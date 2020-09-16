哈总统托卡耶夫密集召见多个部门负责人，部署下一阶段重点工作

人民网努尔苏丹9月16日电（记者 周翰博）综合哈萨克斯坦总统府新闻局消息，哈总统托卡耶夫近日在首都努尔苏丹连续会见多个国家机构负责人，部署下一阶段重点工作。

15日，托卡耶夫先后会见了总理马明、国家战略规划与改革署署长克里姆别托夫以及竞争保护与发展署署长朱曼加林。在同马明会谈时托卡耶夫指出，当前政府应下大力气保障居民就业，支持企业发展，引进先进生产技术，控制好疫情，逐步放松隔离要求。

在会见克里姆别托夫时托卡耶夫强调，要分析、研究社会关注度高的问题和建议，有效落实“国情咨文”中提到的各项任务。在听取了朱曼加林的工作报告后，托卡耶夫表示，以国际市场先进经验为基础，在哈国内构建健康的竞争环境至关重要。要落实好“国情咨文”中关于提高经济效率、保护良性竞争的相关工作。

16日，托卡耶夫在会见紧急情况部部长尤里·伊利因时指出，要为即将到来的供暖季做好准备，采取必要措施减少各种突发情况的数量。此外，还要应对好冬季积雪和春季洪水等问题。

据报道，9月初以来，托卡耶夫还会见了能源部部长、内务部部长、中央选举委员会主席、阿斯塔纳国际金融中心主席以及部分地区负责人，听取了相关人员的汇报，并就下一阶段的具体工作做出指示。

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