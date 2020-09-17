蒙古国总统巴特图勒嘎会见王毅

本报乌兰巴托9月16日电 （记者霍文）当地时间9月16日，蒙古国总统巴特图勒嘎在乌兰巴托会见国务委员兼外长王毅。

巴特图勒嘎请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。巴特图勒嘎表示，蒙方高度重视蒙中关系。疫情以来，双方相互支持，相互帮助，共同抗疫。蒙方愿同中方深化各领域合作，不断扩大贸易规模，增加对华优质农牧产品出口，加强边境口岸及跨境运输合作，不断为蒙中全面战略伙伴注入新的内涵。

王毅转达习近平主席对巴特图勒嘎的良好祝愿。王毅表示，中蒙两国守望相助，共克时艰，生动诠释了人类命运共同体理念。中方赞赏蒙方始终把发展对华关系作为外交首要方针，蒙古国也将始终是中国周边外交的优先方向。双方要加强疫情常态化防控合作，共同维护好两国人民健康；加紧规划好后疫情时期各领域合作，助力彼此经济复苏和发展振兴。中蒙是永久的邻居，也要做永远的好朋友，这是我们必须坚持的大方向。双方应加强政治互信、夯实两国关系的政治基础，确保两国关系长期健康稳定发展。

访问期间，王毅会见了蒙古国总理呼日勒苏赫，同外长恩赫泰旺举行会谈、签署合作文件并共同会见记者。双方重申并确认，中蒙将相互尊重主权、独立和领土完整，互不干涉对方国家的内部事务，共同维护好两国关系的政治基础。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 03 版）

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