人民网>>国际

韩国计划采购国外新冠疫苗为六成国民接种

2020年09月17日08:20  来源：新华网
 

韩国政府计划采购国外新冠疫苗，首先为国内60%民众接种，覆盖大约3000万人。

韩国国务总理丁世均15日主持召开国务会议。会议讨论了分阶段采购海外新冠疫苗的方案。韩国政府计划第一阶段通过新冠疫苗全球获得机制(COVAX)采购1000万人份疫苗，并与海外制药公司协商购入2000万人份疫苗。之后再根据韩国本土新冠疫苗研发情况，争取为剩余2000万人提供疫苗，从而分阶段实现全民接种。

韩国保健福祉部保健产业政策局长林仁泽说，韩国政府正在与阿斯利康制药公司、诺瓦瓦克斯公司、辉瑞制药有限公司、莫德纳公司等海外制药企业协商，阿斯利康制药公司已经表示愿意提供至少1000万人份的疫苗。

林仁泽说：“首先为60%的民众接种疫苗是为了在国内形成群体免疫，从而减少公众对新冠病毒的恐惧。”

保健福祉部方面说，在与专家讨论后，将在10月份制订详细接种计划，以确定需要接种疫苗的人群，以及决定如何处理接种疫苗的总成本。

韩联社报道，在采购国外新冠疫苗的同时，韩国政府还在扶持SK生命科学等本土企业研发疫苗，推进设立“国家传染病临床试验中心”，并解决企业临床试验过程中遇到的其他困难。

韩国中央防疫对策本部15日通报，当地时间14日零时至15日零时，韩国新增新冠确诊病例106例，其中本土病例91例。累计确诊22391例，累计死亡367例。（高冰冰）（新华社专特稿）

(责编：苏缨翔、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved