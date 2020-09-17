加强国际合作  分享减贫经验  推进可持续发展

新华社北京9月16日电 （记者董雪、马卓言）在联合国成立75周年之际，“联合国2030年可持续发展目标与中国减贫经验”线上研讨会近日举行，来自39个国家和地区的约140位前政要、国际组织和智库代表，结合中国和全球减贫实践经验，就推进人类可持续发展的目标路径展开讨论。

与会中外人士认为，突如其来的新冠肺炎疫情已成为人类共同面临的重大危机，成为全球减贫事业最现实、最紧迫的挑战。人们更加清晰地认识到，面对疫情等全球性挑战，国际社会应秉持人类命运共同体理念，坚持多边主义，加大国际合作力度，共同捍卫全球公共卫生体系、守护人类生命健康；应充分发挥政府、市场和国际组织在减贫事业中的作用，加大民生领域投入，深化减贫领域国际合作，共创全人类可持续发展的未来。

联合国前秘书长潘基文表示，中国非凡的发展进程在全球范围内为实现联合国千年发展目标作出了巨大贡献。在新冠肺炎疫情全球流行、不确定性增多的背景下，世界需要为实现2030年可持续发展目标付出更大努力，相信人类能够成功消除贫困，打造更可持续、更加繁荣和谐的世界。在这个过程中，中国的作用不可或缺。

联合国副秘书长刘振民表示，面对这次疫情，世界需要从根本上重新思考，在制定政策时更多考虑老人、儿童和非正式领域工作者等受疫情打击最严重的弱势群体的需求。国际社会也应采取广泛的多边合作，帮助发展中国家有足够的资源保障自身经济社会发展。

比利时前首相伊夫·莱特姆表示，全球性的挑战需要全球性的答案。1945年以来，人类在脱贫等方面取得的许多成就很大程度上归功于联合国系统的存在。“未来我们必须继续努力加强联合国的作用。”

金砖国家新开发银行行长马科斯·特罗约表示，在联合国诞生以来的3/4个世纪里，主要大国之间没有发生过战争，贫困也得到了缓解。新开发银行等多边机构的出现，有助于更好实现可持续发展。

北京大学国家发展研究院名誉院长、世界银行原高级副行长林毅夫表示，从中国减贫经验看，一个充满竞争的市场和一个积极推进国家发展的政体是中国发展的秘密，也是中国的“比较优势”。只要各国找准自身“比较优势”，都可以找到消除贫困的有效手段。

美国哥伦比亚大学经济学教授杰弗里·萨克斯表示，新冠肺炎疫情严重破坏世界经济，对贫困人口造成沉重打击。领导力的缺失尤其是领导力在美国的缺失让情况更加复杂。“现在不是打贸易战的时候，也不是反对多边体系的时候，我们都需要将抗击疫情列为首要任务。”

南非国际关系与合作部代表格罗布勒表示，在非洲的发展中，中国发挥了至关重要的作用。“非洲赞赏中国的发展模式，并从中国学习到了很多。”

本次研讨会由中央广播电视总台CGTN智库主办，联合美国卡特中心、德国席勒研究所、比利时中欧数字协会、法国桥智库、南非国际事务研究所、俄罗斯文明对话研究所、罗高寿俄中关系分析中心共同举办。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 10 版）

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