发展中国家振兴的大势没有改变，世界走向多极化的大势没有改变，经济全球化在曲折中前行的大势也没有改变。在新形势下，中国将继续履行大国责任，展现大国担当，做出大国贡献，提供更多全球公共产品，为世界和平与发展事业添砖加瓦。

中国的这一立场赢得国际社会的关注与好评。喀麦隆主流媒体《变革报》近日刊文称，在联合国成立75周年之际，中国希望为国际和平与发展事业注入新动力。中国在立场文件中强调，支持联合国相关努力，将发展置于国际合作核心位置，聚焦发展中国家普遍关心的减贫、粮食安全、教育、卫生等领域，为发展中国家筹集更多发展资源，提供资金、技术和能力建设支持，创造良好外部发展环境。

文章指出，中国的呼吁不是乏力和虚伪的，而是付诸实际行动。面对新冠肺炎疫情，中国积极响应联合国发起的全球人道应对计划，向世界卫生组织提供5000万美元现汇援助，向150多个国家和国际组织提供物资援助，向200多个国家和地区出口防疫物资。同时，中国为发展中国家提供180个减贫项目、118个农业合作项目、178个促贸援助项目、103个生态保护和应对气候变化项目、134所医院和诊所、123所学校和职业培训中心等。

近日，中国—联合国和平与发展基金指导委员会第五次会议以视频方式召开。据悉，基金成立5年来，中方累计注资1亿美元，支持了80多个项目，惠及亚洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲等一大批发展中国家。对此，联合国秘书处感谢中国政府对联合国的慷慨资助，表示自基金成立以来，中国始终支持联合国在国际和平进程中发挥领导作用，支持落实2030年可持续发展议程，为联合国应对全球和平与发展挑战提供了强有力支撑。

参与全球治理

共同整装再出发

75年弹指一瞬，纪念是为了更好地前行。立场文件指出，国际社会应以纪念联合国成立75周年为重要契机，以应对新冠肺炎疫情为新的出发点，重温联合国的初心使命，凝聚世界各国的共识，共同构建人类命运共同体，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

近年来，中国提出的人类命运共同体理念，为全球治理提供了“中国方案”。“构建人类命运共同体”被写入联合国决议，日益成为国际社会的共识。中国外文局当代中国与世界研究院近日发布的《中国国家形象全球调查报告2019》显示，六成以上海外受访者认可“人类命运共同体”理念对个人、国家、全球治理的积极意义。

“中国政府在病毒检测、药物研制、疫苗开发、协同抗疫等方面开展了积极的国际合作，以自身行动诠释了人类命运共同体理念的内涵。”泰国国会主席川·立派在谈到中国抗疫行动时指出，疫情在全球蔓延之后，中国积极帮助其他国家抗疫，并展现出继续扩大开放、为世界经济稳定作贡献的姿态。这种合作和开放的态度是各国应对全球性问题应该坚持的方向。

立场文件在结尾写道：“我们愿同世界各国一道，坚持和弘扬多边主义，共同推动联合国重整行装再出发，共同构建人类命运共同体！”

古特雷斯认为，中国改革开放40多年来取得了卓越的发展成就，今天的中国有能力也有意愿在全球治理中发挥更重要的作用。中国正在身体力行，推动构建人类命运共同体。如今，中国在全球治理各领域的作用日益深化，联合国对中国积极参与全球治理表示欢迎，期待中国为建设更和谐的世界作出更大的贡献。

(责编：高歌、燕勐)