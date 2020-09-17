凝聚构建人类命运共同体共识

新华社北京9月16日电 9月16日，王毅国务委员兼外长结束出席上海合作组织成员国外长理事会会议并访问俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国之际，接受新华社记者专访。内容如下：

一、记者：在当前全球疫情形势仍较严峻背景下，赴俄罗斯出席上海合作组织成员国外长理事会会议有何重要意义？会议讨论了哪些问题，取得的最重要成果是什么？

王毅：本次上海合作组织外长会议是今年新冠肺炎疫情全球大流行以来，首次召开的实体多边会议，也是疫情防控常态化背景下，各方重启线下交往、面对面探讨合作的一次重要尝试。上海合作组织8个成员国外长和2个常设机构负责人齐聚一堂，共商组织发展与地区合作大计。会议通过新闻公报，批准20多项文件草案，展现了互信互利的“上海精神”、彰显了上合组织为促进地区和平稳定发挥的建设性作用。

这次外长会的核心任务，是为将于11月举行的上合组织视频峰会作政治准备。外长们期待以峰会为契机，更有效地应对全球挑战、化解安全风险、共享发展机遇，在上合组织即将进入第三个十年之际，将其打造成多边主义和新型国际关系的典范。外长们就此达成一系列重要共识和成果。

一是确定请成员国元首发表世界反法西斯战争胜利75周年声明。上合组织成员国为二战胜利付出巨大民族牺牲，一致认为应坚决捍卫二战成果、反对篡改二战历史、坚决维护世界和平稳定。

二是凝聚了构建人类命运共同体共识。百年变局彰显构建人类命运共同体的必要性和迫切性。外长们重申这一倡议具有现实意义，符合人类文明发展方向，确认了其在上合组织合作理念中的重要地位。

三是推动国际抗疫合作。外长们认为，要弘扬“上海精神”，把团结合作作为战胜疫情的最有力武器，携手统筹疫情防控和复工复产，为后疫情时期经济社会发展创造有利条件。

四是拓展全方位合作。外长们强调，要继续加强安全合作，合力打击“三股势力”，共同营造良好安全环境。各方普遍认为，应深化经贸投资、互联互通、数字经济、人文等领域合作，重视高质量共建“一带一路”。

五是倡导支持多边主义。外长们主张，要以联合国成立75周年为契机，巩固联合国及其安理会在维护国际和平与安全方面的中心协调作用，反对单边主义和保护主义，进一步完善全球治理体系。中方提出的“全球数据安全倡议”与各方理念相合，受到积极呼应。外长们决定提请峰会发表保障国际信息安全声明，表明成员国共同维护国际信息和数据安全的明确立场。

二、记者：此次访问俄罗斯取得哪些成果？当前国际形势变化特别是中美关系变化对中俄关系有何影响？中俄在百年变局中将扮演何种角色？

王毅：这次是疫情全球暴发后中俄外长首次面对面会晤。我同拉夫罗夫外长进行了长时间会谈、交流，就加强双边关系和应对国际地区挑战达成一系列重要共识。我们还发表了一份内容广泛的两国外长联合声明，阐释了双方对几乎所有国际问题的共同立场，中俄两国已成为当今国际局势中的重要稳定力量。

新冠肺炎疫情催生世界百年变局加速演进。中俄双方都在深入思考如何在新形势下维护好、巩固好、发展好中俄关系，这不仅攸关两国发展振兴和人民福祉，也具有全球性示范意义。中俄外长商定在四方面加强合作。

一是支持国际抗疫合作。支持世界卫生组织发挥协调作用，支持各国加快药物和疫苗研发，呼吁停止将疫情政治化，反对一手放任新冠病毒，一手散布“政治病毒”。

二是做大国和睦共处典范。大国间保持建设性协作关系对解决全球问题不可或缺，冷战思维、零和博弈违背和平、发展、合作的时代潮流，不可能得到支持，也不可持续。中俄将以落实两国元首共识为核心任务，不断深化政治互信和战略协作，不断深化共建“一带一路”与欧亚经济联盟对接合作。

三是加强前沿科技创新。中俄科技具有互补优势。双方将实施好科技创新年逾千个合作项目，深化科技成果转化合作，促进人才双向交流，鼓励高科技、互联网等领域企业创业投资，为两国务实合作提供科技支撑。

