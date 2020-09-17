柏林国际消费电子展传递行业复苏积极信号

2020年德国柏林国际消费电子展近日落幕。展会采取线上和线下相结合的方式，在采取防控措施的前提下设有现场活动。华为、三星、高通等世界知名消费电子企业以不同形式参展，展示了一系列创新产品、概念和解决方案。

柏林国际消费电子展执行董事延斯·海特克表示，人与人之间的联系在商业中很重要，今年展会线下举办，它标志着我们能够共同战胜疫情及其影响。

与疫情防控相关产品备受关注

出于防疫要求，大会仅针对专业人士和新闻媒体发出邀请。现场实时访客控制在千人左右，并对社交距离、卫生措施等作出规定，会期也缩短至3天。柏林会展中心这次仅开放了2个展馆，一个用于线下展商面谈，一个主打线上发布。

展会上，与疫情防控相关产品备受关注。韩国LG公司推出一款电子口罩PuriCare，该口罩内置风扇和呼吸传感器，可以检测佩戴者的呼吸周期和呼吸量，风扇根据传感器监测结果自动加速以帮助吸入空气，并在呼气时减慢速度以减少阻力，使呼吸变得轻松。

Fitbit全球首发新一代健康追踪器和智能手环，对于因疫情导致居家时间增多的人来说，这一新型可穿戴设备可提醒用户运动不足，从而帮助人们更好地居家健身。

今年以来，很多上班族都改为居家办公，家用咖啡机和智能耳机也成为消费新宠。飞利浦推出一款智能咖啡机，用户可以根据个人喜好定制浓度温度水量等，一键即可做出一杯符合个人口味的咖啡。

中企展示创新成果亮点纷呈

展台上，搭载华为自主研发的鸿蒙（HMS）生态系统的手机、平板电脑、穿戴设备等，引人瞩目。“华为应用市场已成为全球第三大应用市场，全球月活跃用户达4.6亿，其中欧洲3800万。”华为西欧生态营销总监彼得·高登表示。华为应用市场的快速成长，也给很多欧洲科技企业提供了更多业务平台与合作机会。很多欧洲企业在展会上表达了与华为合作的积极体验。

“我们选择与华为合作，是因为我们公司的战略与华为一致。” 欧洲知名在线分类广告商Adevinta公司首席技术官阿尔伯特·塞拉雷斯说。该公司旗下所有应用都入驻了华为应用市场。英国游戏发行公司Flexion首席产品官安德烈亚斯·麦克马洪说：“与华为一起，我们可以最大程度地发挥移动设备的巨大潜力。”

华为旗下品牌荣耀，则带来笔记本、平板等多款智能产品，并全球首发两款智能手表，吸引不少媒体关注。在展台上，不少科技类自媒体架起摄像机，在线直播评测荣耀发布的新产品。根据荣耀发布的信息，今年上半年荣耀可穿戴产品海外出货量同比增长235%，二季度荣耀笔记本产品出货量较一季度环比增长287.9%。

共有16家企业参加在线直播的柏林国际消费电子展全球媒体大会，其中有7家中国企业。在海尔发布现场，海尔智家推出智慧酒柜、智能洗衣机和智能冰箱等一系列新品。同时，海尔通过物联网技术，让用户与家电互动，打造开放的生态系统。

“海尔此前就已将重心转到线上销售。疫情防控期间，我们的欧洲业务保持快速增长，特别是高端家电领域，与去年相比销售量增长20%—30%。”海尔欧洲首席执行官雅尼克说。

TCL推出全球首款消费级8K电视TCL X9，并宣布与国际篮联续约，在未来4年携手打造近20项全球赛事。科沃斯在发布会上推出了8款全新的扫地机器人和擦窗机器人。该企业目前在家用服务机器人领域市场占有率排名全球第二。

共同努力应对疫情冲击

德国市场研究机构捷孚凯近期发布的调查显示，受惠于居家时间增加带来的需求，德国消费电子行业受疫情影响相对较轻，例如电视机销售额在今年上半年逆势增长3.6%，达到17.5亿欧元，售出数量达到314万台。欧洲其他国家发布的最新数据也印证了这一行业发展趋势。

销售数据的增长和创新产品的涌现，让人们对柏林国际消费电子展继续充满信心。根据展会提供的数据，参展商对2021年柏林国际消费电子展表现出极大热情，目前60%以上的展台空间已被预订，超过往年同期水平。

延斯·海特克说：“本次展会是一种象征，表明我们有信心共同应对疫情带来的负面影响。我们将逐步恢复正常状态，这需要整个行业、零售商、媒体和消费者的共同参与。”

柏林国际展览有限公司首席执行官克里斯蒂安·格克表示：“展会举办的主要目的就是支持消费电子行业的复苏与反弹。今年柏林国际消费电子展向全世界发出了携手战胜疫情的有力信号。”

（本报柏林9月16日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 10 版）

(责编：白宇)