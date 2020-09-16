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葡萄牙驻华大使：《中欧地理标志协定》是深化中欧经贸合作的里程碑

2020年09月16日17:42  来源：人民网-国际频道
 
葡萄牙驻华大使杜傲杰
葡萄牙驻华大使杜傲杰

人民网北京9月16日电（符园园、鲁扬、张荣）“《中欧地理标志协定》是中欧经贸关系非常重要和积极的进展”，葡萄牙驻华大使杜傲杰在接受人民网专访时做上述表示。

9月14日，国家主席习近平在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行视频会晤。这是今年中欧之间最高层级的一次重要会晤。会上宣布，中国与欧盟正式签署《中欧地理标志协定》。

《中欧地理标志协定》是近年来中欧之间首个重大贸易协定，对深化中欧经贸合作具有里程碑意义。该协定的谈判始于2011年，历时8年，是中国对外商签的第一个全面的、高水平的地理标志协定。

根据协定，中国和欧盟两地共550个（各275个）地理标志产品将纳入保护范围，涉及酒类、茶叶、农产品、食品等。保护分两批进行：第一批双方互认的各100个地理标志将于协定生效之日起开始保护，第二批各175个地理标志将于协定生效后4年内完成相关保护程序。

杜傲杰说道：“这是一份旨在保护欧洲和中国一些特定产品原产地名称的协定，同样，也可以保护双方的生产商，增强人们对公平贸易的信心。因此，我们对协定的签署感到十分高兴，这件事非常值得庆贺。”

协定的首批保护名录中，涉及了中国和欧洲各100种受到地理标志保护的地方名产，其中也涵盖了葡萄牙的6种产品：波特酒，绿酒，杜罗酒，阿兰特茹酒，杜奥酒和西罗沙梨。这意味着，未来中国消费者在正规市场上见到的这些葡萄牙名品，均来自特定产地，其他国家和地方无法使用受到地理标志保护的商标，从而有效防止其他地区以相同名称的产品误导消费者。

杜傲杰认为，这是一项保护公平竞争、让各方受益的协定，证明了欧中关系的日趋成熟以及双方愿进一步深化关系的意愿。“我相信，随着此协定发挥互惠互利的优势，在不久的将来，将会陆续签署更多文件，逐步提升双方受保护的地理标志数量。”

近年来，中欧贸易规模不断扩大。据统计，2019年欧盟27国与中国的货物贸易额接近5600亿欧元，同比增长5.6%；欧盟出口中国的农产品总值达150亿欧元，同比增长37.9%；中国也是欧盟出口地理标识产品的第二大目的地，总价值占比9%。另据商务部数据，2019年中葡双边贸易额为66.83亿美元，同比增长11.4%。中国对葡出口43.61亿美元，同比增长16.3%；自葡进口23.22亿美元，同比增长3.3%。

(责编：于洋、杨牧)
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