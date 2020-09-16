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国际观察：多家国际机构上调中国经济预期 外资信心不减

高歌

2020年09月16日17:15  来源：人民网-国际频道
 

从工程车辆的销售飙升到铁路货运量的强劲增长；从出口额连续三个月增长再到电影票房的反弹……一系列数据表明，中国经济的回升势头正在增强。

在中国第三季度前两个月的一系列经济数据超出预期之后，多家银行、野村证券、国际评级机构穆迪、国际评级机构惠誉等均提升了对中国经济增长的预期。

作为疫情后第一个恢复增长的主要经济体，中国二季度国内生产总值（GDP）同比增长3.2%。而与之形成鲜明对比的是，包括美国、欧洲、日本、澳大利亚和印度在内的其他主要经济体，二季度仍然出现严重收缩，并且仍在努力克服疫情带来的影响。

中国工业加速发展 消费需求逐步复苏

建筑挖掘机的销量是用来衡量基建活动的重要参考因素。根据中国工程机械工业协会的数据，8月份中国建筑挖掘机的国内外销量同比增长51.3％，并且增长率已经连续五个月超过50％。今年的前八个月中，中国共售出超过21万台挖掘机，接近2019年总销量的90％。而根据中铁集团的数据，8月中国铁路货物发送量也较上年同期增长了7.3％。

国家统计局公布的最新数据显示，8月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.6%，为八个月来最快增幅。而这项数据也好于彭博社此前预计的5.1％。

在消费方面，据路透社报道，由于中国经济的复苏，消费者需求表现出回升迹象。野村证券援引中国电影数据信息网的数据表示，尽管中国电影院票房收入8月份下降了56.8％，但是在9月的前12天出现强劲反弹，实现51％的增长，为9月乐观的整体表现奠定了基础。

社会消费品零售额也摆脱了七个月的下滑趋势，8月增幅同比增长0.5％，超出了分析师此前零增长的预期。路透社在文章中表示，中国的零售额今年首次实现增长，表明消费需求开始从疫情后出现更全面的改善，经济复苏正在加快。

路透社在文章中援引牛津经济研究院经济学家高路易的言论称：“我们认为，中国的经济复苏目前处于一个相当稳固的基础上，应该会持续到第四季度并一直持续到2021年，投资也将保持强劲增长，消费势头逐步恢复，并保持出口弹性。”

多家机构上调中国经济预期 外资信心不减

印度《经济时报》在报道中称，国际评级机构惠誉9月7日发布的《全球经济展望》报告预计，2020年全球GDP将下降4.4%，美国国内生产总值将收缩4.6%。而报告中将中国2020年经济增长预期由1.2%上调至2.7%，同时预计明年中国经济将增长7.7%。

与此同时，国际评级机构穆迪将其对中国经济2020年增长的预期从1.0％上调至1.9％。

野村证券此前发表报告，将中国今明两年GDP按年增长预测，分别由原来的1.7%及8.8%上调至2.2%及9.4%。同时，野村将中国今年三、四季度增长预测，分别由原来的增长4.3%及4.5%上调至5.2%及5.7%。报告称，与其他仍然受到新冠疫情困扰的主要经济体相比，中国的复苏无疑相当出色。此外还有汇丰银行，在8月底将中国2020年GDP增长率的预测从先前的1.7％上调至2.4％。

多家银行、投资公司和评级机构对中国经济增长预测的上调，表明中国经济持续稳定复苏，前景持续乐观向好。而外资对中国市场的信心也并未衰减。

据彭博社消息，上海美国商会的一项调查显示，其79％的成员无意将投资转移到中国以外。美国资产管理公司贝莱德也在8月与中国建设银行建立了合作伙伴关系，用行动表明了对中国前景态度。

据中国海关总署的数据，8月份中国出口达1.65万亿元，同比增长11.6%，8月份出口额实现自去年3月以来最大涨幅。

路透社指出，中国出口额连续三个月实现增长，意味着中国经济将以更快、更稳健的步调复苏，这主要归功于政府实施的刺激措施。

正如新加坡《商业时报》所说，在疫情考验世界各国经济和政治适应力的过程中，中国表现出令人印象深刻的复苏，以及对经济开放与转型的更强决心。

(责编：高歌、杨牧)
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