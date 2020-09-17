飓风“萨莉”登陆美国亚拉巴马州

新华社华盛顿9月16日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国国家飓风研究中心16日说，二级飓风“萨莉”当天清晨登陆美国南部亚拉巴马州，可能使墨西哥湾中北部沿岸部分地区出现“灾难性”和“威胁生命的”洪水。

美国国家飓风研究中心说，美国东部时间16日5时45分左右，“萨莉”登陆距佛罗里达州西部约30英里（1英里约合1.6公里）的亚拉巴马州沿岸，风力达每小时105英里。“萨莉”以每小时约2英里的速度缓慢移动，带来破坏性大风和持续强降雨，有可能造成创纪录的洪水灾害。

综合美国媒体报道，飓风所到之处，多个城镇街道变成河流，狂风吹倒电线和树木，房屋被毁坏。在亚拉巴马、佛罗里达和路易斯安那州，已有近50万户家庭和企业断电。

美国气象部门说，随着强降雨持续，在亚拉巴马州和佛罗里达州，“灾难性洪水正在蔓延”。此外，飓风还带来龙卷风威胁，亚拉巴马、佛罗里达和佐治亚州部分地区都发布了龙卷风预警。

美国总统特朗普14日针对“萨莉”飓风，已宣布亚拉巴马、密西西比和路易斯安那州部分地区进入紧急状态，并下令提供联邦援助。

由于飓风来袭，美国墨西哥湾四分之一以上的近海石油和天然气生产暂时关闭，密西西比河下游通航受到限制。

据报道，“萨莉”是今年登陆美国本土的第八个已命名风暴。2020年美国飓风季是有记录以来大西洋热带风暴登陆美国本土最频繁的飓风季之一。

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