四是捍卫国际公平正义。中俄将坚定维护联合国在国际事务中的核心地位，维护国际法和国际关系基本准则，积极改革和完善全球治理体系。

当前，国际社会正经历多边与单边、合作与对抗的历史考验。个别国家单边霸凌横行，肆意干涉别国内政，对中俄实施遏制打压，破坏两国周边安全稳定。中俄团结如山，友谊牢不可破，两国战略协作不会因外部环境影响而发生任何改变。在世界动荡变革期，牢固的中俄关系对维护地区及世界和平安全具有更加突出意义。中俄将坚定不移发展面向未来的关系，同国际社会一道，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，构建人类命运共同体，为人类和平与发展事业作出更大贡献。

三、记者：您到访四个国家，在抗疫合作方面商定了什么新举措？如何推动同周边国家构建卫生健康共同体？

王毅：疫情发生以来，中国同俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古国等周边国家同舟共济、守望相助，开展了卓有成效的抗疫合作。蒙古国总统巴特图勒嘎在今年2月中方抗击疫情的关键时刻访华表达支持。习近平主席同俄罗斯总统普京、哈萨克斯坦总统托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统热恩别科夫等保持电话沟通，就共同抗击疫情做出规划部署。中国同四国相互提供抗疫援助。中方分别向四国派出医疗专家组、联合工作组，或通过视频会议分享防控和诊疗经验。这次访问期间，各国同事都对中方及时有力的支持援助表示感谢，认为这生动诠释了“患难见真情”的邻里情谊。一些中亚朋友还告诉我，他们罹患新冠肺炎后，服用过中药，为恢复健康发挥了重要作用。

这次访问期间，我同各国外长就深化抗疫合作，最终战胜病毒交换意见，致力于打造“抗疫堡垒”、“健康丝路”和卫生健康共同体。为此，我们将采取四项举措。一是加强国际抗疫合作，坚定支持世界卫生组织在全球抗疫合作中发挥协调作用，反对将疫情政治化、病毒标签化。二是巩固和扩大抗疫成果。中方愿继续为各国抗疫提供力所能及帮助，包括物资采购、专家培训、经验分享和药物合作，同各方加快建立重大流行性疾病信息通报机制。三是积极开展疫苗研发、生产和采购合作。中方将为实现疫苗在周边邻国的可及性和可负担性作出中国贡献。四是合力开展中医药合作。中方愿根据各国需要推广中医药使用，共同守护人民健康。

四、记者：此访实现了同周边国家的面对面交往，如何看待“后疫情时期”的各国交往与合作？此访期间，中方是否同各方讨论了“一带一路”建设和复工复产问题？

王毅：在疫情长期化、防控常态化背景下，中方高度重视安全有序地恢复对外交往。习近平主席同各国领导人一直开展电话、视频、信函交往，前天刚刚同欧盟领导人共同举行视频会晤，还将应邀以视频方式出席联合国成立75周年系列高级别会议。我和我的同事相继访问欧洲和周边各国，我们还会根据新任务新需要设计安排下一步交往活动。随着疫情形势的变化，我们将继续采取线上线下相结合、云外交和实体访问相促进的方式，同各方开展正常交往合作，努力实现疫情防控常态化背景下，双多边交往密度和热度不降，合作广度和深度不减。

此访期间，中方同各方总结了疫情以来各领域合作的新特点和好经验，商定继续发挥共建“一带一路”和各国发展战略对接合作的作用，加快推进复工复产，更好造福地区国家人民。一是做好顶层设计，形成各领域合作新的路线图。二是完善合作体系和机制，搭建共建“一带一路”新平台，包括完善边境口岸疫情联防联控等，为“一带一路”提供融资、防疫等全方位支持。三是立足利益契合和需求互补，发动共建“一带一路”合作新引擎。中方愿扩大进口各国优质农产品，欢迎各国参加第三届进口博览会，共享中国扩大市场的机遇。中国支持各国数字经济发展，愿拓展5G、大数据、人工智能、数字经济、电子商务、信息技术领域合作，共建“数字丝绸之路”。四是推进互联互通和人员往来，开辟共建“一带一路”新通道。中哈宣布支持中欧班列发挥更大作用，将其打造成驰骋欧亚大陆的“钢铁驼队”。中吉宣布口岸恢复货运功能。迄今已有近2000名中方专家应邀回到中亚参与复工复产，此次中哈双方又宣布启动“中哈复工复产首批千名专家计划”。中方还愿根据疫情防控进展，适时恢复同中亚各国的航班并增加直航，为双方交往提供更加便利条件。在疫情最严峻时期，中俄空中航线始终畅通，边境货运从未中断。随着疫情形势趋缓，双方合作项目复工率已达九成左右，这次双方积极探讨就人员与货物跨境流动达成便利化安排。中蒙将在顺畅运行物流“绿色通道”基础上，加快建立便利必要人员往来的“快捷通道”。

