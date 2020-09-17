韩国计划采购国外新冠疫苗为六成国民接种

韩国政府计划采购国外新冠疫苗，首先为国内60%民众接种，覆盖大约3000万人。

韩国国务总理丁世均15日主持召开国务会议。会议讨论了分阶段采购海外新冠疫苗的方案。韩国政府计划第一阶段通过新冠疫苗全球获得机制(COVAX)采购1000万人份疫苗，并与海外制药公司协商购入2000万人份疫苗。之后再根据韩国本土新冠疫苗研发情况，争取为剩余2000万人提供疫苗，从而分阶段实现全民接种。

韩国保健福祉部保健产业政策局长林仁泽说，韩国政府正在与阿斯利康制药公司、诺瓦瓦克斯公司、辉瑞制药有限公司、莫德纳公司等海外制药企业协商，阿斯利康制药公司已经表示愿意提供至少1000万人份的疫苗。

林仁泽说：“首先为60%的民众接种疫苗是为了在国内形成群体免疫，从而减少公众对新冠病毒的恐惧。”

保健福祉部方面说，在与专家讨论后，将在10月份制订详细接种计划，以确定需要接种疫苗的人群，以及决定如何处理接种疫苗的总成本。

韩联社报道，在采购国外新冠疫苗的同时，韩国政府还在扶持SK生命科学等本土企业研发疫苗，推进设立“国家传染病临床试验中心”，并解决企业临床试验过程中遇到的其他困难。

韩国中央防疫对策本部15日通报，当地时间14日零时至15日零时，韩国新增新冠确诊病例106例，其中本土病例91例。累计确诊22391例，累计死亡367例。（高冰冰）（新华社专特稿）

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