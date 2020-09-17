人民网>>国际

柏林国际消费电子展传递行业复苏积极信号

本报驻德国记者  李  强

2020年09月17日05:50  来源：人民网－人民日报
 

　　2020年德国柏林国际消费电子展近日落幕。展会采取线上和线下相结合的方式，在采取防控措施的前提下设有现场活动。华为、三星、高通等世界知名消费电子企业以不同形式参展，展示了一系列创新产品、概念和解决方案。

　　柏林国际消费电子展执行董事延斯·海特克表示，人与人之间的联系在商业中很重要，今年展会线下举办，它标志着我们能够共同战胜疫情及其影响。

　　与疫情防控相关产品备受关注

　　出于防疫要求，大会仅针对专业人士和新闻媒体发出邀请。现场实时访客控制在千人左右，并对社交距离、卫生措施等作出规定，会期也缩短至3天。柏林会展中心这次仅开放了2个展馆，一个用于线下展商面谈，一个主打线上发布。

　　展会上，与疫情防控相关产品备受关注。韩国LG公司推出一款电子口罩PuriCare，该口罩内置风扇和呼吸传感器，可以检测佩戴者的呼吸周期和呼吸量，风扇根据传感器监测结果自动加速以帮助吸入空气，并在呼气时减慢速度以减少阻力，使呼吸变得轻松。

　　Fitbit全球首发新一代健康追踪器和智能手环，对于因疫情导致居家时间增多的人来说，这一新型可穿戴设备可提醒用户运动不足，从而帮助人们更好地居家健身。

　　今年以来，很多上班族都改为居家办公，家用咖啡机和智能耳机也成为消费新宠。飞利浦推出一款智能咖啡机，用户可以根据个人喜好定制浓度温度水量等，一键即可做出一杯符合个人口味的咖啡。

　　中企展示创新成果亮点纷呈

　　展台上，搭载华为自主研发的鸿蒙（HMS）生态系统的手机、平板电脑、穿戴设备等，引人瞩目。“华为应用市场已成为全球第三大应用市场，全球月活跃用户达4.6亿，其中欧洲3800万。”华为西欧生态营销总监彼得·高登表示。华为应用市场的快速成长，也给很多欧洲科技企业提供了更多业务平台与合作机会。很多欧洲企业在展会上表达了与华为合作的积极体验。

　　“我们选择与华为合作，是因为我们公司的战略与华为一致。” 欧洲知名在线分类广告商Adevinta公司首席技术官阿尔伯特·塞拉雷斯说。该公司旗下所有应用都入驻了华为应用市场。英国游戏发行公司Flexion首席产品官安德烈亚斯·麦克马洪说：“与华为一起，我们可以最大程度地发挥移动设备的巨大潜力。”

　　华为旗下品牌荣耀，则带来笔记本、平板等多款智能产品，并全球首发两款智能手表，吸引不少媒体关注。在展台上，不少科技类自媒体架起摄像机，在线直播评测荣耀发布的新产品。根据荣耀发布的信息，今年上半年荣耀可穿戴产品海外出货量同比增长235%，二季度荣耀笔记本产品出货量较一季度环比增长287.9%。

　　共有16家企业参加在线直播的柏林国际消费电子展全球媒体大会，其中有7家中国企业。在海尔发布现场，海尔智家推出智慧酒柜、智能洗衣机和智能冰箱等一系列新品。同时，海尔通过物联网技术，让用户与家电互动，打造开放的生态系统。

　　“海尔此前就已将重心转到线上销售。疫情防控期间，我们的欧洲业务保持快速增长，特别是高端家电领域，与去年相比销售量增长20%—30%。”海尔欧洲首席执行官雅尼克说。

　　TCL推出全球首款消费级8K电视TCL X9，并宣布与国际篮联续约，在未来4年携手打造近20项全球赛事。科沃斯在发布会上推出了8款全新的扫地机器人和擦窗机器人。该企业目前在家用服务机器人领域市场占有率排名全球第二。

　　共同努力应对疫情冲击

　　德国市场研究机构捷孚凯近期发布的调查显示，受惠于居家时间增加带来的需求，德国消费电子行业受疫情影响相对较轻，例如电视机销售额在今年上半年逆势增长3.6%，达到17.5亿欧元，售出数量达到314万台。欧洲其他国家发布的最新数据也印证了这一行业发展趋势。

　　销售数据的增长和创新产品的涌现，让人们对柏林国际消费电子展继续充满信心。根据展会提供的数据，参展商对2021年柏林国际消费电子展表现出极大热情，目前60%以上的展台空间已被预订，超过往年同期水平。

　　延斯·海特克说：“本次展会是一种象征，表明我们有信心共同应对疫情带来的负面影响。我们将逐步恢复正常状态，这需要整个行业、零售商、媒体和消费者的共同参与。”

　　柏林国际展览有限公司首席执行官克里斯蒂安·格克表示：“展会举办的主要目的就是支持消费电子行业的复苏与反弹。今年柏林国际消费电子展向全世界发出了携手战胜疫情的有力信号。” 

　　（本报柏林9月16日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月17日 10 版）
(责编：白宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved