多国代表就涉香港、新疆问题发言支持中国

本报布鲁塞尔9月16日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：联合国人权理事会第四十五次会议9月14日在日内瓦万国宫开幕。在联合国人权理事会第四十五次会议人权高专报告议题一般性辩论中，多国代表15日就涉香港、新疆问题发言支持中国。

委内瑞拉代表表示，坚决反对双重标准和将人权问题政治化做法。香港特别行政区是中国不可分割的一部分，香港事务纯属中国内政。委内瑞拉敦促有关国家恪守联合国宪章宗旨和原则，停止利用涉香港问题干涉中国内政。反恐是各国面临的共同任务，委内瑞拉赞赏中国在新疆和其他地区开展卓有成效的反恐和去极端化工作，这完全符合《联合国全球反恐战略》。

布隆迪代表表示，布隆迪欢迎中国制定香港特区维护国家安全法，该法有利于保障“一国两制”，有利于促进香港的长期繁荣稳定，有利于保障香港人民各项人权。布隆迪赞赏中国在新疆地区打击恐怖主义和极端主义，认为有关举措切实消除了恐怖主义滋生的土壤。布隆迪政府赞赏中国抗击新冠肺炎疫情取得重大成果，感谢中国政府无私向布隆迪提供抗疫援助，助布渡过难关。布隆迪坚决反对一些国家出于政治目的利用涉香港、新疆等问题对中国无端指责，这严重违反联合国宪章和国际关系基本准则，完全不能接受。

埃塞俄比亚代表表示，香港事务是中国内政，埃塞俄比亚坚定支持中国在香港特区实施“一国两制”，反对个别国家将人权问题政治化、借涉香港问题干涉中国内政。

缅甸代表表示，坚定支持一个中国原则，坚定支持中国在香港特区实施“一国两制”。朝鲜、叙利亚代表表示，反对将人权问题政治化和双重标准，敦促少数国家停止利用涉香港、新疆问题干涉中国内政。

本报布鲁塞尔9月16日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：联合国人权理事会第四十五次会议9月14日在日内瓦万国宫开幕。15日，会议就联合国人权事务高级专员报告举行一般性辩论。中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使代表观点相近国家做共同发言，呼吁人权高专办公室继续同各国开展对话与合作。

陈旭表示，今年是联合国成立75周年。国际社会应坚持多边主义，加强团结，共同应对各类全球性挑战。我们支持人权高专办继续同各国开展对话与合作，重视各国政府提供的权威信息，根据自身授权客观、公正、非选择性地开展工作，抵制将人权问题政治化和双重标准的做法。我们呼吁人权高专办同等重视各类人权，在推动发展权主流化上开展更多实质工作，在反对种族主义、种族歧视、仇恨言论等方面加大投入。

中国出席联合国人权理事会第四十五次会议代表团副团长、香港特别行政区政府政务司司长张建宗在人权理事会发表视频讲话。他表示，《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》使“一国两制”框架更加牢固，让香港行稳致远。全球大多数国家都有国家安全法律。一些国家就香港国安法提出质疑，实属匪夷所思。国际社会不应采取双重标准。香港国安法已经为恢复香港稳定带来显著效果。

在9月14日至15日举行的关于新冠肺炎疫情对人权影响问题的互动对话会议上，中国代表呼吁各国将人民的生命和健康放在首位，共同反对将公共卫生问题政治化。

本次会议采取线上线下相结合的方式，预计将持续到10月6日。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 10 版）

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