中方还向各方介绍了中国进入发展新阶段，将全面提高对外开放水平，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。各方认为，这将为世界各国提供更广阔市场空间和合作机遇。作为中国的友好邻邦和战略伙伴，各方将在中国构建新发展格局的过程中最先获益。愿进一步共同努力，为中国和各国关系发展按下“加速键”，让双方合作跑出“加速度”。

五、记者：美国谋求打造“印太”版北约并推动“印太战略”向北“扩员”，您如何评价中国周边安全形势？是否与到访四国商谈维护周边稳定措施？

王毅：俄罗斯、中亚、蒙古国是中国西北重要周边，中方高度关注本地区形势，真心希望各国长治久安和发展繁荣。近几年，中国同周边国家以及周边国家之间的关系总体势头良好。与此同时，世界动荡加剧，地区安全面临新威胁新挑战。国际恐怖组织和地区“三股势力”复趋活跃。某些域外势力以各种借口插手本地区国家内部事务，甚至策动新一轮“颜色革命”。同时出于维持单极霸权需要，编造各种谎言恶意抹黑中俄等新兴经济体国家，毫无道理地实施遏制打压，甚至胁迫其他国家选边站队，试图制造所谓“新冷战”。这种行径突破了国与国交往底线，不符合各国共同利益，国际社会不会接受，必将在历史上留下不光彩的记录。

此访期间，各国一致认为，安全和战略协作是中国和各国高水平互信的体现和全方位合作的重要组成部分，各方均积极评价双方战略安全、防务交流、执法安全合作成果。面对新形势，中方将同各国加强三方面合作。

一是积极践行共同、综合、合作、可持续的安全观。深化传统和非传统安全领域安全合作，共同应对风险挑战。中国和各国既是相互依赖的利益共同体，也是同舟共济的安全共同体，愿为维护世界和平稳定、构建人类命运共同体作出更大努力。

二是在双多边层面不断提升安全合作水平，合力打击“三股势力”、毒品走私和跨国有组织犯罪。各方欢迎中方日前提出的“全球数据安全倡议”，认为该倡议对推动全球数据安全规则的制定，构建开放、合作、安全的全球数据空间具有积极意义。中方将同各国以及有意愿的其他国家共同推进这一进程。

三是坚定支持彼此走符合本国国情、人民自主选择的发展道路，反对任何人、任何势力以任何借口干涉别国内政。中方愿同各国加强治国理政经验交流，维护彼此政治和政权安全。吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦等友好邻邦即将迎来重要政治日程，中方祝其成功顺利。

六、记者：首次阿富汗人内部谈判日前在卡塔尔启动，阿富汗政府和塔利班均派出代表参加。请问中方如何看待阿人内部谈判的前景？对阿富汗的未来有何期待？

王毅：此次出访的四国，都是阿富汗的近邻，都关心阿富汗的和平和解进程。作为阿富汗的真诚朋友，中国真心希望阿富汗和谈各方以民族大义为重，以国家利益为先，尽快找到政治解决阿富汗问题的有效方案。

中方以视频方式出席了首次阿人内部谈判开幕式，我们强调应坚持政治解决的根本方向，坚持阿人主导的基本原则，坚持广泛包容的框架目标。同时希望阿新政权架构坚定不移打击恐怖主义，奉行和平友好的对外政策，推动阿富汗切实走向和平、稳定和发展道路。

阿富汗早日结束战乱，重新迎来和平，不仅是3700多万阿富汗人民的最大渴望，也是地区国家和国际社会的利益所在。中国将一如既往，继续做阿富汗和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者。我们呼吁国际社会和地区国家秉持公正道义，共同支持阿富汗和平重建，外国军事力量以负责任方式有序撤出，确保阿富汗局势平稳过渡。

《 人民日报 》（ 2020年09月17日 03 版）

(责编：白宇)