175年来首次　美科学杂志就大选“站队”

《科学美国人》杂志15日宣布为美国民主党总统候选人乔·拜登背书，理由是拜登提出的卫生、经济和环境计划“基于事实”，而共和党总统候选人、现任总统唐纳德·特朗普“排斥”科学。

这是《科学美国人》创刊175年来首次为美国总统候选人背书。

“我们并非草率作出这一决定，”《科学美国人》10月刊一篇社论写道，“特朗普已严重损害美国和美国民众，因为他排斥证据和科学。”

社论称，特朗普应对新冠疫情的措施凸显其“不诚实、无能”。自2月底以来，这场疫情已导致近20万美国人病亡。

社论称，特朗普的“错误”不胜枚举，疫情应对只是其中第一条。他还在气候变化方面“不断否认现实”，阻碍美国为应对这一危机做准备，“还攻击环境保护措施、医疗系统以及帮助国家应对最严峻挑战的研究人员和公共科学机构”。

社论认为，拜登“有备而来”，提出控制疫情的多种方案；将恢复科学在政策制定过程中的作用。他的提议“能让国家重新回到走向更安全、繁荣和公正未来的道路上”。

《科学美国人》总编辑劳拉·赫尔穆特告诉美联社，这家杂志原先就担心特朗普政府对科学界不利，而实际情况远比想象的更糟。社论发表前一天，特朗普在加利福尼亚州山火问题上质疑气候变化的科学性。按照赫尔穆特的说法，社论在那以前就写好，发表时机纯属巧合。

保守派专栏作家S·E·卡普在社交媒体推特上说，她同意《科学美国人》的论断，打算投票给拜登。只是，“这算不算合理利用科学的影响力和公信力，我的确感受复杂”。

在赫尔穆特看来，《科学美国人》不仅需要“向人们展示世界如何运转”，还有义务“提醒人们特朗普一直是研究、科学、健康和环境的灾难”。她希望，该杂志今后不会再次被迫在美国总统选举中“选边站”。

法新社报道，《科学美国人》1845年创刊，是美国连续发行时间最长的杂志，全球读者超过1000万人。（陈丹）（新华社专特稿）

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