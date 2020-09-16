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《2020中国互联网营销发展报告》发布——

互联网营销预算增速放缓 短视频“平台”概念走向模糊

2020年09月16日14:39  来源：人民网
 
互联网营销预算增速放缓 短视频“平台”概念走向模糊

人民网讯  9月16日，《2020中国互联网营销发展报告》蓝皮书（以下简称“报告”）在北京发布。发布会由中关村互动营销实验室主办，北京师范大学新闻传播学院承办。来自中国互联网业界、学界的诸多专家学者线上线下齐聚，共同总结2020年中国互联网广告发展状况，研判、预测中国互联网营销的未来走势。

《报告》显示，2020年广告主数字营销预算平均增长14%，增幅较过去三年有所下降。广告主数字营销关注点转移，其中社会化营销和自有流量池是2020年最受广告关注的数字营销形式，视频广告、社交电商则居第二梯队。

《报告》指出，技术仍是拓展互联网营销空间的深层动力；消除“产—消”信息不对称是互联网营销在社会大系统中的基本“站位”；互联网营销安全是互联网营销可持续发展的重要保障。

《报告》展望，未来互联网营销行业将出现短视频“平台”概念走向模糊，短视频流量价值被重新定义；2020年成为品牌自建内容和达人矩阵元年；私域流量联盟化等特点。

与会专家认为，在2020年，疫情成为各行各业发展都绕不开的一个话题。但是我们需要辩证地看待问题。疫情席卷整个世界，给各行各业造成巨大的负面影响，但疫情也给企业重新审视与提升自我提供了一个机会。

与会专家一致认为，纵观2020年互联网营销的整体发展态势，技术创新对营销空间的拓展持续扩大，万物互联不断更新营销人的认知格局。5G在商业领域的广泛应用，无论在深度还是广度上，都将为互联网营销带来更多可能。虽然2020年互联网营销预算增速首次出现放缓趋势，但随着未来广告主对网络营销的投放需求随疫情好转而逐渐加强，2020年全年中国互联网营销市场仍然增长可期。

(责编：常红)
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