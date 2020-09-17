中国对世界和平发展贡献巨大

和平与发展是当今时代的主题，也是世界各国人民的共同企盼。自1945年成立以来，联合国始终肩负维护世界和平、促进共同发展的使命，为全人类谋福祉。

作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国一贯支持联合国的各项工作，积极贡献智慧与力量，为国际和平与发展事业注入源源不断的动力。

精准扶贫 提供成功范例

贫困问题是当今世界面临的最严峻挑战之一。联合国2030年可持续发展目标的第一项就是消除贫困。作为世界上最大的发展中国家，中国在消除贫困方面取得了令人瞩目的成就，也为全球减贫事业作出巨大贡献。

“中国几十年如一日，始终支持联合国框架下的全球减贫事业，以自身在减贫方面所取得的历史性成就和对全球南南合作的鼎力支持，为全球减贫和共同发展作出突出贡献，并且以负责任大国的担当，推动构建平等均衡的新型全球发展伙伴关系。”北京师范大学政府管理学院副教授王磊在接受本报记者采访时分析称。

按照世界银行每人每天1.9美元的国际贫困标准，改革开放40多年来，中国让8亿多贫困人口脱贫，对世界减贫贡献率超过70%，是全球最早实现千年发展目标中减贫目标的发展中国家。联合国贸易和发展会议去年发表的一份研究报告指出：“如果不把中国计算在内，全球贫困人口不但没有减少，反而在增加。”

联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任豪尔赫·切迪克认为，中国政府的精准扶贫政策和脱贫攻坚目标，成功地使数亿人摆脱了贫困，为世界特别是为全球发展中国家提供了很好的范例。

在打好国内脱贫攻坚战的同时，中国始终倡导并坚定推动形成以联合国为核心、南北合作为主渠道、南南合作为补充的合作格局，加强减贫国际合作，与广大发展中国家开展更多南南合作。

“中国积极参与联合国框架下的各项全球减贫努力，始终支持联合国框架下各个发展合作机构的工作，特别是联合国开发计划署、联合国粮农组织、世界卫生组织等，并且坚定推动国际社会落实2030年可持续发展议程，设立中国—联合国和平与发展基金。”王磊指出，中国提出的共建“一带一路”倡议也同联合国倡导的全球减贫事业高度契合，为世界各国搭建了一个广泛而具包容性的全球共同发展平台。

维护和平 竖起安全屏障

和平是发展的前提。75年前，为了维护和平的国际秩序，联合国应运而生。75年来，为了人类的福祉，联合国从未放弃对和平的追求。作为联合国的创始会员国和安理会常任理事国，同时也作为一个爱好和平的国家，中国一贯支持联合国的各项工作，始终做世界和平的建设者。

今年是中国参与联合国维和行动的第30个年头。自1990年中国首次向联合国停战监督组织派出军事观察员以来，中国军队已累计派出维和人员4万余人次，先后参加了26项联合国维和行动。出兵规模从小到大，部队类型从单一到多样，任务领域从简单到复杂，30年间，中国参与联合国维和行动实现历史性跨越。

“中国主张联合国维和行动应恪守《联合国宪章》的宗旨和原则，严格遵守中立、同意和自卫的‘哈马舍尔德维和三原则’，尊重当事国的国家主权，反对打着联合国维和行动的旗号推行霸权主义和强权政治，反对借助维和行动干涉当事国的内政。同时，中国主张联合国维和行动应坚持联合国的中心地位，尊重安理会在全球安全与稳定领域的权威，坚持多边主义原则，要标本兼治，彻底消除贫困等导致地区动荡的根源，反对以暴制暴。”王磊说。

这样的中国主张和中国行动传递了和平信心，竖起安全屏障，赢得世界各国的认可与尊重。来自中国的“蓝色钢盔”成为维护世界和平的一支重要力量。

如今，中国是联合国安理会5个常任理事国中派遣维和人员数最多的国家，也是联合国维和摊款第二大出资国。2015年，中国宣布设立为期10年、总额10亿美元的中国—联合国和平与发展基金，支持联合国工作。中国还加入新的联合国维和能力待命机制，率先组建常备成建制维和警队，并建设8000人规模的维和待命部队。

“维和行动的关键因素和关键力量”，这是联合国乃至国际社会对于中国贡献的一致赞誉。

合作抗疫 共筑健康家园

今年以来，一场突如其来的新冠肺炎疫情蔓延全球，给世界公共卫生安全带来严峻威胁，并对世界经济产生严重的外部冲击。古特雷斯指出，新冠肺炎疫情是“二战以来最大的挑战”。世界卫生组织多次呼吁各国团结一心，共同抗击疫情。

在世界发展面临新挑战的关键时刻，中国再次挺身而出，全力推动国际抗疫合作，为全球战疫注入信心与力量。

疫情发生之后，中国及时向世界分享相关信息和经验，充分尊重和支持世界卫生组织的主导作用，与联合国有关机构等加强全球公共卫生治理合作，并通过提供国际援助等方式支持出现疫情的国家抗击疫情。

“中国在全球抗疫以及国际抗疫合作中发挥了示范作用，体现了对人民生命安全和身体健康以及全球发展负责的态度与担当。”王磊指出，中国坚定支持联合国和世界卫生组织在全球抗疫中发挥领导作用，并结合自身抗疫的成功实践，为全球抗疫提供了诸多宝贵经验。同时，在做好疫情防控的基础上，中国适时启动复工复产，推动经济逐步重回增长轨道，成为疫后首个实现增长的主要经济体，为确保全球抗疫物资生产链和供应链的有效运转以及推动世界经济尽快复苏作出重要贡献。

“中国同其他国家携手抗疫，真诚开展国际合作和互助，共同维护全球公共卫生安全，彰显了人类命运共同体理念。”埃及前总理埃萨姆·谢拉夫说。

《俄罗斯报》网站发表评论称，中国经济的恢复为全球生产和供应链的稳定提供了强大动力。中国政府提出，保持外贸稳定，积极利用外资，共建高质量的“一带一路”，同时促进贸易和投资便利化等多方面扩大开放，这一系列措施将为全球经济复苏提供支撑。

“中国在全球减贫、维和以及抗疫等方面的贡献，展现了中国特色大国外交的使命担当。中国通过自身努力，发挥引领作用，不仅成为维护世界和平与发展的中流砥柱，也为世界各国作出表率。”王磊说。

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