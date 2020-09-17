中国代表阐述中方在南苏丹问题上的立场

新华社联合国9月16日电 中国常驻联合国副代表戴兵16日在安理会南苏丹问题视频公开会上发言，阐述中方立场。

戴兵说，中方密切关注南苏丹形势发展。受新冠疫情和油价低迷等影响，南苏丹经济和人道状况恶化，解决南苏丹冲突重振协议落实工作面临不少挑战。

第一，中方欢迎南苏丹在州长任命等问题上取得积极进展，鼓励南苏丹各方着眼国家团结发展的大局，继续推进对话协商，有步骤地落实重振协议未决问题。国际社会应充分尊重南苏丹政府的主导权，加强与非洲联盟、东非政府间发展组织协调，支持它们继续开展斡旋努力。

第二，南苏丹和平来之不易。近段时间，重振协议规定的停火总体维持，中方希望各方共同努力维护这一积极势头。联合国秘书长报告中也提到，仍有零星发生的族群冲突，可能破坏当前停火进展。这值得南苏丹各方高度重视。中方呼吁南苏丹各方响应联合国秘书长人道停火倡议，共同维护和平稳定环境。

第三，南苏丹经济基础和卫生系统薄弱，经济发展和粮食安全都面临压力，目前还面临疫情带来的实际困难。国际社会应积极向南苏丹提供帮助，特别要有针对性地在经济和卫生领域提供援助，扩大在农业、能源、基础设施和医疗等领域的投资，助力南苏丹落实2030可持续发展议程。

第四，中方赞赏联合国秘书长南苏丹事务特别代表希勒和联合国南苏丹特派团为维护南苏丹和平稳定所作贡献。需要指出的是，从根本上解决保护平民问题，最终要靠推进政治进程和经济重建，只有这样才能为流离失所者返乡创造和平稳定的环境，为民众提供就业机会。

戴兵说，中方将继续支持南苏丹政治进程，为南苏丹抗击疫情和经济建设贡献力量。中方愿同国际社会一道，推动南苏丹早日实现和平稳定与可持续发展。

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